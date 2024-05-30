Для борьбы с беспилотниками: израильская армия намерена установить авиапушки M61 Vulcan на бронемашины

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Для борьбы с беспилотниками: израильская армия намерена установить авиапушки M61 Vulcan на бронемашины

ЦАХАЛ намерен установить авиационные пушки M61 Vulcan на бронемашины, развернутые вдоль северной границы, в рамках эксперимента по борьбе с беспилотниками.

Израильский научно-образовательный центр Alma недавно подсчитал, что в распоряжении «Хизбаллы» имеется более 2500 БПЛА, способных выполнять различные задачи, в том числе вести разведку и наносить удары. Согласно его статистике, количество атак беспилотников на Израиль увеличилось с 7 в феврале до 24 в марте.



К настоящему времени израильская армия разместила системы обнаружения БПЛА вдоль всей северной границы, чтобы улучшить время реагирования и точность перехватов, а в Северном военном командовании создано особое подразделение, предназначенное для наведения на дроны противника. Тем не менее, «Хизбалла» смогла в мае атаковать один из военных объектов.

В этой связи командование АОИ в поисках способов борьбы с этой угрозой обратило внимание на M61. Это шестиствольная роторная пушка типа Гатлинга с электрическим приводом, способная производить 6000 выстрелов в минуту. Производит это оружие американский концерн General Dynamics.

M61 находится на оснащении ВВС Израиля с 1975 года и получил ряд модификаций, например в лице версии Machbet. Армия размещала это оружие на северной границе на БТР M113 (местное обозначение – Bardehlas), до тех пор, пока данная бронемашина не была снята с вооружения в 2006 году.

Представитель ЦАХАЛ сообщил Defense News, что у военных «на данный момент нет пушек Vulcan». На текущем этапе оборонная промышленность проводит испытания M61, наряду с другими решениями.

8 комментариев
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  1. dauria Звание
    dauria
    +1
    Сегодня, 12:24
    - Это что ?
    - Кэ-цэ.
    -Так это надо проверять...
    - Ну , проверяй .
    Часто думаешь " О как хорошо придумал ! ". И тут откуда-то сбоку вылазит такая БЯКА , что всё насмарку .
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 12:28
    Роторная пушка это хорошее и эффективное оружие... Может и нам "пушку Гатлинга" попробовать...??? Впрочем, спецам виднее...
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +3
      Сегодня, 12:40
      Израиль довольно плотно заселен . Если стрелять с земли по беспилотнику , даже если собьют возможно десятки или сотни снарядов пролетят мимо . Это означает , что они где то через несколько км « приземляться» . Там жители , школы и т д . Тем более это не пуля на излете , это снаряд начиненный взрывчаткой .
    2. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 13:46
      Но лучше у хуситов проконсультироваться, хотя бы по поводу крупных пепелацев.

      А израильтянам видимо беспилотники действительно стали доставлять изрядно хлопот, раз они так озадачились.
  3. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 12:34
    Цитата: Lev_Russia
    Роторная пушка это хорошее и эффективное оружие... Может и нам "пушку Гатлинга" попробовать...??? Впрочем, спецам виднее

    У нас спаренные ШКАСы можно воозродить. Но возможно было бы лучше переделать ШКАСы под мелкашку
  4. ZeeD Звание
    ZeeD
    +2
    Сегодня, 12:51
    Это сколько же прицепов с патронами за бронемашиной с Вулканом должно кататься, что бы эффективно бороться с беспилотниками?
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:52
    Ну... Эти хоть что-то делают...
    Видимо не хотят, чтобы и к ним аж "в Темрюкский район Краснодарского края" залетало...
  6. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 13:56
    6-ствольный Вулкан избыточен и неэкономичен против беспилотников.
    Достаточно один ствол и снаряд с дистанционным подрывом и картечью.
    Такие пушки есть у немцев, швейцарцев, итальянцев.
    Радар и ИК оптическая станция у Израиля есть. СУО от Железного Купола подходит отлично.

    Но от американцев проще купить пушки без бюрократии. Вот и выбрали Вулкан.

    А оптимален, конечно, лазер.