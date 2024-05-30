Начальник пресс-центра группировки «Центр»: ВСУ потеряли более 330 человек и 7 гаубиц

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Начальник пресс-центра группировки «Центр»: ВСУ потеряли более 330 человек и 7 гаубиц

Группировки российских войск продолжают успешно выполнять свои боевые задачи на разных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

Об успехах подразделений группировки «Центр» рассказал начальник её пресс-центра Александр Савчук, заявление которого опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ. Напомним, что группировка действует на территории ДНР и ведёт бои к северо-западу от Донецка.



По словам Савчука, в районе сëл Селидово, Евгеновка и Новоалександровка в ДНР было нанесено поражение подразделениям трёх бригад ВСУ – 59-й и 100-й мотопехотных и 47-й механизированной бригады.

Было отражено пять вражеских контратак, которые предприняли штурмовики ВСУ из 142-й, 143-й, 144-й пехотных бригад, а также из 25-й воздушно-десантной и 24-й механизированной бригад.

Савчук отметил, что противник потерял более 330 человек и семь артиллерийских орудий, включая одну 155-мм гаубицу М777 американского производства.

Потери противника составили до 335 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20 и четыре 122-мм гаубицы Д-30

- говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки «Центр».

Сегодня утром ВСУ в очередной раз попытались атаковать беспилотниками территорию Краснодарского края. По данным Минобороны РФ, пять БПЛА были уничтожены.
10 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 10:35
    Потери идут, и судя по заявлениям не слабые но ВСУ не сыплется и поддержка не прекращается. Думаю будут собирать и людей и технику на еще один контрнаступ.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:05
      Потери идут, и судя по заявлениям не слабые но ВСУ не сыплется и поддержка не прекращается.

      А кто-то ждал что поддержка ВСУ исчезнет или сильно ослабнет...??? Ну нет сейчас идёт война за глобальные интересы двух групп государств... Одна группа не желает потерять свое главное и исключительное место в этом мире и возможность диктовать условия второй группе, которая борется за возможность полноправного сосуществования с первой группой и никто просто так вот не отступит...
      Война будет длительной и ждать что ВСУ вот так вот возьмёт да посыпится при такой то поддержке вряд ли стоит... А вот перейти в глобальную третью мировую может запросто, ну а тогда до применения ЯО и всемирной катастрофы останется один шаг... Мы все ждём нашей победы и верим в неё, но скорых каких то чудес вряд ли стоит...
  2. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +2
    Сегодня, 10:37
    Потери у ВСУ это, конечно, хорошо!
    Но бесконечно наносить артиллерийско- ракетные удары без глубоких наступательных действий просто не имеет смысла.
    Необходимы реальные продвижения наших войск вглубь обороны противника!
    Окружение и освобождение крупных городов и населенных пунктов!
    Разрушение оставшихся мостов через Днепр и электростанций!..
    Надеюсь, скоро мы все это будем наблюдать!..
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:40
    отметил, что противник потерял
    . ладно, важно и то, что противник потерях, но важнее всего то, что мы ОСВОБОЖДАЕТ, приобретаем.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:44
    противник потерял более 330 человек и семь артиллерийских орудий, включая одну 155-мм гаубицу М777
    И это только на одном направлении. В среднем они теряют ежедневно 1-1,5 тыс. в/сл. За прошлую неделю потеряли 11200 чел (более двух бригад) и при этом украинские генералы и западные спонсоры на что-то надеются.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 10:45
    Ракеты и Герани сегодня ночью спокойно маневрировали в воздушном пространстве Украины не встречая сопротивления. Но судя по сводкам от спикера поветрянных сил они всё сбили.
    В эту ночь ответственным за сбитие был военный аэродром «Староконстантинов» в Хмельницке. Прилет трех «Кинжалов» и нескольких «Калибров» виден в 5 км. от города до сих пор.
  6. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 10:46
    Цитата: Пауль Зиберт
    Но бесконечно наносить артиллерийско- ракетные удары без глубоких наступательных действий просто не имеет смысла.

    Такое впечатление, что общее командование просто отсутствует....ВКС сами по себе, сухопутные из другой оперы, а уж про тиктокеров молчу, там свой командир
  7. Физорг Звание
    Физорг
    0
    Сегодня, 11:15
    Цитата: Konnick
    Цитата: Пауль Зиберт
    Но бесконечно наносить артиллерийско- ракетные удары без глубоких наступательных действий просто не имеет смысла.

    Такое впечатление, что общее командование просто отсутствует....ВКС сами по себе, сухопутные из другой оперы, а уж про тиктокеров молчу, там свой командир

    Армия без центрального управления, с мобиками и тиктокеоами. Разгромила контр наступление, спланированное натовским генералами, с натовской техникой и подготовленными НАТО бригадами.
    Это як же так?
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:15
    ВСУ потеряли за сутки более 330 человек и 7 гаубиц
    Это - результат. Но...
    Я как-то... начал сомневаться в действенности теории "Смерть от тысячи порезов".
    Визгу много, весь двор в крови... всё село на ушах...
    Так свиней на Руси никогда не резали...
  9. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 11:23
    Цитата: Физорг
    Разгромила контр наступление, спланированное натовским генералами, с натовской техникой и подготовленными НАТО бригадами.
    Это як же так?

    Прямо-таки разгромила...а может минные поля и пирамидки помогли остановить?