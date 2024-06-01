День военно-транспортной авиации России
Ежегодно в первый день лета в России свой профессиональный праздник отмечают летчики и другие военнослужащие, несущие службу в военно-транспортной авиации (ВТА).
Как и в большинстве случаев, дата празднования имеет прямую связь с конкретным событием. В случае с Днем создания военно-транспортной авиации РФ – это завершение формирования опытного воздухо-десантного отряда в Ленинградском военном округе, которое состоялось 1 июня 1931 года.
Стоит отметить, что изначально в ВТА не было специализированных крылатых машин. Для выполнения задач десантирования, воздушной переброски войск и доставки различных военных грузов использовалась в основном «переквалифицированная» бомбардировочная авиация.
Так, вышеупомянутому опытному воздухо-десантному отряду были переданы в распоряжение 12 самолетов ТВ-1.
Кроме того, как почтовые и грузопассажирские использовались бипланы Р-5.
Разработка специальных военно-транспортных самолетов началась в 50-е годы. В частности, на вооружение ВТА в 1958 году поступили машины Ан-8 и Ан-12. Затем в 1967 году парк самолетов военно-транспортной авиации пополнил Ан-22 «Антей», позволявший решить проблему авиатранспортабельности боевой техники сухопутных войск.
В свою очередь, в 1974 году на вооружение ВТА поступил транспортник с турбореактивными двигателями Ил-76, а в 1987-м был введен в строй Ан-124, открывший путь к стратегическим перевозкам тяжелой крупногабаритной техники и грузов.
Стоит подчеркнуть, что роль военно-транспортной авиации в условиях вооруженного конфликта трудно переоценить. Высадка десанта, доставка вооружения и материальных средств, перевозка войск, эвакуация раненых и др. – все это входит в перечень задач ВТА.
В качестве наглядного примера востребованности военно-транспортной авиации можно привести статистику времен Великой Отечественной войны. Так, на ВТА пришлось около трети (более 1,7 млн) от общего числа всех самолетовылетов.
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