КНДР одновременно запустила более 10 баллистических ракет малой дальности
Военные КНДР осуществили очередной пуск баллистических ракет в направлении Японского моря. В то же время, согласно сообщению южнокорейского новостного агентства Yonhap, в ночь на 30 мая Пхеньян запустил одновременно более 10 баллистических ракет малой дальности. В материале со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) говорится, что все они упали в море.
В свою очередь, японское агентство Kyodo сделало акцент на том, что до падения северокорейские ракеты преодолели расстояние в 350 км. Что характерно, именно на таком расстоянии находится Сеул, а также основные авиабазы Республики Корея.
Южнокорейские военные решительно осудили недружественный шаг КНДР и пообещали дать ответ «северному соседу».
Напомним, что вышеупомянутый пуск баллистики произошел сразу после того, как Пхеньян забросал территорию Южной Кореи мусором и навозом.
Ранее новостные агентства Республики Корея сообщали, что, начиная с ночи на 29 мая, на территорию страны из КНДР начали залетать и приземляться «грязные» воздушные шары. Последние несли на себе пакеты с различными бытовыми отходами и навозом. В общей сложности на территории Южной Кореи было найдено более 90 таких «нарушителей границы». Сестра Ким Чен Ына, используя риторику Сеула, часто выстреливающего в сторону севера снаряды с пропагандистскими листовками, заявила, что шары с мусором не могут быть менее демократичны, чем боеприпасы с упомянутыми листовками. Вполне прозрачный намёк на то, что южнокорейские листовки - такой же мусор.
Стоит отметить, что участившиеся в последнее время пуски баллистических ракет с территории КНДР являются реакцией Пхеньяна на совместные учения «южного соседа» с США. Ранее власти Северной Кореи назвали вышеупомянутые маневры провокацией.
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