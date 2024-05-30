Обнаруживает дроны и источник стрельбы: Франция разработала пехотный шлем TAP F3+

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Обнаруживает дроны и источник стрельбы: Франция разработала пехотный шлем TAP F3+

Минобороны Франции намерено начать оснащение войск новым пехотным шлемом F3, разработанным военным ведомством.

Он обеспечивает защиту от осколков и 9-мм пуль благодаря кевларовой оболочке. Как поясняет разработчик, имея большую «крепежную поверхность он оснащен функциональными направляющими», которые, соединенные обручем, значительно увеличивают его возможности для размещения различных аксессуаров, например, приборов ночного видения.



При этом ведутся дальнейшие изыскания. Главное управление вооружений на полях выставки VivaTech 2024 (22-25 мая) представило новый шлем TAP F3+, который изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), а не из кевлара, что позволило снизить вес шлема F3 примерно на 30%.

Уменьшение массы дало возможность оснастить шлем системой SLAC, созданной франко-германским НИИ ISL и компанией Metravib Defense. Это устройство, закрепленное в верхней части TAP F3+, позволяет определять местонахождение источника выстрела и обнаруживать дроны типа FPV, в частности благодаря акустическим датчикам типа MEMS, соединенным с антенной, а также с расчетным блоком.

SLAC улучшит способность бойца защитить себя в усложняющейся боевой среде, позволяя ему более точно отслеживать возможные угрозы

- отметили в Главном управлении вооружений.

35 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 09:21
    Против УМПК ФАБ-1500 всё-равно без вариантов будет.... И Кинжала тоже.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +3
      Сегодня, 09:31
      Против УМПК ФАБ-1500 всё-равно без вариантов будет.... И Кинжала тоже.
      Войны бомбардировщиками не выигрываются. Изучают войну на украине, принимают меры, молодцы.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 09:49
      Это если вражеская ПВО даёт привозить эти умпк, не говоря уже о том чего своя творит.
    3. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 09:51
      Как показал Волчанск и Красногоровка иногда достаточно "Солнцепека" , который не разбирает какой шлем и экипировка на противнике.
  2. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 09:22
    Написано красиво осталось только лишь чуть-чуть - посмотреть его в действие и боевых условиях. hi
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:26
      Вангую - скоро появится на СВО у французских ихтамнетов. А значит рано или поздно наши затрофеят.
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +3
      Сегодня, 09:27
      кредо
      0
      Сегодня, 09:22
      Новый
      Написано красиво осталось только лишь чуть-чуть - посмотреть его в действие и боевых условиях. hi
      Таки да! А как в такой сбруе бегать по лесу, быстро забегать в низкие помещения...? Снимать, и потом ставить снова? laughing Эти уши)) точно будут лишними.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:28
        А если в эти электронные уши громко крикнуть - френч оглохнет хоть на немного? what
        1. Гнусный скептик Звание
          Гнусный скептик
          +2
          Сегодня, 09:39
          А если в эти электронные уши громко крикнуть - френч оглохнет хоть на немного?

          Купите себе хорошие активные тактические наушники и вас будет ждать множество чудных открытий )
          1. N.O.M.A.D.E. Звание
            N.O.M.A.D.E.
            0
            Сегодня, 10:38
            Совершенно верно. Прикупил себе impact для мирной работы на шумной машине. Рацию слышно прекрасно, даже голосовое сообщение с телефона слышно в работающем агрегате))
            Если их включить дома в тишине, то слышно разговор шопотом за железобетонной стеной
        2. КВУ-НСвД Звание
          КВУ-НСвД
          +3
          Сегодня, 09:42
          если в эти электронные уши громко крикнуть - френч оглохнет хоть на немного? what

          Какие уши ? То что на фото выглядит как уши , это просто внутрення сторона приборов ночного видения
      2. AlexGa Звание
        AlexGa
        0
        Сегодня, 09:40
        А если у этого воина электричество закончится, АКБ сдохнет, замкнет где-нибудь, то что он вообще сможет в бою?!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:42
          Скажет - Не стреляй, дай подзарядится, так нечестно!
        2. Копчёный Звание
          Копчёный
          -2
          Сегодня, 09:45
          Сбрасывают с коптеров аккумы, наземными подвозят бк. Ну это если вы реально смотрите как что происходит и меняется в зоне СВО, а не повторяете унылые шутки из дедовского прошлого. Те с сидором и сапёрной лопаткой могли всю нату нагнуть.
        3. stelltok Звание
          stelltok
          +1
          Сегодня, 10:17
          А если у этого воина электричество закончится, АКБ сдохнет, замкнет где-нибудь...........что он вообще сможет в бою?!

          То же что и противник.
          Данный шлем это технологическое преимущество над теми у кого таких технологий нет.
          1. N.O.M.A.D.E. Звание
            N.O.M.A.D.E.
            +1
            Сегодня, 10:42
            Это точно, а то "ретроградов" послушать, то в армии надо только оставить : мосинку, портянки, штык лопату, остальную каску, сапоги, механические часы, лошадей и связь только с помощью флажков. А что? Электричества ведь не надо))
          2. Canecat Звание
            Canecat
            0
            Сегодня, 11:02
            технологическое преимущество над теми у кого таких технологий нет.

