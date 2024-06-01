Зачем Израиль десять лет следил за МУС и как это может отразиться на планах США
История с противостоянием между МУС (Международным уголовным судом) и Израилем продолжает набирать обороты.
Казалось бы, МУС – это не тот орган, который может создать по настоящему серьезные проблемы для государств первого эшелона. Да, его решения могут осложнить работу даже для первых лиц, но о критических проблемах речи не идет.
Израиль формально к государствам первого эшелона не относится, однако все понимают, что в силу особых отношений с США и влиянием в Европе этому «малому Юпитеру» всегда позволяется почти столько же, сколько «Юпитеру большому».
Примерно так рассуждали и в самом Израиле, когда с начала нынешнего года пошли сообщения о том, что некоторые страны подумывают о том, чтобы организовать подачу исков, в том числе и коллективных, к Тель-Авиву (Иерусалиму) о ведении запрещенных методов войны и геноциде в секторе Газа.
Однако на этот раз игра, в которой МУС – это одна из сильных фигур, оказалась намного сложнее, чем в Израиле предполагали первоначально.
В «Военном обозрении» неоднократно выходили материалы с описанием событий, происходивших после 7 октября 2023 года. Помимо человеческих трагедий, схватка Израиля и ХАМАС оказалась не просто камнем в ботинке для США, а самым настоящим противотанковым ежом.
Для Вашингтона в той ситуации, когда везде идут процессы, как сегодня выражаются, «сильной турбулентности», самым важным всегда было не то, чтобы планы и проекты реализовывались точно в срок, а чтобы непременно сохранялась управляемость над их основными факторами. Здесь же им пришлось перенастраивать всю ближневосточную модель и прилагать колоссальные дипломатические и административные усилия для возврата контроля.
Можно как угодно относиться к главе Государственного департамента Э. Блинкену, но нельзя не отметить, что только персонаж с крепким здоровьем и нервами может не вылезать из самолета сутками в течение года, участвуя в переговорах на Ближнем Востоке. А еще подчеркнем, что для работы при таких перелетах надо иметь хорошую аппаратную инфраструктуру, которая будет пахать в режиме 24/7.
Но ведь и полетное время, и рабочие часы аппарата, можно было бы использовать как-то иначе и на других направлениях, а по-другому не получается – надо решать чуть ли не ежедневно вопрос сектора Газа.
Мы не можем с полной определенностью (да и вряд ли кто-то может) утверждать, что именно Великобритания является своего рода бенефициаром этой трагедии. В России вообще этому острову принято приписывать всемирные козни и игру все против всех. Однако есть вполне своего рода маркеры, которые неплохо указывают на Лондон. История с МУС это один из них.
В прошлом материале («Ордер на арест Нетаньяху и британские игры против США») разбиралась весьма своеобразная система отношений между элитой британской метрополии и элитой второго эшелона из ее бывших колоний.
В помощники элита метрополии отбирает себе не абы кого, а согласно вполне конкретным принципам и правилам. Даже в модной сегодня на Западе системе «инклюзивности» и «многонациональности» британцы исхитрились выстроить отдельную модель, внешне похожую на европейскую и американскую, но только на порядок практичнее, если смотреть уже ее детали. Генеральный прокурор МУС К. Ахмад Хан – неотъемлемая часть этой британской модели.
Расклад
Общая диспозиция сторон на данный момент следующая.
США через систему разных рычагов принуждают обе стороны (ХАМАС и Израиль), если не к миру, то к длительному перемирию. Их базовая цель – начать до выборов процесс раздела Израиля и Палестины на два государства, но начать таким и только таким образом, чтобы процесс от и до контролировался Вашингтоном.
Без китайских, российских и вообще любых серьезных посредников. Это позволит не только вернуться к идее индо-авраамического блока, но и закончить с каденцией Б. Нетаньяху, а также воодушевить весь условно «левый» электорат.
