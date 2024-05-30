В ночь на 30 мая ВС РФ нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове, командному пункту под Винницей, объектам в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях
В ночь на 30 мая российские Вооружённые силы осуществили серию комбинированных ударов по объектам противника на большую глубину от линии фронта. В частности, российские дроны вновь добрались до военных объектов противника в Хмельницкой области.
В результате как минимум трёх прилётов поражены объекты на небезызвестном аэродроме ВС ВСУ в Староконстантинове. Напомним, что аэродром этот киевский режим собирается использовать для принятия истребитель F-16 американского производства. По некоторым сведениям, там ВСУ пытались создать спецукрытия для западных самолётов, поставка которых ожидается Киевом в этом году.
Также российские дроны и ракеты атаковали объекты в Винницкой области. По последним сведениям, в результате атаки уничтожен один из командных пунктов украинской армии. На этом командном пункте под Винницей частыми «гостями» были и старшие офицеры стран Североатлантического военного блока.
При осуществлении атак на объекты противника использовались в том числе ракеты авиационного базирования, включая ракеты Х-101. С их помощью, а также с помощью дронов типа «Герань», нанесено огневое поражение целям в Полтавской области.
Громко минувшей ночью было и в Харьковской области, а также в самом Харькове, откуда накануне противник вновь пытался обстреливать Белгородчину. Киевский ставленник в Харькове заявил о поражении ряда объектов.
Поражены в ночь на четверг цели и в Черниговской области. По последним данным, одна из таких целей – пункт базирования одной из бригад ТрО.
Отбой воздушной тревоги на Украине пока (на 5:50 мск) не дан.
Информация