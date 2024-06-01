Куда исчезли тысячи танков в 1942–1943

Поиск следует вести в другом направлении

23 января 1943 г. танковый полк пополнился 2 отремонтированными танками КВ-1С, после чего к 20:00 вырос до 5 исправных танков (3 КВ-1С, 2 Т-70) [37, л. 150]. По другим данным, было отремонтировано все 3 танка КВ-1С, и к исходу дня 23 января танковый полк насчитывал уже 7 исправных танков (4 КВ-1С, 2 Т-70, 1 Т-60).

На 19 ноября корпус насчитывал: 89 тбр – 8 КВ, 8 Т-34, 19 Т-60; 117 тбр – 22 Т-34, 25 Т-70; 159 тбр – 20 Т34, 17 Т-70, 18 Т-60.



(Данные о составе 1-го танкового корпуса к началу контрнаступления под Сталинградом, ноябрь 1942 года.)

51-й танковый батальон насчитывал 19 танков Т-34. В состав 84-го танкового батальона имени Ушакова входили 10 танков Т-34, 18 танков Т-60, 3 танка Т-70 и 4 СУ-76. 12 января 1944 г. бригада получила сверхштатный 3-й танковый батальон – всего танков 32 Т-26.



(Из журнала боевых действий 220-й танковой бригады).

22 января бригада получила исправную матчасть у 1 тбр (3 Т-34, 10 Т-60, 9 Т-26) и пополнилась 12 Т-26 из 12-го утп.

Срок жизни танка – одна атака?

Танкостроение. Возможности и результаты

Из 12 140 чел., подлежащих эвакуации с ХПЗ, прибыло только 5 234. На Урал удалось эвакуировать только 10 % рабочих и 20 % инженерно-технических работников. Из 6 344 чел. Мариупольского завода в Нижний Тагил приехали только 732 (11,5 %), из них 589 рабочих, занятых на корпусном производстве.



(Ситуация на танковом заводе № 183, г. Нижний Тагил).



Составлено на основании справочника «Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»