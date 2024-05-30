Reuters: США намерены бойкотировать церемонию в память президента Ирана в ООН

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Reuters: США намерены бойкотировать церемонию в память президента Ирана в ООН

Вашингтону не даёт покоя даже мёртвый теперь уже бывший президент Ирана Эбрахим Раиси. Американцы пытаются всячески проявить своё неуважение к нему и ко всему Ирану.

Как сообщает агентство Reuters, Штаты решили игнорировать намечающуюся в ООН церемонию в память о Раиси. Побочные мероприятия являются традиционными для Всемирной организации. Генассамблея ООН, состоящая из 193 государств-членов, в случае ухода из жизни действующего лидера любого государства собирается, чтобы почтить его память.



Агентство приводит слова одного неназванного высокопоставленного американского чиновника, заявившего, что США не будут присутствовать на церемонии «ни в каком качестве».

Напомним, что иранский президент Раиси погиб в результате крушения вертолёта на севере Ирана, на котором он летел. Вместе с ним погибли несколько человек, включая министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, очень успешно проводившего внешнюю политику Тегерана.

Учитывая довольно напряженные отношения между Ираном и США и особенно Израилем, сразу после инцидента появилась версия о диверсии. Однако иранские власти официально исключили эту версию.

Напомним, что в апреле Иран при Раиси нанёс массированный удар по территории Израиля в ответ на атаку на его дипмиссию в Сирии.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:17
    Тупые,Байден не вечен.Будет тоже самое ,а в некоторых странах праздник местного значения перерастёт в массовые гуляния.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +4
      Сегодня, 09:23
      tralflot1832
      (Андрей С.)
      0
      Сегодня, 09:17
      Новый
      Тупые,Байден не вечен.Будет тоже самое ,а в некоторых странах праздник местного значения перерастёт в массовые гуляния.
      hi
      И порвут не одну гармонь! wink
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 09:25
      Янки мнят себя самыми желанными на любом мероприятии, но это совсем не так и их отсутствие на данной церемонии многие в мире воспримут только как благо. yes
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:33
        Не ну если бы янки там были - было бы кому табло начистить....
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:47
        Цитата: кредо
        их отсутствие на данной церемонии многие в мире воспримут только как благо.

        Если бы их не было, мир с облегчением вздохнул.
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 09:35
    Получается что они его и мёртвого боятся...
  3. AlexGa Звание
    AlexGa
    0
    Сегодня, 09:36
    мероприятия являются традиционными для Всемирной организации

    Традиционные не значит, что они обязательные, поэтому американцы совсем не стесняются так поступать. Когда Байден освободит этот мир от своего присутствия, будет много желающих проигнорировать подобное мероприятие.
  4. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 09:54
    А церемонию проводов Байдена в психушку ни в коем случае не следует игнорировать.
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 10:06
    Делайте ставки,кто же ещё присоединится к бойкоту...Какие страны мы примерно конечно же догадываемся,но кто будет следующим за США?