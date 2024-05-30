Глава МИД РФ: В основе урегулирования украинского кризиса должен лежать принцип безопасности с учетом «реалий на земле»

31
Глава МИД РФ: В основе урегулирования украинского кризиса должен лежать принцип безопасности с учетом «реалий на земле»

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, что в основе урегулирования вооруженного конфликта на Украине должен лежать принцип равной и неделимой безопасности, при этом следует учитывать существующие "реалии на земле".

В ходе интервью РИА Новости глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что считает идею проведения мирной конференции с участием представителей как России, так и Украины возможным продолжением инициативы КНР, направленной на создание необходимых условий для решения украинского кризиса. Лавров также напомнил о представленном Пекином в феврале прошлого года плане по урегулированию вооруженного конфликта.



Глава МИД также добавил, что, несмотря на то, что Россия по-прежнему открыта для переговоров по Украине, речь идет именно об устойчивом мире, а не о временном перемирии, поскольку не имеет смысла предоставление противнику паузы для осуществления перегруппировки войск.

Между тем, Лавров констатировал, что в настоящее время трудно себе представить какой-либо диалог с Киевом о мире. Это обусловлено тем, что на Украине правит так называемая "партия войны", которая, как минимум на словах, стремится победить Россию "на поле боя", что отнюдь не способствует миротворческим процессам. Кроме того, министр напомнил, что с сентября 2022 года на Украине действует законодательный запрет на проведение переговоров с Россией.

Лавров также подчеркнул, что Москва будет воспринимать отправку на Украину американских истребителей F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, означающий, что Запад готов буквально на все в рамках вооруженного конфликта на Украине.
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -3
    Сегодня, 10:20
    Только безоговорочная капитуляция Украины вот гарантия безопасности России. Только недоумкам не понятно что Запад готов на всё что бы сломить Россию. Дед похоже не понимает в полной мере что происходит. soldier
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +4
      Сегодня, 10:25
      Чего Вы спорите? Вам же уже сказали - "с учетом «реалий на земле»". hi
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +6
        Сегодня, 10:32
        А какие "реалии на земле" и какими последствиями обернутся для Росси в недалёкой будущем?
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          +2
          Сегодня, 10:36
          На сейчас, но это на мой взгляд, "реалии на земле" у нас не очень, как ни крути регионы РФ находятся под оккупацией и это как минимум. А что подразумевает под этим господин в очень дорогом костюме на фото, я не знаю и что будет дальше тоже надо у него спрашивать, ведь, опять же, ему за "смотреть в будущее" платят зарплату, которая явно не чета моей. hi
          1. Alien From Звание
            Alien From
            +1
            Сегодня, 10:40
            А чего тут непонятного, гнут дяди в дорогих костюмах за своих теть-моть и прочих am
          2. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 10:41
            Похоже он и сам не знает, что будет дальше. Здесь напрашивается вывод - пошли на СВО без планов, задач и целей. Отсюда и постоянное выпрашивание "договорняка" hi
    2. Taskhyl
      Taskhyl
      +1
      Сегодня, 10:28
      Только недоумки могут верить в какую-то капитуляцию украины, читай Запада. Причём недоумки абсолютные
      1. Сергей Аверченков Звание
        Сергей Аверченков
        0
        Сегодня, 10:55
        А что им останется делать если Украина будет полностью уничтожена? Как вы однако категорично - "недоумки абсолютные"...
        1. Кронос Звание
          Кронос
          +2
          Сегодня, 11:07
          Нет не будет дяденька. Могли бы на 3 год понять уже.
  2. AlexGa Звание
    AlexGa
    +3
    Сегодня, 10:24
    До освобождения от укрофашистов Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей, говорить о каком-то мире говорить нельзя. А лучше освободить все территории, которые были когда-то украиной!
  3. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 10:26
    речь идет именно об устойчивом мире, а не о временном перемирии

    Именно так.
    И у этой гидры или змеи нацистов или фашистов нужно отрубить хвость по самую голову. Иначе всё возродится заново, а голову вообще в банку о спиртом упаковать как пособие и прививка для будущих поколений.
  4. kvv Звание
    kvv
    +4
    Сегодня, 10:26
    ... Лавров также подчеркнул, что Москва будет воспринимать отправку на Украину американских истребителей F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, означающий, что Запад готов буквально на все в рамках вооруженного конфликта на Украине.

    очередная красная линия, самому то не надоело опилки пилить, еще озабоченности забыл выразить
    1. Alien From Звание
      Alien From
      0
      Сегодня, 10:43
      Этим нужно на лбу красные линии выжигать, тогда бы лбов у этих балаболов на всех не хватило
  5. Бускан Звание
    Бускан
    +2
    Сегодня, 10:27
    Цитата: AdAstra
    Чего Вы спорите? Вам же уже сказали - "с учетом «реалий на земле»". hi

