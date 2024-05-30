Бандеровская саблистка ставит «условия» для участия россиян в Олимпиаде 2024
Помимо Международного олимпийского комитета (МОК) и других организаций, России решили диктовать условия участия в Олимпиаде и некоторые украинские спортсмены.
Так, по словам банлеровской саблистки Ольги Харлан, если российские спортсмены хотят участвовать в летних Олимпийских играх в Париже, они должны соответствовать двум главным «условиям». Во-первых, они должны жить за пределами России, а во-вторых, открыто осуждать специальную военную операцию на Украине.
Тут следует сделать небольшое пояснение – если они не живут в России, они и представлять будут, очевидно, уже другие страны и, соответственно, без «условий» Харлан смогут участвовать в Играх.
Украинская, с позволения сказать, спортсменка также выразила недовольство тем, что некоторые российские спортсмены, допущенные к международным соревнованиям, открыто поддерживают армию.
— сказала Харлан в интервью испанской спортивной газете.
33-е летние Олимпийские игры должны состояться в столице Франции 26 июля-11 августа. МОК поставил жёсткие условия для участия в них спортсменов из России. Они не будут выступать под флагом своей страны, а лишь в нейтральном статусе. Им запрещено участвовать в командных соревнованиях. Спортсмены, публично поддержавшие СВО, тоже не будут допущены к Олимпиаде. Есть ещё ряд условий. Все они касаются также и спортсменов из союзной России Белоруссии. В частности, нашим атлетам запретят участвовать в парадах открытия и закрытия Игр. Типичный фашизм в спорте и полная деградация самой идеи олимпизма. Особенно при учёте того, что для спортсменов Израиля и США никаких ограничений не вводится.
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