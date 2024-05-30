Диверсия на «Северных потоках» побудила ОПК Франции сконцентрироваться на разработке подводных дронов

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Диверсия на «Северных потоках» побудила ОПК Франции сконцентрироваться на разработке подводных дронов

Французские Военно-морские силы стремятся достичь начальной оперативной готовности (IOC) к ведению боевых действий под водой к 2026 году. Они движутся к данной цели, тестируя новые технические средства в ходе учений и операций.

Такое заявление сделал в ходе выступления на ежегодном Объединенном военно-морском мероприятии в британском городе Фарнборо замглавы ВМС Франции по операциям и директор по развитию подводных возможностей контр-адмирал Седрик Четайль.



Французский военный напомнил, что осенью 2022 года произошли взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли «необъяснимые» взрывы. А в этом году потопленное хуситами коммерческое судно повредило несколько проложенных по дну интернет-кабелей.

Диверсия на «Северных потоках» и другие инциденты, связанные с повреждением инфраструктуры и коммуникаций на дне моря, побудили ОПК Франции сконцентрироваться на разработке подводных дронов.


Хорошо то, что дальнейший путь для нас совершенно ясен, дорожная карта закупок находится в стадии реализации, и мы ожидаем, что IOC представит наши первые возможности в 2026 году с дистанционно управляемыми транспортными средствами (ROV) и автономными подводными аппаратами (AUV)

- заявил Четайль.

Ранее командующий французской авианосной группой контр-адмирал Жак Маллард сообщал, что ВМС Франции активно готовятся к полномасштабным военным действиям на море. Он заявил, что флот его страны смещает акцент с «полицейских» операций на противодействие противнику, который стремится его уничтожить.
3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:02
    «Диверсия на "Северных потоках" побудила ОПК Франции сконцентрироваться на разработке подводных дронов» —

    — Тоже хотят поучаствовать в таких диверсиях ...
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 10:20
      Если дело примет тот оборот о котором квакают лягушатники то какой смысл их вероятному противнику искать подводные трубопроводы на глубине Средиземного моря когда можно уничтожить компрессорные станции на берегу.
      Видимо Франция разрабатывает подводные дроны не для защиты, а именно для нападения. hi
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:04
    на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли «необъяснимые» взрывы.
    Оказывается взрывы были "необъяснимые" и ими наверное очень заинтересовались уфологи и возможно католическая церковь. Исключительно в европейском стиле - подстраиваться под Сша, покрывать Сша, услужливо смотреть в глаза Сша...
    флот его страны смещает акцент с «полицейских» операций на противодействие противнику, который стремится его уничтожить.
    Интересно, кто же это стремится уничтожить французский флот? Не иначе, как хуситы? Честно говоря и с "полицейскими операциями" у французского флота не все было гладко, а тут решили противопоставить себя флоту противника не уточняя какого именно. Наверное на кого укажут американцы.