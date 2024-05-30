Российский парламентарий прокомментировал слова Саркози о том, что тот не может «представить войны страны Бальзака против страны Толстого»
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Член Совета Федерации ФС РФ, возглавляющий комиссию по информационной политике, Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Франции Николя Саркози по поводу возможной отправки французских военных на Украину. Официально речь идёт о военных инструкторах, однако практика показывает, что зачастую такие «инструкторы» сами оказываются в гуще событий, участвуя непосредственно в боевых действиях или военном планировании «на местах».
По словам Саркози, он не может «представить войну между страной Бальзака и страной Толстого».
Для газеты «Фигаро» Саркози заявил:
Подумали ли мы о возможных последствиях войны (между Францией и Россией)?
Алексей Пушков, комментируя заявление экс-президента Франции, сделал отсылку к президенту Франции действующему – Эммануэлю Макрону. По словам российского сенатора, если Саркози ещё позволяет себе сомневаться в целесообразности отправки французского военного контингента на Украину и в том, что война между страной Бальзака и страной Толстого возможна», то с Макроном всё гораздо проще:
Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого.
Напомним, что во Франции активно обсуждается возможность не только отправки своего контингента на Украину, но и разрешение для киевского режима бить французским оружием вглубь территории РФ.
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