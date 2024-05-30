Пентагон строит завод по производству 155-миллиметровых снарядов для Украины

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Пентагон строит завод по производству 155-миллиметровых снарядов для Украины

На территории США появится завод по производству 155-мм снарядов для снабжения ВСУ, о чем пишет New York Times.

В материале говорится, что предприятие будет построено на территории Техаса. При этом авторы статьи подчеркивают, что данный завод станет первым, возведенным Пентагоном с нуля с начала конфликта на Украине.



По данным американских журналистов, производственная мощность предприятия составит 30 тыс. боеприпасов в месяц. Как выразились эксперты, это вдвое больше того объема, который производится в США на данный момент, но украинской армии при более-менее интенсивной работе такого количества снарядов едва ли хватит на неделю.

В подтверждение своих слов авторы статьи приводят статистику, озвученную генсеком НАТО в комментарии прошлогоднего контрнаступления войск киевского режима, где говорится, что войска киевского режима тратили по 4-6 тыс. снарядов в день.

В то же время здесь стоит понимать, что недельную потребность ВСУ будет обеспечивать лишь один завод в Техасе. Но Киеву передают вооружение не только американские партнеры.

Кроме того, едва ли американская администрация решила строить завод с нуля только для того, чтобы удовлетворить нужды ВСУ. Ведь президент Джо Байден ранее заявлял, что все выделенные Украине деньги остаются на территории США и работают внутри американской экономики.

Другими словами, строя заводы для выпуска вооружения якобы для поддержки Киева, Вашингтон «разгоняет» свою промышленность, создает дополнительные рабочие места для своих граждан и обеспечивает прирост своего ВВП. При этом простые украинцы будут продолжать расплачиваться своими жизнями за экономическое благополучие заокеанских хозяев.
10 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 10:54
    Что-то подозрительно сроки не называются lol Бумажки перекладывать - не мешки с цементом ворочить...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 11:02
      Enceladus hi, Техас не Сибирь по климату, проэкты типовые, оборудование есть с рабочими вообще нет сложностей так что построят и начнут поставлять.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:58
    На территории США появится завод по производству 155-мм снарядов для снабжения ВСУ, о чем пишет New York Times.

    США и другие страны строят заводы, чтобы снабжать ВСУ, а потом и себя ! а РФ не чего сделать не может ??
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:02
      Себя они в первую очередь снабжать станут, а какелам со складов лежалые снаряды отдадут. Таким образом и какелам подкинут боеприпасов и себе склады обновят.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:03
      opuonmed hi, нет, так же как ничего не сделали с польским Жевушем, и Болгарскими заводами по производству патронов.
    3. lukash66 Звание
      lukash66
      +4
      Сегодня, 11:06
      А Вы предлагаете по Техасу шарахнуть?
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:07
    На территории США появится завод по производству 155-мм снарядов для снабжения ВСУ
    Хм...
    Стесняюсь спросить...
    А за чей счёт банкет?
    Неужели украинские инвесторы вложились в американскую экономику?!..
    Или Америка вчера официально уматерила сиротку?
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:11
    строя заводы для выпуска вооружения якобы для поддержки Киева, Вашингтон «разгоняет» свою промышленность, создает дополнительные рабочие места для своих граждан и обеспечивает прирост своего ВВП
    В этом и суть, а разговоры о нуждах ВСУ для красивого словца и подбадривания своих европейских союзников, чтобы тоже шевелились с помощью для украины.
  5. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 11:25
    Как раз к переходу Техаса в состав Мексики достроят.
  6. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    0
    Сегодня, 11:28
    В статье NY Times говорится, что завод уже построен (строительство заняло 10 месяцев).
    Завод будет состоять из двух производственных линий. Первая уже построена, завершается настройка оборудования. выпуск снарядов ведется в тестовом режиме.
    Ведется строительство второй линии, производственный корпус под нее уже построен.