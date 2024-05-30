Серия ударов продолжается: поражены военные цели в Днепропетровской, Харьковской областях и в районе Красного Лимана (ДНР)
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Сообщается о продолжающемся нанесении российскими Вооружёнными силами ударов по объектам противника в глубине его территории. Ранним утром, используя дроны-«камикадзе», российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Днепре (переименованный киевским режимом Днепропетровск).
По последним сведениям, первые дроны позволили выявить позиционные районе ПВО противника, после чего последовала новая волна атак с поражением целей в виде пусковых установок систем противовоздушной обороны ВСУ.
Взрывы прогремели в Одессе и Одесской области. Там огневое поражение нанесено местам хранения морских дронов, которые противник минувшей ночью вновь пытался использовать для атаки российского Крыма. Местные жители сообщали о попытках атак со стороны ВСУ восточной части полуострова. Один из безэкипажных катеров противника был уничтожен во время движения FPV-дроном.
Удары ВС РФ наносились этой ночью по объектам и позициями противника на севере ДНР. Поражены укреплённые позиции ВСУ в районе Красного Лимана и Святогорска.
Не прекращается нанесение ударов по противнику и на севере Харьковской области, включая южную часть Волчанска, пока ещё остающуюся под контролем ВСУ.
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