            Технология без инстинктов не работает, мало услышать, надо еще и отреагировать соответственно.
    3. Владимир Михалев Звание
      Владимир Михалев
      0
      Сегодня, 09:42
      Ну обнаружил FPV дрон. Дальнейшие действия? Там все по обычному сценарию, кто не спрятался, я не виноват...........................
  3. cast iron Звание
    cast iron
    -1
    Сегодня, 09:43
    А у нас коммерсанты вместе с МО разработали и выпускают тысячами на СВО шлем "Колпак-20", который представляет из себя старый советский шлем СШ-60 или СШ-40, которым прилепили изнутри пакет СВМП и новую подтулейку, а снаружи упаковали в чехол. Шлем при этом имеет защиту 2 класса, но весит около 2 кг, что уже довольно много для длительной носки и сильно сказывается на шейных позвонках. Намного более удобный и современный шлем 6Б47 то ли распродали со складов в мирное время, то ли просто не делали, таская по выставкам... Тимура и его команду надо спросить.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:46
    Система будет фиксировать цели как певочередной приоритет угрозы,например по бойцу с вундершлемом стреляют три противника 1 из гранатомёта,2 из пулемёта,3 из автомата,ну и вишенка на торте 4 подкрадывается FPV дроном.
    1. SanichSan Звание
      SanichSan
      +1
      Сегодня, 10:23
      Цитата: tralflot1832
      Система будет фиксировать цели как певочередной приоритет угрозы

      круто! я так думаю что в лабораторных условиях всё это даже работает, но что будет в реальных боевых?
      скажите, что делают с сигнализацией которая постоянно орет? wink
      по итогу очередная красивая игрушка для спецподразделений. request
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:37
        Когда первый раз это происходит с сигнализацией ,в неё кидают таком,а потом отключают.
  5. cast iron Звание
    cast iron
    +3
    Сегодня, 09:48
    Современному солдату нужен боевой скафандр или что то типа латного доспеха, который защитит от кучи мелких осколков, ударной волны и факторов термобарического подрыва. Малюсенький осколок, попавший в колено делает из взрослого сильного солдата- профессионала инвалида на всю оставшуюся жизнь. Разрыв 152 мм снаряда в 20 метрах лопает людям головы, хотя шлем и бронежилет могут быть при этом в полном порядке. Надо менять подход в защите солдат. У нас огромная демографическая яма. Нам нужны после войны как можно больше живых и здоровых людей. Мертвые герои и инвалиды страну не отстроят.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      0
      Сегодня, 09:51
      Для этого "специалистов"завозят из ближнего зарубежья...
      1. cast iron Звание
        cast iron
        -1
        Сегодня, 09:54
        "Господин" Хуснулин, курирующий завоз миллионов не говорящих по-русских супер специалистов, вновь занимает свой прежний пост. Путина его работа устраивает. Видимо концертом в Крокусе все удовлетворены.
        1. cast iron Звание
          cast iron
          +1
          Сегодня, 10:09
          Минусы ставят люди, которым очень понравился концерт в Крокус Сити Холл и они недоумевают, почему русским наоборот очень не понравилось. Желаю от души всем любителям супер специалистов из среднеазиатских республик как можно скорее переехать на ПМЖ в эти самые среднеазиатские республики. В России такие россияне не нужны, однозначно.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 09:53
      Наверно к этому и придут. Экзоскелет с бронёй. Уж слишком много всякого опасного летает вокруг пехотинца, что его может если не убить так ранить.
      1. cast iron Звание
        cast iron
        0
        Сегодня, 09:56
        Уже в ВОВ было все прекрасно понятно и статистика есть. Сотни тысяч покалеченных жизней из-за малюсеньких осколков. Тогда не было материалов. Сейчас они есть. Но опять таки все упирается в цену. Я так понимаю первые кевлавровые латы появятся у "глупых" американцев. Как обычно.
    3. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 10:19
      Современному солдату нужен боевой скафандр

      Так есть эта технология. Называется ратник 3.
      Но почему-то не доделывают или не хотят или не могут.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 10:29
        Это концепт т.е фантазия, а боевые условия совершенно изменят первоначальную фанатзию.
      2. cast iron Звание
        cast iron
        0
        Сегодня, 10:29
        Это не технология. Это выставочный дизайн-макет от девушек-дизайнеров, окончивших 3-месячные ускоренные курсы. Кстати, лицевая маска - американская.
        1. stelltok Звание
          stelltok
          0
          Сегодня, 10:47
          Это не технология.

          В открытых данных говориться про броню из нового материала, который выдерживает 10 пуль
          Одна бронепанель бронежилета выдерживает до 10 попаданий пуль
          https://www.interfax.ru/interview/597404
          Кстати, лицевая маска - американская.

          Маску делает РФ.
          Шлем от "Армоком" с развитой защитой
          https://yuripasholok.livejournal.com/10000568.html?thread=65451960
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 09:52
    По таким "свиным ушам" запросто снайпер может выцелить. Да и много ли радости узнать в последний момент откуда тебе прилетело? sad
  7. Физорг Звание
    Физорг
    0
    Сегодня, 10:06
    Натовцы изобрели телепатический шлем, читающий мысли врага. Французы одели на окраине в опорнике перед штурмом русских.
    И прочитали мысли , что с ними сделают русские когда доберутся.
    Многие сбежали, хотя часть решила с радостью сдаться.......
  8. Cympak Звание
    Cympak
    0
    Сегодня, 10:23
    Большой вопрос, как эти датчики будут работать в общевойсковом бою, когда кругом стреляют и летает не один, под десяток дронов.
    Но вещь хорошая для зачисток и мониторинга на позиции. Вывод нужна выносная станция звуковой разведки на подразделение и пульт у командира для мониторинга обстановки, а командир дальше будет приказы бойцам отдавать, что делать