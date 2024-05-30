Серия ударов продолжается: поражены военные цели в Днепропетровской, Харьковской областях и в районе Красного Лимана (ДНР)

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Серия ударов продолжается: поражены военные цели в Днепропетровской, Харьковской областях и в районе Красного Лимана (ДНР)

Сообщается о продолжающемся нанесении российскими Вооружёнными силами ударов по объектам противника в глубине его территории. Ранним утром, используя дроны-«камикадзе», российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Днепре (переименованный киевским режимом Днепропетровск).

По последним сведениям, первые дроны позволили выявить позиционные районе ПВО противника, после чего последовала новая волна атак с поражением целей в виде пусковых установок систем противовоздушной обороны ВСУ.



Взрывы прогремели в Одессе и Одесской области. Там огневое поражение нанесено местам хранения морских дронов, которые противник минувшей ночью вновь пытался использовать для атаки российского Крыма. Местные жители сообщали о попытках атак со стороны ВСУ восточной части полуострова. Один из безэкипажных катеров противника был уничтожен во время движения FPV-дроном.

Удары ВС РФ наносились этой ночью по объектам и позициями противника на севере ДНР. Поражены укреплённые позиции ВСУ в районе Красного Лимана и Святогорска.

Не прекращается нанесение ударов по противнику и на севере Харьковской области, включая южную часть Волчанска, пока ещё остающуюся под контролем ВСУ.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:32
    «Ранним утром, используя дроны-"камикадзе", российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Днепре» —

    — Доброго ранку, свідомі! ...
  2. Orso Звание
    Orso
    +5
    Сегодня, 06:40
    Один из безэкипажных катеров противника был уничтожен во время движения FPV-дроном.

    А вот это уже очень хорошая новость. Значит отработали тактику применения.
    1. gmss Звание
      gmss
      +2
      Сегодня, 07:09
      кстати да идея вполне будет логично в состав флота ввести подразделения бпла. добавить так же новые средства разведки и обнаружения.
      это будет эффективно против бэков и будет закатом эры их применения на черном море.
      надеюсь что с новым министром и командованием в вмф пойдут по этому пути
  3. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 06:43
    Какой прекрасный рассвет...
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 06:44
    Там огневое поражение нанесено местам хранения морских дронов, которые противник минувшей ночью вновь пытался использовать для атаки российского Крыма.
    Не зря вчера говорили тут про "летающий тРипер MQ-9", который над морем фланировал.
    А вот куда бы стукнуть, чтобы даже желание отбило морские дроны использовать? А заодно - и "наводчиков".
  5. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 07:44
    Серия ударов продолжается... и с противоположной стороны. Шарашили в направлении Крымского моста и так далее. Новость уже перешла в разряд новостей о погоде, каждое утро бах, бах, а-а, ну и ладно.