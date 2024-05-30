ВМС Китая объявили о проведении 30-дневных учений во всех омывающих КНР и граничащих со страной морях

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ВМС Китая объявили о проведении 30-дневных учений во всех омывающих КНР и граничащих со страной морях

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) объявили о проведении, пожалуй, самых масштабных не только за последнее время учений, которые продлятся месяц и пройдут, как сказано в заявлении, во всех морях, граничащих с КНР. Кроме того, ранее было объявлено об учениях в Желтом море с запуском ракет, эти маневры продлятся до 31 мая включительно.

Накануне НОАК провела еще одни масштабные учения «Объединенный меч-2024А» в период с 23 по 24 мая в которых были задействованы более ста самолетов и десятки военных кораблей. Они пролетели через Тайваньский пролив и пролив Баши, отделяющий Тайвань от Филиппин. В ходе маневров НОАК моделировались удары по руководству острова, а также по его портам и аэропортам. Фактически, была проведена полная блокада мятежного острова, который большинство стран мира, включая США, официально признают частью КНР. Кроме того, ракетные войска НОАК отработали имитацию нанесения ударов по восточной и центральной части острова.





В Пекине не скрывают, что поводом для очередной демонстрации мощи и возможностей вооруженных сил Китая стало недавнее избрание главой администрации Тайваня, а некоторые страны называют его «президентом независимого государства», что абсолютно неприемлемо для КНР, председателя местной Демократической прогрессивной партии и бывшего премьер-министра Лай Циндэ. В ходе инаугурации политик, поддерживаемый Вашингтоном, сделал ряд громких заявлений по поводу борьбы за полный суверенитет Тайваня.

Учение НОАК вокруг Тайваня наносит удар по голове новому президенту Лаю Циндэ, чтобы вызвать шок и трепет, в том числе у сил независимости на острове. Это также, безусловно, удар по США

— прокомментировал минувшие двухдневные учения китайских военных директор Центра американских исследований университета Фудань в Шанхае У Синбо.

В свою очередь, в Минобороны Китайской Республики (Тайвань) заявили, что готовы «защищать свою страну». При этом большинство военных экспертов довольно скептически оценивают военные возможности Тайбэя в противостоянии с НОАК, хотя по оценкам рейтингового агентства Global Firepower, тайваньские ВС занимают 21-ю строчку, что весьма неплохо, ведь ниже находятся Канада, КНДР, Мексика и другие страны.

Соединенные Штаты, которые заявляют одновременно о том, что считают Тайвань частью КНР, обещают вмешаться в случае нападения китайских войск на остров. Вот только корабли ВМС США могут не успеть прийти на помощь в силу того, что все крупные военные базы Соединенных Штатов расположены в тысячах километров от острова.

Кроме того, в последние годы НОАК активно наращивает вооружения, способные противостоять ВМС и ВВС США. Не стоит забывать и о том, что Китай — это ядерная держава, обладающая, по разным оценкам, порядка пятьюстами боеголовками с ЯО и их количество постоянно растет. Китайский флот уже значительно превосходит американский по количеству кораблей, причем большинство из них построены не так давно, в отличие от довольно старых американских, которые нуждаются в постоянном техническом ремонте и обслуживании.

Кроме того, защищаться с материка против морских сил намного проще. ВС США делают упор в возможном военном конфликте с КНР на использование АУГ и морской авиации. Но большие и неповоротливые авианосцы могут стать хорошей мишенью для тысяч ударных дронов и противокорабельных ракет НОАК. Как показало многомесячное противостояние группировки ВМС Великобритании и США йеменским хуситам в Красном море, корабельные ПВО иногда сбивают довольно примитивные ракеты и беспилотники буквально на подлете, а защитить торговые суда вообще не могут.

Большинство сценариев гипотетического военного столкновения двух сверхдержав, смоделированных с помощью искусственного интеллекта, показывают, что американским военным как минимум не стоит ждать легкой победы, а в некоторых ситуациях урон для ВС США будет критическим, хотя и Китай пострадает неслабо. А вот Тайваню, который окажется в полной блокаде, в этих сценариях точно не выстоять.









10 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 10:31
    Китай может и вовсе не воевать, а просто блокаду устроить как США Кубе. Интересно как цены на электронику в мире подскачут и как упадут акции некоторых брендов.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 10:50
      По китаю это в первую очередь и ударит. На тайване только чипы клепают . А вот уже впихивают их в технику уже в Китае.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:55
        КНР совершенно не зависит от Тайваня по чипам ,у него есть Гонконг второй мировой центр.Можно обойтись и без революционных технологий Тайваня.Военные чипы должны быть надёжны как кирпич.
        1. Single-n Звание
          Single-n
          0
          Сегодня, 10:59
          Уважаемый. Гонконг ничерта не производит. Через него просто перегоняют тайваньские поделия на материк. Это просто офшор позволяющий Китаю ФОРМАЛЬНО сохранять лицо. Типа он не торгует с мятежной провинцией laughing laughing
          Как мы сегодня гоним СПГ и нефть через какие нибудь бангладеши. в туже европу.. Или как Украины "заменяла " российский газ "Европейским" .А по сути тот же газ и брали. Даже термин был такой "Виртуальный реверс" laughing laughing
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 11:14
            Ага,США бы разрешили реэкспорт Тайваню в КНР чипов через Гонконг.Десятилетиями..
  2. sauvage Звание
    sauvage
    0
    Сегодня, 10:50
    Я думаю что первым делом если начнётся заварушка будет нанесён удар по как сейчас принято называть "центром принятия решений ".
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:52
    Учение НОАК вокруг Тайваня наносит удар по голове новому президенту Лаю Циндэ... Это также, безусловно, удар по США
    Еще какой удар. Американцы на это вынуждены для успокоения своего союзника делать заявления о том, что никогда его (Тайвань) не бросят, поставят новое оружие (не такое, как на украину) и будут с ним до конца. Вот правда не уточняют до какого (чьего) конца.
    американским военным как минимум не стоит ждать легкой победы, а в некоторых ситуациях урон для ВС США будет критическим
    Даже ИИ подсказывает американцам, что лучше не влазить в этот конфликт если он произойдет.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:52
    КНР решили продлить масла в Американские выборы.
  5. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 11:04
    Китай — это ядерная держава, обладающая, по разным оценкам, порядка пятьюстами боеголовками с ЯО

    В связи с закрытостью КНР в области количества боеголовок, по этому вопросу высказывают разные мнения. Различие между максимальным и минимальным значением числа боеголовок (у разных экспертов) превышает 40 раз (от 240 до 10 000).
    По мнению генерал-полковника в отставке Виктора Есина (бывшего начальника штаба Ракетных войск стратегического назначения), у Китая только на старых известных военных заводах наработано до 40 тонн оружейного урана и около 10 тонн плутония, что даёт около 1600 урановых и около 2000 плутониевых боеголовок, итого арсенал КНР может достигать 3600 боеголовок.
    Ист. википедия "Оружие массового поражения Китая"
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:29
    В ходе маневров НОАК моделировались удары по руководству острова,
    Вот так сразу - "удары по руководству острова". Возможно и нам было что то подобное провести с укрорейхом?