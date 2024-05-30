«В поисках альтернативы украинскому Ан-124»: Евросоюз финансирует создание нового военно-транспортного самолета

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«В поисках альтернативы украинскому Ан-124»: Евросоюз финансирует создание нового военно-транспортного самолета

Еврокомиссия запустила программу Esoca – «Стратегические воздушные перевозки крупногабаритных грузов», выделив на её реализацию первый транш в размере €20 млн из Европейского оборонного фонда. В рамках этого проекта планируется создание «большого военно-транспортного самолета». Первый этап будет посвящен «разработке исследований» и должен занять полтора года.

Стратегические возможности воздушных перевозок необходимы для быстрой и эффективной переброски большого количества личного состава, тяжелой техники и крупных грузов в целях удовлетворения военных потребностей европейских и союзных стран

- говорится в официальном обосновании программы.



Как указывается, возможность воздушной транспортировки обеспечит проецирование силы на большие расстояния, по всему миру.

Европа находится в поисках собственной альтернативы украинскому Ан-124, от услуг которого она зависит. Сегодня он является крупнейшим действующим транспортным самолетом после того, как российские войска уничтожили гигантский Ан-225 в начале войны

- отмечается в издании Infodefensa, игнорируя тот факт, что «Мрия» была разрушена в результате огня украинских войск.

Со своей стороны отметим, что ЕС вынужден искать выход из тупика, в котором он оказался: Украина больше не в состоянии поддерживать в летной годности парк Ан-124, в то время как пользоваться услугами российских операторов этого самолета не представляется возможным.

В настоящее время в мире нет поставщика услуг, который обладал бы достаточным потенциалом для удовлетворения потребностей государств-членов ЕС

- указывается в официальном документе.

Участие в новом проекте примут компании из ФРГ, Франции, Италии, Испании, Греции, Польши, Нидерландов и Финляндии. По всей видимости, основными локомотивами программы станут Airbus и Leonardo. Хотя, если другие страны начнут требовать своей доли, то финансы в итоге могут разойтись по разным фирмам с минимальным для дела результатом.

7 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 03:18
    В настоящее время в мире нет поставщика услуг
    Да, сам аэроплан впечатляет.....
    А эти ничего не создадут.
    1. old64 Звание
      old64
      +3
      Сегодня, 04:04
      А зачем создавать, если можно отжать, как Канада после гуманитарного рейса при ковиде-19. И ещё три наших самолета Ан-124 застряли в Германии, им запрещено подниматься в "демократичное европейское небо".
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 04:07
        Цитата: old64
        А зачем создавать, если можно отжать

        Я про творчество....А отжать, для них, как два пальца об асфальт !
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 04:13
    «Стратегические возможности воздушных перевозок необходимы для быстрой и эффективной переброски большого количества личного состава, тяжелой техники» —

    — И куда же они собрались "быстро и эффективно перебрасывать большое количество личного состава и тяжелой техники"...
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    +6
    Сегодня, 04:13
    Европа находится в поисках собственной альтернативы украинскому Ан-124

    Ан-124 не украинская, а советская разработка. Большая разница.
  4. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 04:20
    Проект Clip-Air разрабатывался в Федеральной политехнической школе в Лозанне с 2009 года. Модель «авиапоезда» с размахом крыла 1,2 м предъявлена публике на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже, с 17 по 19 июня 2013 года. Проект предусматривает самолет, состоящий из одного летающего крыла, к которому могут быть присоединены капсулы для перевозки пассажиров и грузов, всего до трех «капсул» вместимостью 150 пассажиров, длиной около 30 м и весом примерно 30 тонн каждая.
  5. Вол Димир Звание
    Вол Димир
    +9
    Сегодня, 04:22
    Исправьте ошибку, не украинский, а советский. Современная украина не имеет к этому самолёту НИКАКОГО отношения.
    А так как современная Россия является правоприемником СССР, то русский, к тому же все Ан-124 строились в Ульяновске. (В вике написано, что и в Киеве, но это враньё)

    Лично работал в КБ Антонова, принимал участие в создании Ан-124, Ан-225. Обозначение, как украинский, неприемлю.

    Вторая ошибка, Ан-225 уничтожили украинские войска, обстреливая российский десант в Гостопеле. Ан-225 стоял со снятым двигателем и никуда улететь не мог. Но украинские войска гатили по Гостомелю от души, скорее всего специально, чтобы уничтожить Ан-225, чтобы он не достался русским. А потом за потерю Ан-225, который сами же уничтожили, посадили Бычкова, он на тот момент был Генеральным. Знал его лично, он технолог, а не инженер-конструктор.

    Они также взорвали мост Ирпень-Киев.
    Там три города Ирпень-Буча-Гостомель. Ближайший к Киеву Ирпень.

    Основное количество Ан-124 базировалось в Сеще, авиационный полк, в России. Плюс компания Волга-Днепр, базировавшаяся в Ульяновске.
    Возглавлял её Виктор Ильич Толмачев, ведущий конструктор по Ан-124, Ан-225. В начале 90х прошлого века с групой инженеров переехал из Киева в Ульяновск. Лично знал В.И. Толмачеа, он нам, дипломникам, лекции читал, мы тогда диплом делали в КБ Антонова (Выпускники ХАИ).