Reuters: США намерены бойкотировать церемонию в память президента Ирана в ООН

Вашингтону не даёт покоя даже мёртвый теперь уже бывший президент Ирана Эбрахим Раиси. Американцы пытаются всячески проявить своё неуважение к нему и ко всему Ирану.Как сообщает агентство Reuters, Штаты решили игнорировать намечающуюся в ООН церемонию в память о Раиси. Побочные мероприятия являются традиционными для Всемирной организации. Генассамблея ООН, состоящая из 193 государств-членов, в случае ухода из жизни действующего лидера любого государства собирается, чтобы почтить его память.Агентство приводит слова одного неназванного высокопоставленного американского чиновника, заявившего, что США не будут присутствовать на церемонии «ни в каком качестве».Напомним, что иранский президент Раиси погиб в результате крушения вертолёта на севере Ирана, на котором он летел. Вместе с ним погибли несколько человек, включая министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, очень успешно проводившего внешнюю политику Тегерана.Учитывая довольно напряженные отношения между Ираном и США и особенно Израилем, сразу после инцидента появилась версия о диверсии. Однако иранские власти официально исключили эту версию.Напомним, что в апреле Иран при Раиси нанёс массированный удар по территории Израиля в ответ на атаку на его дипмиссию в Сирии.

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