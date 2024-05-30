В Минобороны РФ рассказали о попытках ВСУ атаковать Крым БПЛА, морскими дронами и ракетами ATACMS

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В Минобороны РФ рассказали о попытках ВСУ атаковать Крым БПЛА, морскими дронами и ракетами ATACMS

Российское министерство обороны информирует о том, что в течение недели киевский режим предпринимал неоднократные попытки атаковать территорию России с применением различных средств поражения. Это не только БПЛА, но также морские дроны (БЭК – безэкипажные катера) и американские ракеты ATACMS.

Из сообщения Минобороны:

Дежурными средствами ПВО 8 оперативно-тактических ракет (ATACMS) уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.

Также пресс-служба ведомства сообщает об уничтожении двух украинских БЭК, которые направлялись противником в сторону Крыма.

Ранее сообщалось о том, что украинские морские дроны двигались со стороны Одесского побережья Чёрного моря в сторону восточного берега Крыма.

Всё это даёт повод говорить о том, что противник не оставляет попыток атаковать как сам Крымский полуостров, так и Крымский мост. Напомним, что несколько недель назад в в ГУР и других ведомствах Украины открыто угрожали ударами по этому российскому инфраструктурному объекту.

Также стоит напомнить о том, что в Германии прекратили расследование в отношении генералов Бундесвера, обсуждавших, «сколько ракет понадобится для уничтожения Крымского моста».
18 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 07:42
    Какелам наш Крымский мост - как 200мм гвоздь в их заднице.... wassat
    Мания просто какая-то у них на него.
    1. SS68SS Звание
      SS68SS
      +1
      Сегодня, 07:50
      Мания просто какая-то у них на него

      У них на все российское мания... И ведь не поймут никак что больные. Только замена мозга спасет украинцев от гибели
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +1
        Сегодня, 08:06
        А как можно заменить то, чего нет? Разве что стекловатой набить . И будет мягкая игрушка с оселедцеи и в шароварах.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:39
        А что тут удивляться? request
        Вчера опять американский беспилотник-разведчик летал в Чёрном море.
        Вражеские беспилотники-разведчики нужно таранить нашими беспилотниками-перехватчиками. good
        Типа мы не справились с управлением из-за того, что у нас из-за санкций дешёвый беспилотник сопровождения, и случайно протаранили американский беспилотник за 15 лямов. Мы не виноваты. Мы не при чём. Виноваты санкции. Запад виноват, что у нас "плохие" дешёвые плохоуправляемые беспилотники. laughing good
    2. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 07:53
      .....противник не оставляет попыток атаковать как сам Крымский полуостров, так и Крымский мост.

      Это будет происходить, пока украина будет бандеровской, даже в пределах усеченной территории ее существования. Поэтому договариваться с ними не о чем, только "хирургическое" вмешательство.
      1. km-21 Звание
        km-21
        +1
        Сегодня, 08:01
        Это будет происходить, пока украина будет бандеровской, даже в пределах усеченной территории ее существования. Поэтому договариваться с ними не о чем, только "хирургическое" вмешательство.

        Украина будет оставаться бандеровской пока за ней стоит весь Коллективный Запад. И он не не остановится пока не уничтожит Россию. Либо пока Россия не остановит его ответными ядерными ударами. Третьего не дано.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 08:03
      Тем не менеп-паромы в Керчи повреждены..Про ядерные удары..Их не будет.Цель-максимально ослабить Россию такой вялотякущей(но с дертвами и разрушениями)войной.А сы в ответ по ним ничего сделать не можем.Нет ни возможности,ни железа в руководстве
    4. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 08:03
      Наша задача вытащить этот гвоздь из задницы и вбить его в голову
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:11
      Дмитрий ,доброе утро.Впервые Российским FPV дроном уничтожен украинский БЭК.( стоп кадр с камеры дрона).С почином,наконец дошло что не раз предлогплалось на сайте ВО.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:14
        Да, Андрей, доброе. hi
        В ТГ ВО читал и видео там смотрел сегодня.

        Вот только что выложили:
        Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию, сбив пять беспилотников в небе над Краснодарским краем. Такую информацию утром в четверг, 30 мая, озвучило Минобороны РФ.

        «Около 7:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении ведомства.

        Уточняется, что пять украинских дронов были ликвидированы дежурными подразделениями ПВО.

        https://www.kp.ru/online/news/5830655/
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 07:48
    Почему МИД не акцентирует внимание на том, что обстрел ведётся мирных объектов, т.е. фактически это терроризм на уровне геноцида!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 07:52
      А кому акцентировать то? Западу? Так им это пофик. ЛДНР 8 лет долбали и гражданских убивали - кто-то на Западе возмутился? Людей в Доме Профсоюзов сожгли заживо нацики - кто-то на Западе возмутился ??
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:51
    Очевидно, что зелебобики не прекратят попыток нанести максимальный вред нашей стороне...
    Всегда и полностью быть готовым, чрезвычайно сложно, если возможно вообще... Впрочем, свои танки на аэродромах противника, очень актуально и надёжно, для нас! soldier
  4. Бускан
    Бускан
    +2
    Сегодня, 07:51
    Кто умеет читайте "между строк".

    Взрывы в Керчи: сообщается о повреждении паромов.

    Из Керчи в  Крыму этой ночью сообщали о серии взрывов.

    Советник главы Крыма Олег Крючков написал в телеграме, что при отражении атаки со стороны ВСУ в результате падения обломков сбитых ракет получили повреждения два парома.

    «Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры города Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный, повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет», — сообщил Крючков.

    Ночью также на некоторое время перекрывали движение по Крымскому мосту. О причинах не сообщалось.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 07:59
      А почему вы не продолжили заявление: " .... После оценки повреждений, работа паромной переправы будет возобновлена".
      Паромы на ходу. )) На данный момент атака снова идёт на Севастополь БПЛа. Сбивают, видно дальше ракеты пойдут. А крымский мост перекрывают КАЖДЫЙ день и несколько раз. Это уже не новость, а рутина.
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 07:55
    Ну не зря же вчера статья была что американе свои разведчики максмимально близко стали подводить, а НАТО-ские Посейдоны и прочий зоопарк дежурит в режиме 7/24. Они все видят, всё знают и выбирают момент.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 08:12
    Над Азовским морем идёт перехват американских ракет АТАМС.
    what
    Надеюсь что доживу до момента когда наши Калибры будут через Мексиканский залив во Флориду летать.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      -1
      Сегодня, 08:35
      Возможно, вы не доживете до этого момента. Многие высокопоставленные чиновники мечтают, чтобы все вернулось на круги своя. Тогда вместо ракет чиновники снова полетят во Флориду.