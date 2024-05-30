Российский парламентарий прокомментировал слова Саркози о том, что тот не может «представить войны страны Бальзака против страны Толстого»

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Российский парламентарий прокомментировал слова Саркози о том, что тот не может «представить войны страны Бальзака против страны Толстого»

Член Совета Федерации ФС РФ, возглавляющий комиссию по информационной политике, Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Франции Николя Саркози по поводу возможной отправки французских военных на Украину. Официально речь идёт о военных инструкторах, однако практика показывает, что зачастую такие «инструкторы» сами оказываются в гуще событий, участвуя непосредственно в боевых действиях или военном планировании «на местах».

По словам Саркози, он не может «представить войну между страной Бальзака и страной Толстого».



Для газеты «Фигаро» Саркози заявил:

Подумали ли мы о возможных последствиях войны (между Францией и Россией)?

Алексей Пушков, комментируя заявление экс-президента Франции, сделал отсылку к президенту Франции действующему – Эммануэлю Макрону. По словам российского сенатора, если Саркози ещё позволяет себе сомневаться в целесообразности отправки французского военного контингента на Украину и в том, что война между страной Бальзака и страной Толстого возможна», то с Макроном всё гораздо проще:

Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого.

Напомним, что во Франции активно обсуждается возможность не только отправки своего контингента на Украину, но и разрешение для киевского режима бить французским оружием вглубь территории РФ.
22 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 06:56
    Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого.

    Микрону с бабушкой интереснее, не до книг. lol
    1. lisikat2 Звание
      lisikat2
      +1
      Сегодня, 07:32
      Возможно, он книги ценил за картинки. Жена, обязана лучшую знать литературу, кажется, она учительница? Тут варианты:1) она счастлива, что он живёт с ней, а остальное.. Трын-трава
      2) она сама не любила книг читать
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:59
    «По словам Саркози, он не может "представить войны между страной Бальзака и страной Толстого"» —

    — «Всех убьём» ...
    (Толстой П.О.)
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 07:12
    Любят наши парламентарии," коментировать"..
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:12
    Российский парламентарий прокомментировал слова Саркози о том, что тот не может «представить войны страны Бальзака против страны Толстого»
    . Чего умничать то... миром правят деньги, вернее те, у кого их очень много...
    Противостоять этому, архи сложно... наверное.
  5. syabroleonid Звание
    syabroleonid
    -3
    Сегодня, 07:14
    Я читал роман Бальзака "Собор Парижской Богоматери".Это вещь посильнее Фауста.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +9
      Сегодня, 07:18
      Читали ??? А разве не В.Гюго написал Собор Парижской Богоматери ?????
      1. alexandreII Звание
        alexandreII
        +5
        Сегодня, 07:26
        Какая разница, главное что читал laughing laughing
        1. pudelartemon Звание
          pudelartemon
          +1
          Сегодня, 08:20
          И вообще девичья фамилия Бальзака была Гюго. laughing
      2. German Titov Звание
        German Titov
        0
        Сегодня, 07:43
        Человек читал роман. Но не прочитал фамилию автора. Так бывает. Может это была аудиокнига (сейчас это модно). А что "посильней"? "Война и мир" или "Тихий Дон", как сравнить?
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 07:55
        Цитата: Nexcom
        Читали ??? А разве не В.Гюго написал Собор Парижской Богоматери ?????

        Значит и Толстого с Пушкиным будет путать.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 07:36
      Как вы думаете, что тяжелее килограмм железа или килограмм пуха?
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 07:51
      "Собор Парижской Богоматери"
      Для Франции на сегодня актуальнее будет "Мечеть Парижской Богоматери" wink
  6. lisikat2 Звание
    lisikat2
    0
    Сегодня, 07:24
    "Весьма, вероятно, что тот не читал" всем доброго здоровья.
    Ничего удивительного':Толстой иностранная литература, а ее не всегда читают.
    Бальзак?, тут 2 варианта:1) он прогульщик, прогуливал уроки.
    2(он читать читал, но чита можно по разному. Жену о литературе не говорил .
    Мой, муж не стесняется признавать , что историю хуже знает
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 07:27
    Так пусть почитает книги о войне 1812-1814 годов.
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 07:38
      Да уже приходится сомневаться,что он вообще умеет читать......только языком трепать и подписывать бумажки..
  8. Dimy4 Звание
    Dimy4
    0
    Сегодня, 07:44
    По словам российского сенатора, если Саркози ещё позволяет себе сомневаться в целесообразности отправки французского военного контингента на Украину и в том, что война между страной Бальзака и страной Толстого возможна», то с Макроном всё гораздо проще:

    Время умных и серьезных политиков в Европе по ходу дела безвозвратно ушло.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 08:22
      Остались одни Микроны.
  9. Почетныйсвязист Звание
    Почетныйсвязист
    0
    Сегодня, 07:54
    Войны с Наполеоном, крымская война...что тут представлять? Уже было. Макрон больший реалист.
  10. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    0
    Сегодня, 08:07
    Толстой воевал (был в действующих войсках, и имел все шансы погибнуть) сам и со страной Бальзака и со страной Шекспира, в Крымскую войну. Именно его севастопольские рассказы написаны под влиянием тех событий.
  11. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 08:16
    он не может «представить войну между страной Бальзака и страной Толстого».

    Пущай вспомнит Крымскую войну или нашествие Наполеона...трепло лягушачье.
  12. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 08:33
    А ведь Лев Толстой воевал!