При этом, как только переговоры приближаются к заключению соглашения, по занятной традиции «что-то происходит». И понятно, почему происходит – для Б. Нетаньяху это означает финал его длинной политической истории, однако в итоге оказывается, что и произошедшее все равно, как какой-то рок, противоречит воле и интересам Б. Нетаньяху.
Израиль сейчас ведет себя в лице Й. Галанта (министерство обороны) и самого израильского премьера так, что это уже начинает пугать самих израильских обозревателей, причем далеко не либерального толка.
Не раз отмечали довольно странную мимику, когда премьер одновременно то улыбается, то сверкает глазами: «он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж». В данном случае нет цели как-то принизить этого аксакала от политики, просто выглядит все несколько странно.
Армия Израиля, несмотря на все увещевания США, все-таки вошла в г. Рафах. Из трех направлений Б. Нетаньяху выбрал это как меньшее из зол по итоговым последствиям. Но вошел он туда уже не так, как начинал в конце октября, а методом «по чайной ложке».
В итоге происходит следующее – армия Израиля заходит в один район, толпы палестинцев перемещаются на север, который якобы ЦАХАЛ уже «зачистил от ХАМАС». Потом процесс повторяется. Толпы двигаются туда-сюда, заложники (формально еще 127 чел.) остаются у ХАМАС, сам ХАМАС вместе с другими вооруженными отрядами наносит удары и жалит ЦАХАЛ. Действия армии Израиля показывают тупик и в целом малоосмысленны.
Понятно, что, видя все происходящее, ХАМАС всякий раз сам оттягивает соглашение, столь нужное американцам, логично рассчитывая, что израильскую пантеру можно погонять еще и еще, добившись лучших условий. Так и происходит.
Также отметим, что как только США выстроили «гуманитарный причал» за несколько сотен миллионов долларов, который как раз и не позволял Израилю развернуться в полный рост, кто-то его немного подрихтовал, и часть этой конструкции уплыла в море. Можно усмехнуться, мол, американцы распилили бюджет. Может, и распилили, только вот, мол, смыло не от этого.
Устали ли США от этой эпопеи?
Очень устали, тем более что им пришлось запустить у себя процессы студенческих протестов, которые еще надо контролировать. Подавлять их просто так не получится, ведь протестанты – электорат демократов.
Тут, казалось бы, происходит полезное дело – К. Ахмад Хан объявляет, а потом выписывает ордер на арест Б. Нетаньяху, Й. Галанта и двух военных лидеров ХАМАС.
Получается, что британцы, наоборот, подыграли США?
Подыграли так подыграли, что сказать. Дело ведь не только в том, что в данном случае у США проблема с ордером на российского президента и нашей уполномоченной по правам ребенка, хотя и это уже вызывает серьезный политический диссонанс.
Дело в том, что для Б. Нетаньяху это очередной повод водить по пустыне, т. е. по сектору Газа, войска еще в течение долгого времени – сколько хватит военного бюджета.
А какой ему смысл теперь военную операцию завершать?
Чтобы новое правительство Израиля само же и отправило его «с почетом» в Гаагу, причем оплакивать его особо не будут.
Заложников как не было, так и нет, результата, кроме руин, нет, зато есть здравствующий до сих пор ХАМАС. Погибших 7 октября не вернуть, за что полгода погибал ЦАХАЛ, кроме чистой мести, неясно.
И ведь как перед заявлением про ордер вышло очередной раз странно – прямо перед этим Израиль наносит самый сильный удар в Рафахе и точно в лагерь с беженцами. Кадры жуткие, хотя сама операция идет по сравнению с общими методами Израиля относительно аккуратно.
И вот этими кадрами вся эта аккуратность, которую Израиль уже пытался преподносить в мире как норму, разом аннулируется как раз перед заявлением генпрокурора МУС.
А ХАМАС?
