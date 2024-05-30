В Минобороны РФ рассказали о попытках ВСУ атаковать Крым БПЛА, морскими дронами и ракетами ATACMS
18
Российское министерство обороны информирует о том, что в течение недели киевский режим предпринимал неоднократные попытки атаковать территорию России с применением различных средств поражения. Это не только БПЛА, но также морские дроны (БЭК – безэкипажные катера) и американские ракеты ATACMS.
Из сообщения Минобороны:
Дежурными средствами ПВО 8 оперативно-тактических ракет (ATACMS) уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.
Также пресс-служба ведомства сообщает об уничтожении двух украинских БЭК, которые направлялись противником в сторону Крыма.
Ранее сообщалось о том, что украинские морские дроны двигались со стороны Одесского побережья Чёрного моря в сторону восточного берега Крыма.
Всё это даёт повод говорить о том, что противник не оставляет попыток атаковать как сам Крымский полуостров, так и Крымский мост. Напомним, что несколько недель назад в в ГУР и других ведомствах Украины открыто угрожали ударами по этому российскому инфраструктурному объекту.
Также стоит напомнить о том, что в Германии прекратили расследование в отношении генералов Бундесвера, обсуждавших, «сколько ракет понадобится для уничтожения Крымского моста».
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация