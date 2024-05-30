Бандеровская саблистка ставит «условия» для участия россиян в Олимпиаде 2024

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Бандеровская саблистка ставит «условия» для участия россиян в Олимпиаде 2024

Помимо Международного олимпийского комитета (МОК) и других организаций, России решили диктовать условия участия в Олимпиаде и некоторые украинские спортсмены.

Так, по словам банлеровской саблистки Ольги Харлан, если российские спортсмены хотят участвовать в летних Олимпийских играх в Париже, они должны соответствовать двум главным «условиям». Во-первых, они должны жить за пределами России, а во-вторых, открыто осуждать специальную военную операцию на Украине.



Тут следует сделать небольшое пояснение – если они не живут в России, они и представлять будут, очевидно, уже другие страны и, соответственно, без «условий» Харлан смогут участвовать в Играх.

Украинская, с позволения сказать, спортсменка также выразила недовольство тем, что некоторые российские спортсмены, допущенные к международным соревнованиям, открыто поддерживают армию.

Я надеюсь, что на играх контроль нейтральности будет жестче

— сказала Харлан в интервью испанской спортивной газете.

33-е летние Олимпийские игры должны состояться в столице Франции 26 июля-11 августа. МОК поставил жёсткие условия для участия в них спортсменов из России. Они не будут выступать под флагом своей страны, а лишь в нейтральном статусе. Им запрещено участвовать в командных соревнованиях. Спортсмены, публично поддержавшие СВО, тоже не будут допущены к Олимпиаде. Есть ещё ряд условий. Все они касаются также и спортсменов из союзной России Белоруссии. В частности, нашим атлетам запретят участвовать в парадах открытия и закрытия Игр. Типичный фашизм в спорте и полная деградация самой идеи олимпизма. Особенно при учёте того, что для спортсменов Израиля и США никаких ограничений не вводится.
51 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +26
    Сегодня, 09:54
    Каждый выбирает для себя. (С).
    Для меня и моих родных и близких на ЭТОЙ Олимпиаде российских спорсменов не будет, чтобы там не говорили, Тарасова и Губерниев и им подобные, это лично мое мнение и другого извините нет.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +12
      Сегодня, 09:59
      Именно. Наши спортивные функционеры всё бредят об Лимпиаде, чтобы им выделили деньжат и они их попилили. Поэтому и стремятся хоть несколько человек да пропихнуть на этот "спортивный" шабаш. А Губеру не так важны эти ОИ как рваться это комментировать, а такса там очень высокая. ))) Позор. Нашим пора забыть об этой гейЛимпиаде и сконцентрироваться на своих играх и развивать их. А те спортсмены кто поедит, так из сборных вычеркнуть и не финансировать совсем, за свои пусть едут туда в этот клоповник.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 10:04
        Олеся Леся hi, профессиональный спорт в современном исполнении это ФАРМА, и только фарма, по другому не получается, нам оно надо, любительский спорт, массовая физкультура, большое количество детских спорт кружков, вот что надо стране для большего здоровья, пусть не так зрелищно и результативно, зато полезнее.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +3
          Сегодня, 10:46
          Во первых, если спортсмен или кто-то из медиа ресурсов хочет участвовать в этой дискриминационной и унизительной для нас олимпиаде, пусть делает это исключительно за свой счёт... Во вторых, надо бы и самим объявить бойкот этой олимпиады, как мы это сделали с олимпиадой в Лейк Плэсиде... Ну и в третьих, если спортсмен все же решил, вопреки решению государства, участвовать в этих олимпийских играх пусть не ассоциирует себя с Россией... Пусть будет просто спортсменом с российскими корнями и не стоит пиарить успехи таких спортсменов...
          Если они там, значит выполнили условия организаторов - осудили нашу страну и отказались от неё... По сути они предатели, так как пренебрегли интересами страны ради своих личных интересов, вот и нужно относиться к ним как к предателям со всеми вытекающими из этого последствиями... am
          1. Jsem_CZEKO68 Звание
            Jsem_CZEKO68
            0
            Сегодня, 11:21
            Souhlasím s vašim názorem.
            1. Jsem_CZEKO68 Звание
              Jsem_CZEKO68
              0
              Сегодня, 11:21
              Я согласен с вашей точкой зрения.
    2. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +3
      Сегодня, 10:10
      Олимпийские движение давно себя скомпроментировало!
      Нужно полностью отказаться от участия в "клоповой Парижской Олимпиаде"!
      Ничего, кроме унижения она нашим атлетам не принесет!
      Нужно развивать собственные формы международных спортивных соревнований!
      "Игры Доброй Воли", например, полностью лишенные политической составляющей!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 10:15
        Пауль Зиберт hi, коллективный Запад активно душит игры которые собираются провести у нас, вплоть до персональных санкций против спортсменов приехавших на них и ассоциации тех стран откуда эти спортсмены, вот и посмотрим чего из этого выйдет.
    3. Irokez Звание
      Irokez
      +5
      Сегодня, 10:11
      Цитата: Ропот 55
      Каждый выбирает для себя. (С).
      Для меня и моих родных и близких на ЭТОЙ Олимпиаде российских спорсменов не будет, чтобы там не говорили, Тарасова и Губерниев и им подобные, это лично мое мнение и другого извините нет.

      Да нафиг в таких условиях вообще туда ехать. Неизвестно как там с безопасностью будет тем более в стране поддерживающей нашего врага да и сама к нам враждебная.
      Бешенцы там могут устроить провокации как и арабы мусульмане против евреев и тому подобное. А потом будут блогеры с пеной у рта орать: - "ай-ай наше руководство туда спортсменов отправило".
      Ни Евровидение, ни Олимпиада, ни другие глобальные развлечения в условиях СВО ни-ни.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 10:17
        Irokez hi, если СМИ не свистели то В. В. П. заявил что все кого допустят и те кто хочет может ехать, ассоциации препятствий чинить не будут, но только за свой счёт и на свой страх и риск, вот не знаю правда или где.
    4. Alien From Звание
      Alien From
      +2
      Сегодня, 10:53
      Ропот hi совершенно с вами согласен! Но опять же, пятую точку лижут МОКу наши спорт-рукоблудители! Тьфу am
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:57
        Alien From hi согласен и история с Валиевой(если не ошибаюсь). Тому доказательство.
  2. Комментарий был удален.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 09:57
      oleg-nekrasov-19 hi, эта просто решила как говорят молодые хайпануть и лишний раз показать какая она УКРАИНКА, ёжику понятно что её мнение МОК-у не интересно, а вот указ из Вашингтона решает всё, поэтому эта "спортсменка" просто подогнала условия под ответ.
  3. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    +3
    Сегодня, 09:56
    Хорошо хоть шаровары одевать не надо.
  4. Рыболов Звание
    Рыболов
    +5
    Сегодня, 09:56
    Такой спорт нам не нужен!
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 11:26
      это цитата Н.Озерова. нужно обозначать
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +7
    Сегодня, 09:56
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Помимо Международного олимпийского комитета (МОК) и других организаций, России решили диктовать условия участия в Олимпиаде и некоторые украинские спортсмены.

    Послушайте , да сами там соревнуйтесь в своем розово - голубом междусобойчике. Ярмарка мерзости и сатанизма.
  6. кредо Звание
    кредо
    +5
    Сегодня, 09:56
    Нынче нет никакой разницы между бандеровскими, европейскими или американскими спортсменами, потому что это уже давно не спортсмены а "политики" в стрингах и трико. fool
  7. Freddy Звание
    Freddy
    +11
    Сегодня, 10:00
    Если хотят выступать под серой тряпкой,пусть не называют себя Российскими спортсменами.Эти спортсмены без родины и флага.Бойкот им.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 10:12
      Если хотят выступать под серой тряпкой,пусть не называют себя Российскими спортсменами.Эти спортсмены без родины и флага.Бойкот им.
      Если ты в РФ политик/олигах/чиновник иметь двойное-пятерное гражданство это нормально, если спортсмен зашквар?!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:27
        Trapp1st hi, олигархи это бизнесмены, а спортсмены представлют СВОИ страны на международных соревнованиях, где цель доказать что спостмены именно ЭТОЙ страны самые, самые, вот и вся разница.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 10:38
          Trapp1st hi, олигархи это бизнесмены, а спортсмены представлют СВОИ страны...
          Давайте проще смотреть на вещи, т.е. кому то можно зарабатывать деньги позабыв о чести, совести, стране, народе и т.д. кому то нет?
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 10:52
            Trapp1st, ну когда начнут проводить Олимпиады среди олигархов и миллионеров, там тоже будет важно чью страну представляет конкретный участник, так как это будет подчеркивать богатство и способность этой страны в финансовом плане, а вот ТРАДИЦИЯ что спортсмен представляет СВОЮ страну зародилась уже ну оооооооочень давно, а заробатывать они стали не давно.
      2. Single-n Звание
        Single-n
        0
        Сегодня, 10:46
        Олигарх это бизнесмен. Рано торгаш он по и не обязан иметь ТОЛЬКО 1 гражданство.Он сам себя обеспечивает .
        2. Чиновников нужно сажать за такое. или не давать должности.
        3. Политик , если он не имеет официальных должностей из госструктур может иметь хоть 50 гражданств.
        А спортсмены это иное. Они на ЗАРПЛАТЕ у государства. Их поездки оплачивает ГОСУДАРСТВО. Так что в данном случае они приравниваются к чиновника и госслужащим. Так что извините. Если есть желание гонять на соревнования за СВОЙ СЧЕТ . То пожалуйста. Но как ЧАСТНОЕ ЛИЦО. Пусть так и представляется. Иванов иван иваныч. Гражданин РФ. Представляет СЕБЯ. И пусть там хоть голый , с флагом империума человечества, в попе бегает.

        А ток как плюшки так все патриоты что хрен от корыта отпихнешь. Жрут в три горла. А как обязанности и негатив, так все такие обиженки режима. Аж плакать хочется.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 10:55
          2. Чиновников нужно сажать за такое. или не давать должности.
          Правящая элита сама себя сажать начнет?
          А спортсмены это иное. Они на ЗАРПЛАТЕ у государства. Их поездки оплачивает ГОСУДАРСТВО. Так что в данном случае они приравниваются к чиновника и госслужащим. Так что извините. Если есть желание гонять на соревнования за СВОЙ СЧЕТ .
          Я с вами согласен, хочешь езжай под белым флагом, хочешь работай на другое государство товар-деньги-товар. Но причем тут эфемерный патриотизм и т.д. он что должен быть только у спортсменов.
          1. Single-n Звание
            Single-n
            0
            Сегодня, 11:09
            Чиновники это только часть элиты. Да и давно пора эту "элитку" с низу потыкать чем нибудь острым. А то совсем офигела. Говорят что штыки для этого хорошо подходят. Ну или вилы от бедности.
            2. Потому что спортсмены едут как представители КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ . Которая им ПЛАТИТ. Мне глубоко фиолетого рыдает ли спортсмен в обнимку с березкой вечерами. Или ходит ли он исключительно в косоворотке и крестится по 800 раз на дню. Его НАНЯЛИ представлять МОЮ страну. Это как те же наемники в средние века. Взял деньги буть добр выступать под нашим флагом. И за трусость или перебежки свои же карали жестоко. Вплоть до того что приходили домой и сжигали его к бесовой матери.
            1. Trapp1st Звание
              Trapp1st
              0
              Сегодня, 11:13
              Чиновники это только часть элиты.
              Часть но они все в принципе не привязаны к государству, флагу, народу не смотря на декларирования каких ни будь абстрактных ценностей в пользу бедных.
              Его НАНЯЛИ представлять МОЮ страну. Это как те же наемники в средние века. Взял деньги буть добр выступать под нашим флагом. И за трусость или перебежки свои же карали жестоко. Вплоть до того что приходили домой и сжигали его к бесовой матери.
              Вы работодателя меняли хоть раз в жизни? Вам дом потом не спалили к бесовой матери?)
  8. Физорг Звание
    Физорг
    +1
    Сегодня, 10:01
    Цитата: Ропот 55
    Каждый выбирает для себя. (С).
    Для меня и моих родных и близких на ЭТОЙ Олимпиаде российских спорсменов не будет, чтобы там не говорили, Тарасова и Губерниев и им подобные, это лично мое мнение и другого извините нет.

    Ну Губер куртизанка ещё тот. Помню ЧМ по футболу в России. Саудовская Аравия 5:0. Супер , все звёзды. Уругвай 0:3- не футбольная страна, надо лыжи развивать. Россия - Египет, Испания и в ТОП8 мирового футбола.- Красная Машина,Наши Парни.
  9. AlexGa Звание
    AlexGa
    +5
    Сегодня, 10:01
    Закончилось Олимпийское движение в Мире. И ,возникает вопрос, а нужно ли его восстанавливать, пока нынешнее положение существует со спортом. Розово-голубой спорт - это не Спорт.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:11
      AlexGa hi, кто знает может когда-нибудь в спорт движение придёт новый Кубертен, и может в Олимпиаду вдохнут новую жизнь, с новыми видами спорта и новыми принципами.
      1. AlexGa Звание
        AlexGa
        +2
        Сегодня, 10:16
        Слишком много что надо менять. Взять то же ВАДА, они решают, кому допинг можно принимать, а кому нет. А это уже не соревнования. О вмешательстве политики в спорт можно вообще не говорить. Бардак, одним словом!
    2. Alien From Звание
      Alien From
      +1
      Сегодня, 11:00
      Правильно, смотреть на женщин которые простите больше мужика атлета да ещё и педалургического свойства, та ещё блевотина. Извините, накипело.
  10. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 10:02
    И те "бомжи" которые согласились принять участие в "олимпиаде",приняв все самые унизительные условия,примут и условия всяких харлан...
  11. km-21 Звание
    km-21
    +3
    Сегодня, 10:04
    До Олимпиады еще дожить надо.
    А это, учитывая военную эскалацию, далеко не факт.
  12. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:05
    — Да забыть надо про эту Олимпиаду ...
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 10:06
    Пока слов от Михаила Дегтярёва об олимпиаде в Париже не слышал.Но его слова понравились : " Государство должно уходить из Профессионального Спорта" Болельщики Зенита ,кидайте в меня тапками. lolНадеюсь Газпром избавится от неправильных активов,этот вопрос стоит в совете директоров Газпрома.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:20
      tralflot1832 hi, если ТАКОЙ спонсор уйдёт думаю спорту в Ленинграде сильно поплахеет, причем и в футболе и в хоккее.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 10:25
        В СКА Газпромовских денег нет ,там империя Ротенбергов командует.А Ф/ К Сочи похоже кердык,Ротенберги к нему вообще потеряли интерес после 2 места в РПФЛ- нет прибыли наверно.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 10:31
          tralflot1832, за спонсоров СКА не знал что там не ГазПром, но то что у нас СПОНСОРЫ решают кто будет чемпионом пишут уже давно.
  14. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 10:07
    В частности, нашим атлетам запретят участвовать в парадах открытия и закрытия Игр. Типичный фашизм в спорте и полная деградация самой идеи олимпизма.

    На Олимпийских играх 1936 года в Берлине, не было различия по национальности и цвету кожи.
    Главным героем Игр-1936 стал афроамериканец Джесси Оуэнс, который специализировался в спринтерском беге и прыжках в длину.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 10:22
      carpenter hi, сразу вспомнилпсь хохма из 90-тых про спорт, почему все чемпионы мира по стрельбе белые а по бегу нет.
  15. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 10:08
    Это всего лишь частное мнение реально выдающейся спортсменки - но не более того.
  16. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    +2
    Сегодня, 10:12
    Ничего нового. Типичный жидофашизм. Приличным людям на этом сборище европедерастов делать нечего!
  17. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    +1
    Сегодня, 10:13
    Почему автор вообще обсуждает какое либо участие россиян в каких либо мероприятиях без гимна, флага и чести?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:24
      DvaParavoza hi, потому как прецедент был, и его одобрили на самом верху, вместо моментально жесткого ответа по финансовой линии и линии дипломатии.
  18. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +4
    Сегодня, 10:24
    Согласен со всеми комментариями. Не буду смотреть ни открытия ни закрытия, ни саму Лимпиаду. Пусть гости в Сене покупаются, на клопах оторвутся и крысы доедят то что гости не доели........
  19. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 10:25
    По мне так "спортсменов", поехавших на это позорище, надо просто обратно не впускать. Не велика потеря.
  20. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 10:28
    Тут следует сделать небольшое пояснение – если они не живут в России, они и представлять будут, очевидно, уже другие страны

    Это совсем не очевидно, автор просто не в курсе. Полно случаев, когда спортсмен представляет одну страну, а живет и тренируется в другой.
  21. akropin Звание
    akropin
    0
    Сегодня, 10:28
    Ну тут как бы, при условии, что спорт всегда за мир, то все участвующие в олимпиаде спортсмены ОБЯЗАНЫ осудить любые военные действия на планете, призвать и т.д.... А вообще Советская Россия была отлучена от олимпиады после революции 1917 года вплоть до 1952 года. И ничего, приехали в 1952-м и заняли в общем медальном зачете 2-е место.
  22. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 10:33
    Цитата: Пауль Зиберт
    Нужно полностью отказаться от участия в "клоповой Парижской Олимпиаде"!

    Полностью согласен. Нам такой спорт не нужен.... Недавно хотел посмотреть баскетбол, посмотрел 5 минут и выключил....состав Центрального!!! спортивного клуба Армии!!! -

    Джоэл Боломбой , Александр Хоменко , Майк Джеймс , Иван Ухов, Семен Антонов, Янис Стрелниекс, Йоханнес Фогтманн, Андрей Воронцевич, Уилл Клайберн, Дэниэл Хэкетт, Коста Куфос, Дэрран Хиллиард, тренеры - Димитрис Итудис, Андреас Пистиолис, Антон Юдин, Дэррил Миддлтон и даже по ОФП Костас Хацихристос.
    Это чей клуб, греческий?
    Как такое возможно или бюджет МО безграничный?
  23. Роман_ Звание
    Роман_
    +1
    Сегодня, 11:02
    Нравятся мне Российские новости... байден сказал..., жорель сказанул..., бандерша сделала выпук..., зеля едет обсудить как уничтожить Россию..., партнеры европейские обсуждают как утопить Россию..., пролетел беспилотник партнеров - ждем уничтожение объекта на территории РФ и гибели граждан... Гордимся (как говорят политики) СВО, народ объединился, народ сплотился (а политическая "элита" как почитаешь новости - очень далека от народа). И все это в скопе - пускание дурнопахнущих газиков и рисование красных линий. Противно!