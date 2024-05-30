ВМС Китая объявили о проведении 30-дневных учений во всех омывающих КНР и граничащих со страной морях
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) объявили о проведении, пожалуй, самых масштабных не только за последнее время учений, которые продлятся месяц и пройдут, как сказано в заявлении, во всех морях, граничащих с КНР. Кроме того, ранее было объявлено об учениях в Желтом море с запуском ракет, эти маневры продлятся до 31 мая включительно.
Накануне НОАК провела еще одни масштабные учения «Объединенный меч-2024А» в период с 23 по 24 мая в которых были задействованы более ста самолетов и десятки военных кораблей. Они пролетели через Тайваньский пролив и пролив Баши, отделяющий Тайвань от Филиппин. В ходе маневров НОАК моделировались удары по руководству острова, а также по его портам и аэропортам. Фактически, была проведена полная блокада мятежного острова, который большинство стран мира, включая США, официально признают частью КНР. Кроме того, ракетные войска НОАК отработали имитацию нанесения ударов по восточной и центральной части острова.
В Пекине не скрывают, что поводом для очередной демонстрации мощи и возможностей вооруженных сил Китая стало недавнее избрание главой администрации Тайваня, а некоторые страны называют его «президентом независимого государства», что абсолютно неприемлемо для КНР, председателя местной Демократической прогрессивной партии и бывшего премьер-министра Лай Циндэ. В ходе инаугурации политик, поддерживаемый Вашингтоном, сделал ряд громких заявлений по поводу борьбы за полный суверенитет Тайваня.
— прокомментировал минувшие двухдневные учения китайских военных директор Центра американских исследований университета Фудань в Шанхае У Синбо.
В свою очередь, в Минобороны Китайской Республики (Тайвань) заявили, что готовы «защищать свою страну». При этом большинство военных экспертов довольно скептически оценивают военные возможности Тайбэя в противостоянии с НОАК, хотя по оценкам рейтингового агентства Global Firepower, тайваньские ВС занимают 21-ю строчку, что весьма неплохо, ведь ниже находятся Канада, КНДР, Мексика и другие страны.
Соединенные Штаты, которые заявляют одновременно о том, что считают Тайвань частью КНР, обещают вмешаться в случае нападения китайских войск на остров. Вот только корабли ВМС США могут не успеть прийти на помощь в силу того, что все крупные военные базы Соединенных Штатов расположены в тысячах километров от острова.
Кроме того, в последние годы НОАК активно наращивает вооружения, способные противостоять ВМС и ВВС США. Не стоит забывать и о том, что Китай — это ядерная держава, обладающая, по разным оценкам, порядка пятьюстами боеголовками с ЯО и их количество постоянно растет. Китайский флот уже значительно превосходит американский по количеству кораблей, причем большинство из них построены не так давно, в отличие от довольно старых американских, которые нуждаются в постоянном техническом ремонте и обслуживании.
Кроме того, защищаться с материка против морских сил намного проще. ВС США делают упор в возможном военном конфликте с КНР на использование АУГ и морской авиации. Но большие и неповоротливые авианосцы могут стать хорошей мишенью для тысяч ударных дронов и противокорабельных ракет НОАК. Как показало многомесячное противостояние группировки ВМС Великобритании и США йеменским хуситам в Красном море, корабельные ПВО иногда сбивают довольно примитивные ракеты и беспилотники буквально на подлете, а защитить торговые суда вообще не могут.
Большинство сценариев гипотетического военного столкновения двух сверхдержав, смоделированных с помощью искусственного интеллекта, показывают, что американским военным как минимум не стоит ждать легкой победы, а в некоторых ситуациях урон для ВС США будет критическим, хотя и Китай пострадает неслабо. А вот Тайваню, который окажется в полной блокаде, в этих сценариях точно не выстоять.
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