Начальник пресс-центра группировки «Центр»: ВСУ потеряли более 330 человек и 7 гаубиц
Группировки российских войск продолжают успешно выполнять свои боевые задачи на разных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.
Об успехах подразделений группировки «Центр» рассказал начальник её пресс-центра Александр Савчук, заявление которого опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ. Напомним, что группировка действует на территории ДНР и ведёт бои к северо-западу от Донецка.
По словам Савчука, в районе сëл Селидово, Евгеновка и Новоалександровка в ДНР было нанесено поражение подразделениям трёх бригад ВСУ – 59-й и 100-й мотопехотных и 47-й механизированной бригады.
Было отражено пять вражеских контратак, которые предприняли штурмовики ВСУ из 142-й, 143-й, 144-й пехотных бригад, а также из 25-й воздушно-десантной и 24-й механизированной бригад.
Савчук отметил, что противник потерял более 330 человек и семь артиллерийских орудий, включая одну 155-мм гаубицу М777 американского производства.
- говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки «Центр».
Сегодня утром ВСУ в очередной раз попытались атаковать беспилотниками территорию Краснодарского края. По данным Минобороны РФ, пять БПЛА были уничтожены.
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