Последний доллар – для валютного комиссара

Выручку – на бочку

Спасибо товарищам банкирам?

Без бартера и без смысла?

История с продолжением

Мало кто из непосвящённых обратил внимание на продление требований по возврату валютной выручки до конца 2024 года. Между тем это во многом стало причиной довольно уверенного наступления рубля на доллар, а заодно и на евро с юанем в конце мая.Как раз это деловые СМИ и эксперты комментировали весьма активно, но в оценках заходили явно не туда, чуть ли не напрочь забыв одно важное обстоятельство. Конкретно то, что не только репатриацию валютной выручки, но и институт валютных комиссаров никто отменять даже не планирует.Так будет до тех пор, пока с завершением СВО не окажется сколько-нибудь реально восстановлена наша внешняя торговля. Пока же действие указа за № 771, введенного осенью 2023 года, продлевается до конца 2024.Напомним, что в соответствии с указом возврату, то есть репатриации на внутренний валютный рынок, подлежат 80 % валютной выручки в 60-дневный срок. Реализованы при этом должны быть не менее 90 % поступивших сумм. Напомним также, что президентский указ изначально действовал только до 30 апреля.Решение принято вопреки ожиданиям определённых послаблений, связанных с некими издержками. Примечательно, что об издержках твердили не только экспортёры, но и те, кому положено вплотную заниматься замещением импорта.Как обстоят дела с ним, известно многое, хотя оборонную сферу от утечки информации оберегают, как могут. В жизни под санкциями, в этой новой реальности, которая уже два года как совсем не новая, далеко не вся заработанная на экспорте валюта, вообще доступна для репатриации.Это вызвано спецификой расчётов, но никого ни за опоздание с репатриацией, ни за несвоевременное выполнение норматива пока всерьёз не наказывали. Неслучайно всё больше российских товаров сегодня реализуются в долг, что вроде бы должно было вызвать дефицит долларов, евро и юаней.Однако российский финансовый сектор уже худо-бедно, но сумел адаптироваться к ситуации, когда будущие доходы записаны куда надо, а заявки на репатриацию поданы вперёд.И что мы имеем в итоге?А то, что дефицитная, казалось бы, валюта не в дефиците и не дорожает.Считается, исходя из данных как раз по репатриации и объёмам экспорта, а также из платёжного баланса, что за два года недополучено около 100 млрд долларов. Однако это же не убытки, и на то, что нам задолжали, ещё и набегают проценты. Чем не причина для роста уже национальной, а не забугорной валюты?Однако на практике не всё так хорошо и просто. Цепочки расчётов слишком длинные – на процентах наживается кто угодно, кроме экспортёров и российской казны.Приходится учитывать и тот факт, что многие иностранные партнёры из опасения вторичных санкций вовсе сворачивают прямые расчёты с Россией. Но от товаров из России не отказывается практически никто. Декларации сами по себе – бизнес сам по себе.Вообще-то, самые большие сложности сейчас связаны, конечно, с выводом денег в Россию. Напрямую торговать с Россией уже не рискуют многие и в Индии, и в Китае, и тем более – на Среднем Востоке. Наживаются на всём, опять же, посредники... вроде тех же турок.Сложные схемы расчётов ведут к свёртыванию даже спасительных бартерных сделок. К примеру, если с Китаем торгует какая-то из российских нефтяных компаний, то промышленное оборудование для её НПЗ или добывающих структур должны покупать предприниматели их третьих стран.Отнюдь не случайно против возврата валютной выручки едва ли не первым выступил Центробанк, хотя громких заявлений его председатель Эльвира Набиуллина по этому поводу предпочла не делать.Однако как фронду вполне можно расценивать само по себе указание в материалах ЦБ РФ на бессмысленность схем по репатриации на макроуровне. Хотя всё-таки держать рубль существенно ниже психологически пугающей отметки в 100 рублей к доллару «бессмысленные» схемы, кажется, помогают.Однако простенький расчёт, прилагаемый к комментариям экспертов о самой сути репатриации, всё-таки не может не впечатлять. Судите сами:(условно, завели миллиард, вывели 800 млн).Но не признавать позитивного эффекта от репатриации и деятельности валютных комиссаров значило бы просто не верить в реальность. По крайней мере, приток валюты в страну действительно вырос.Так, за период с октября 2023 года, когда 771-й указ начал действовать, по март 2024 среднемесячный объём продажи валюты составил 12,8 млрд долларов. До этого в среднем за те же шесть месяцев сдавалось по 7,7 млрд.Почти 70 процентов прибавки – не шутка, а реальное пополнение доходов страны. И это в условиях, когда сильно не росли ни объёмы продажи нефти и газа, ни их стоимость.В пользу рубля сейчас играет и снижение выплат по внешнему долгу, как ответ на сомнительные комбинации с нашими резервами. Ещё неплохо и то, что упали, причём резко, российские инвестиции за рубежом, но иначе и быть не могло, хотя всё больше открываются рынки третьих стран.Против же рубля, как и прежде – снижение притока иностранного капитала из-за санкций, а также наращивание денежной массы, которое вообще-то стимулирует отток рублей, за которые доллары и евро теперь можно купить хоть немного дешевле.Подводя итоги, отметим, что, сократив разрывы по платежному балансу, Банк России может теперь себе позволить и определённое давление на курсы валют, а вслед за тем взяться и за инфляцию, тем более что и сезонный фактор способствует.