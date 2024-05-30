Глава МИД РФ: В основе урегулирования украинского кризиса должен лежать принцип безопасности с учетом «реалий на земле»
Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, что в основе урегулирования вооруженного конфликта на Украине должен лежать принцип равной и неделимой безопасности, при этом следует учитывать существующие "реалии на земле".
В ходе интервью РИА Новости глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что считает идею проведения мирной конференции с участием представителей как России, так и Украины возможным продолжением инициативы КНР, направленной на создание необходимых условий для решения украинского кризиса. Лавров также напомнил о представленном Пекином в феврале прошлого года плане по урегулированию вооруженного конфликта.
Глава МИД также добавил, что, несмотря на то, что Россия по-прежнему открыта для переговоров по Украине, речь идет именно об устойчивом мире, а не о временном перемирии, поскольку не имеет смысла предоставление противнику паузы для осуществления перегруппировки войск.
Между тем, Лавров констатировал, что в настоящее время трудно себе представить какой-либо диалог с Киевом о мире. Это обусловлено тем, что на Украине правит так называемая "партия войны", которая, как минимум на словах, стремится победить Россию "на поле боя", что отнюдь не способствует миротворческим процессам. Кроме того, министр напомнил, что с сентября 2022 года на Украине действует законодательный запрет на проведение переговоров с Россией.
Лавров также подчеркнул, что Москва будет воспринимать отправку на Украину американских истребителей F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, означающий, что Запад готов буквально на все в рамках вооруженного конфликта на Украине.
Информация