ХАМАС снова отказывается от соглашения, дескать, посмотрите, что происходит, какие соглашения. Они еще и видео заложников показали.
Понимая, что Б. Нетаньяху будет ходить, как Моисей по пустыне, еще долго, Вашингтон через европейских прокси запускает процесс признания двух государств. Прокси в данном случае это Испания, Норвегия и Ирландия.
Это не первый эшелон в Европе, но первый тут и не нужен – нужно, чтобы башмак под колесо своего военного поезда поставил сам Б. Нетаньяху. В противном случае у США в запасе стоят Словения, Португалия, Люксембург, если не сработает и это – Бельгия. Бельгия – это уже выход на первый эшелон.
Сами США, естественно, отказались не только признавать ордер МУС, но и заявили позицию против признания Палестины членом ООН и отдельным государством.
Во-первых, это рано, во-вторых, задача пока иная. То, что признали государства второго плана – это всегда Вашингтон может отыграть и обыграть, у него для этого ресурсов достаточно.
Однако некая сторона, уши которой нет-нет да и торчат из-за кустов, делает новый ход через британскую The Guardian. Оказывается, что переписку К. Ахмад Хана израильские спецслужбы взламывали, а в целом за сотрудниками МУС израильтяне следили десять лет, вмешиваясь в расследования действий Израиля в Палестине.
Очень интересна такая деталь: якобы К. Ахмад Хан уже давно хотел запросить ордер, но «находился под сильнейшим давлением США».
Здесь прекрасно все. И то, что США благородно старались помочь Б. Нетаньяху, давя на МУС, и то, что Израиль дошел до такой ручки, что установил слежку и вмешивался в работу МУС.
В правой руке камень, в левой конфета, но жевать надо, и Израилю, и США, все одновременно и всем вместе.
Теперь Б. Нетаньяху и его «соколы» – это уже не просто запутавшиеся военные хоть и военные преступники, нет – теперь выясняется, что они злоумышляли годами, и коварно и организованно целых десять лет препятствовали международному правосудию на самом высоком уровне.
Осталось только Guardian вытащить следующим номером новую сенсацию, вроде «спецслужбы Израиля готовили покушение на сотрудников МУС» и подобного рода. Вашингтон вроде как и ни при чем – там старались отговорить МУС, а может, и при чем – «давили на МУС». Это как повернуть изложение, вопрос, кто будет поворачивать.
Стимулы остановиться
Много ли сейчас стимулов у израильского премьера для завершения военной, пусть и провальной, эпопеи?
Их нет, поэтому Б. Нетаньяху и объявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться еще минимум семь месяцев, однако после ее завершения Израиль будет вести, и обязательно, действия в Ливане. Семь месяцев – это почти под выборы в США (5 ноября), а дальше бесконечность. У израильского самурая нет цели – есть путь. Но США не самураи, вот вопрос.
Снаружи выглядит, что МУС, Лондон и Guardian буквально подыгрывают демократам и их пропалестинскому электорату, но ведь на самом деле, если посмотреть внутрь, они бросили довольно-таки приличного диаметра лом в колеса всей ближневосточной американской политике. Причем швырнули уже не первый раз, не второй и даже не в третий. Позлить США решила и Мексика, которая направила запрос в МУС о присоединении к иску ЮАР по Газе против Израиля.
США, конечно, найдут, что сделать в ответ. Хотя бы потому, что они не могут ничего не ответить. Но становится уже интересным другое – на каком фланге они осуществят британцам месть за срыв ближневосточной стратегии, которая разрабатывается почти десять лет?
Если по Украине Вашингтон может с Лондоном иметь разногласия, трения, то за Ближний Восток будет именно месть.
Интересно также и то, что британцы в данном случае играют через МУС довольно открыто, и вряд ли то, что все происходит именно так, является исполнительской технической ошибкой. Это факт примечательный, и где-то в недалеком будущем ему обязательно найдется объяснение.
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