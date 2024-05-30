В ночь на 30 мая ВС РФ нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове, командному пункту под Винницей, объектам в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях

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В ночь на 30 мая ВС РФ нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове, командному пункту под Винницей, объектам в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях

В ночь на 30 мая российские Вооружённые силы осуществили серию комбинированных ударов по объектам противника на большую глубину от линии фронта. В частности, российские дроны вновь добрались до военных объектов противника в Хмельницкой области.

В результате как минимум трёх прилётов поражены объекты на небезызвестном аэродроме ВС ВСУ в Староконстантинове. Напомним, что аэродром этот киевский режим собирается использовать для принятия истребитель F-16 американского производства. По некоторым сведениям, там ВСУ пытались создать спецукрытия для западных самолётов, поставка которых ожидается Киевом в этом году.



Также российские дроны и ракеты атаковали объекты в Винницкой области. По последним сведениям, в результате атаки уничтожен один из командных пунктов украинской армии. На этом командном пункте под Винницей частыми «гостями» были и старшие офицеры стран Североатлантического военного блока.

При осуществлении атак на объекты противника использовались в том числе ракеты авиационного базирования, включая ракеты Х-101. С их помощью, а также с помощью дронов типа «Герань», нанесено огневое поражение целям в Полтавской области.

Громко минувшей ночью было и в Харьковской области, а также в самом Харькове, откуда накануне противник вновь пытался обстреливать Белгородчину. Киевский ставленник в Харькове заявил о поражении ряда объектов.

Поражены в ночь на четверг цели и в Черниговской области. По последним данным, одна из таких целей – пункт базирования одной из бригад ТрО.

Отбой воздушной тревоги на Украине пока (на 5:50 мск) не дан.
19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 05:54
    «Напомним, что аэродром этот киевский режим собирается использовать для принятия истребитель F-16» —

    — Всё ещё собирается?Значит надо продолжить ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:10
      В ночь на 30 мая ВС РФ нанесли удары
      Весть приятная, а вот она будет в жилу, когда обстрелы Донецка и Белгородчины прекратятся. Совсем...
    2. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      -4
      Сегодня, 06:47
      Помнится кто то заявлял, что любой взлет F-16 ,будет восприниматься, как носитель ЯО...
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 06:28
    В результате как минимум трёх прилётов поражены объекты на небезызвестном аэродроме ВС ВСУ в Староконстантинове.
    По аэродромам - это конечно, хорошо. Но есть у меня один вопрос. Имеются у нас тут специалисты по аэродромной инфраструктуре?

    Удар по плитам ничего не даёт, знаю. Сам видел, как отделение узбеков из аэродромной роты с лопатами и автокраном за полдня с десяток плит поменяли с бооольшииими перекурами.
    Склад ГСМ? "С колёс" заправлять будут.
    Всякие стационарные ТЭЧ и ЗВС вобще проблемой для функционирования (по дилетантству, может быть) не считаю.
    А есть ли на аэродроме что-то такое, что выведет его из строя хотя бы на месяц? Или он такая неубиваемая конструкция, что, куда ни ударь - максимум на несколько дней работы по восстановлению?