    Меня обманывать не сложно, я сам обманываться рад.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      -1
      Сегодня, 10:38
      И при этом за очень хорошую зарплату и другие плюшки.
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 10:27
    "Москва будет воспринимать отправку на Украину американских истребителей F-16 как преднамеренный сигнал НАТО.... " - это очередная "красная линия" или всего лишь "озабоченность"? Уже и не понимаешь, какие реальные (а не озвученные) цели и задачи СВО.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:32
    Из всех Бла - Бла - Бла Сергея Викторовича в стиле классической дипломатии только один ответ понравился.В случае если США развернут РМСД в Европе и ЮВА ,Россия тоже развернёт РМСД,но ввиду короткого времени подлёта к командным пунктам и РВСН , будут приняты дополнительные меры стратегического характера.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +4
      Сегодня, 10:38
      Так "меры стратегического характера" - это тоже бла-бла, не больше. Ну развернет Россия РМСД, так Украина и по ним начнет наносить удары западным оружием.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:40
        Да далеки вы от целей СВО.Меры стратегического характера против США это выход нами из СНВ3.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 10:46
          Да, я далек от "целей СВО". Что даст России, наш выход (или не выход) из СНВЗ?
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 10:50
            Цели СВО озвучены ноябрь - декабрь 2021 г ,без достижений этих целей, СВО просто перерастёт в третью мировую и всё.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:38
    принцип безопасности
    . А как это?
    Как с принцып ом безопасности сочетается территория по нечисть? Территория, которая есть и будет частью России, на которой ещё не уничтожены все люди, которые ещё могут, должны стать нашими людьми?
    В общем, она, нечисть, должна быть выметена с нашей земли!!! Любое другое решение, это...
    В общем, не фиг витать в иллюзия и пытатся обмануть, даже не самих себя, а вообще не пойми кого???
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 10:38
    Все эти речи наших правителей про урегулирования, реалии на земле и прочие стамбульские договоренности не производят впечатления на наших врагов, а только деморализуют наши ряды. Что мол французы пригрозили отправить своих непобедимых терминаторов, наступление сразу встало, и снова пошли какие-то гнилые разговоры
  10. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:49
    интересно какая сторона все время говорит о переговорах проигравшая или победительница ?
  11. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 11:05
    считает идею проведения мирной конференции с участием представителей как России, так и Украины возможным продолжением инициативы КНР

    Конференцию в Швейцарии собирают как раз для того, чтобы выставить России консолидированные требования. И не нужно обманывать себя- даже если там не будет лично Байдена и Си, все равно Китай и Штаты будут представлены и принятые там решения (с какими-то компромиссами) будут подаваться как и от их лица. Дальше соберут еще одну конференцию, уже с участием России, и будут подавать это как "согласованную позицию мирового сообщества". Россию пытаются загнать в ситуацию в стиле старого мультика "весь мир за, а Баба Яга против".
  12. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 11:06
    Посыл Лаврова понятен - переговоры с Западом выгодно вести с учетом того, какие территории мы контролируем. Украина и Запад пока такую концепцию отвергают, что делает наше дальнейшее наступление вглубь территории Украины бессмысленным. Поэтому нас вынуждают добиваться мира не путем захвата территорий, а путем уничтожения потенциала Украины - то есть, войны на истощение.
  13. НЕзлобный Звание
    НЕзлобный
    +2
    Сегодня, 11:07
    Цитата: AdAstra
    На сейчас, но это на мой взгляд, "реалии на земле" у нас не очень, как ни крути регионы РФ находятся под оккупацией и это как минимум. А что подразумевает под этим господин в очень дорогом костюме на фото, я не знаю и что будет дальше тоже надо у него спрашивать, ведь, опять же, ему за "смотреть в будущее" платят зарплату, которая явно не чета моей. hi


    Категорически с Вами.... СОГЛАСЕН!!!!!!!!!
    Трудно что-то добавить.
    "регионы РФ находятся под оккупацией и это как минимум" - причина этому "явлению" даже простейшее логичное объяснение не находит. Загнали себя в непонятную ситуацию, в которой, по Конституции РФ, не остаётся НИЧЕГО, кроме воевать. ДО освобождения территории(й) РФ. РФ по Конституции не может заключить мир, не получив обратно свои регионы, например, херсонщины. Ибо по Конституции не имеет права РФ отторгать свои территории. В противном случае, по Конституции, подписант "мирного договора без Херсона" будет являться.... Ну, по Конституции, одним словом.
    Честное слово, не могу понять фактический, без эмоциональных всплесков, смысл референдумов. Что мешало сначала территории фактически отвоевать у врага, прочно удержать, а уже потом провести референдумы? РФ совершенно спокойно могла вести СВО без референдумов.

    Кто, зачем и почему предложил сделать всё наоборот? В чём был расчёт, идея(и)? Они оправдались?
  14. km-21 Звание
    km-21
    +2
    Сегодня, 11:11
    На мой взгляд российское руководство недооценивает угрозу утраты доверия со стороны народа. Бесконечное соплежуйство под видом гуманизма и прочих непонятных оправданий вызывает у людей усталость, апатию и сомнения в способности власти защитить страну от внешней агрессии. А затем наступает раскол и гибель.
    1. Alien From Звание
      Alien From
      0
      Сегодня, 11:27
      Да уважаемый км-21, ваш пост абсолютно реален, только одно добавление, именно этого и добивается запад.......
  15. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 11:21
    В основе урегулирования украинского кризиса должен лежать принцип безопасности с учетом «реалий на земле»
    Вполне возможно! Но...
    Сегодняшние "реалии" ещё до "принципа" не дотягивают...
  16. НЕзлобный Звание
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 11:28
    Цитата: km-21
    На мой взгляд российское руководство недооценивает угрозу утраты доверия со стороны народа. Бесконечное соплежуйство под видом гуманизма и прочих непонятных оправданий вызывает у людей усталость, апатию и сомнения в способности власти защитить страну от внешней агрессии. А затем наступает раскол и гибель.


    Почему сразу так? Думаю, оценивает. Не сложно это.
    Вопрос в другом: а как, на основании чего делается такая оценка и кем?
    Думаю, одной из "лакмусовых бумажек" настроений и отношения в обществе может являться, например, кол-во добровольцев в СВО. Пока их много - можно сделать вывод, что, типа, всё "Ок".
    Будет картина наоборот или идти "по ниспадающей" - вывод соответствующий.

    Нет, ну, в самом деле, не по прокламациям же в "каналах" судить о реальной ситуации в обществе? Или таки? Если "таки", то это печально.