    Сам бывал на аэродромах бессчётное количество раз, но либо пассажиром, либо на "грузовик" "полезным грузом". А изнутри с тонкостями устройства аэродромов не знаком, потому и задаю такой, может быть, глупый для специалиста вопрос.
    1. ААК Звание
      ААК
      +1
      Сегодня, 06:50
      Надеюсь, что ракетно-дроновая атака была не по пустому аэродрому, надо в этом брать пример с бандеровских кураторов, ну и мой ответ коллеге - самая трудновосполнимая цель на аэродроме - это летательные аппараты и лётчики противника...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 06:54
        Цитата: ААК
        самая трудновосполнимая цель на аэродроме - это летательные аппараты и лётчики противника...
        Ну, это-то понятно...
        Но я имел в виду инфраструктуру - здания, оборудование... Есть ли на аэродроме, помимо лётчиков и самолётов что-то критически уязвимое, трудновосстановимое в сжатые сроки?
    2. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      -2
      Сегодня, 06:52
      Чтобы гарантированно вывести аэродром, да еще с подземными ангарами необходимо нанести удар тремя СБ мощностью от 10 до 50 кт.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 06:58
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Чтобы гарантированно вывести аэродром, да еще с подземными ангарами необходимо нанести удар тремя СБ мощностью от 10 до 50 кт.
        Ого... recourse
        А так, чтобы что-то попроще? Ну, как в боксе одним ударом по печени хорошо достал - и девяносто килограммов лежит на канвасе и воздух ртом глотает. Неужели болевых точек совсем нет?
        1. Иезекиль 25-17 Звание
          Иезекиль 25-17
          0
          Сегодня, 07:04
          Нет: к сожалению проще не получится, если Вы хотите закрыть аэродром раз и навсегда.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 07:10
            Цитата: Иезекиль 25-17
            Нет: к сожалению проще не получится, если Вы хотите закрыть аэродром раз и навсегда.
            Ну, хотя бы на месяц... Чего уж сразу навсегда.
            Я сначала подумал было про РЛС (или что это там у них?), короче, локаторы такие большие. Один вокруг себя крутится, другой вверх-вниз качается. А потом подумал - наверняка ведь и такие приблуды мобильные есть? Кто мешает другую такую же притащить?

            Не думал, что аэродром НАСТОЛЬКО неубиваемая вещь...
      2. Невский_ЗУ Звание
        Невский_ЗУ
        -2
        Сегодня, 07:20
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Чтобы гарантированно вывести аэродром, да еще с подземными ангарами необходимо нанести удар тремя СБ мощностью от 10 до 50 кт.

        Я так понимаю, спасибо СССР, который на Украине (УССР) построил аэродромы с защитой от первого удара НАТО? В РСФСР такие аэродромы СССР поди не строил, так как считался глубокий тыл?!
    3. Сергей250455 Звание
      Сергей250455
      -1
      Сегодня, 06:57
      На всех аэродромах есть мобильные дубликаты техники. Сама полоса восстанавливается быстро. Только уничтожение самолётов даёт ощутимый результат
      1. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        0
        Сегодня, 07:58
        Боевой опыт комбрига Баданова
    4. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:08
      По вышке неплохо, управление полётами идёт оттуда. Приводы ломать тоже полезно, систему ЦЗТ
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 07:16
        Цитата: роман66
        По вышке неплохо, управление полётами идёт оттуда. Приводы ломать тоже полезно, систему ЦЗТ
        Но это, наверное, тоже ненадолго? Вышку управления видел, даже внутри бывал. Но если уж дивизиями с мобильных КП командовать можно - так неужели десятком-другим самолётов нельзя? А ЦЗТ (если честно - в интернетах посмотрел; раньше не знал, что это такое) - так это я выше предположил про склад ГСМ, где огромные бочки у них стоят. Не будет их - "с колёс" разве нельзя заправлять?
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 07:21
          Бочка 18 т на аэродроме уязвима, а последствия.... Вышка - это и РЛС, чтобы управлять надо видеть, кто где
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            -1
            Сегодня, 07:24
            Цитата: роман66
            Бочка 18 т на аэродроме уязвима, а последствия.... Вышка - это и РЛС, чтобы управлять надо видеть, кто где
            Но это ж не месяц, всё равно? И бочку потушат, и локатор новый притащат... А вот чтобы "в нокаут"
            1. Tagan Звание
              Tagan
              0
              Сегодня, 07:35
              Похоже придется вырыть на этом месте котлован.
      2. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 08:18
        По вышке неплохо, управление полётами идёт оттуда. Приводы ломать тоже полезно, систему ЦЗТ

        Как Вы думаете, hi удар ТЯО по аэродрому целесообразен с военной точки зрения?
    5. Комментарий был удален.