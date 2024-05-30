«Балтика не является озером НАТО»: Минобороны Швеции назвало якобы исходящие от России угрозы

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«Балтика не является озером НАТО»: Минобороны Швеции назвало якобы исходящие от России угрозы

Швеция, отбросив мнимый нейтралитет, активно готовится к противостоянию с Россией, выступая уже как член Североатлантического альянса.

Мы собираемся защищать Швецию не только изнутри страны, но и за ее пределами. Мы намерены делать это как верный союзник по НАТО

- заявил министр обороны Пол Юнсон.



Хотя Швеция имеет собственную военно-промышленную базу, ее постоянные вооруженные силы невелики по сравнению с другими членами НАТО, насчитывая 25 тыс. человек, в то время как в ВМС служат около 2500 моряков.

Самым важным вкладом Швеции в альянс будет ее территория для целей сдерживания и обороны. Швеция может сыграть важную роль как база и плацдарм для сил США и союзников

- отмечают местные эксперты, слова которых приводит издание USNI News.

После того, как Финляндия официально вступила в НАТО в прошлом году, в Европе начали называть Балтийское море озером НАТО, окруженным Финляндией, Швецией, Данией, Германией, Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. По сравнению с альянсом Россия имеет «крошечную береговую линию» на Балтийском побережье к югу от Финляндии и в Калининградском эксклаве.


Корвет типа Visby ВМС Швеции


Некоторые люди пытались сказать, что Балтийское море стало похожим на озеро НАТО. Я бы сказал, что это не так, потому что у нас перед глазами имеются российские базы

- заявил заместитель начальника штаба обороны Швеции контр-адмирал Йенс Нюквист.

Главком вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Бюден считает, что президент России Владимир Путин настроен на контроль над Балтикой:

Я уверен, что Путин положил оба глаза на Готланд.


Военно-морское присутствие России на Балтике подкрепляется флотом торговых судов, которые, как утверждают шведские официальные лица, являются частью кампании гибридной войны. «Теневой флот» якобы оснащен коммуникационным оборудованием, которое не требуется коммерческим судам.

По словам Нюквиста, помимо ВМФ РФ и «теневого флота», плотное судоходство (одномоментное присутствие до 4 тыс. судов) и подводная инфраструктура, такая как кабели связи и трубопроводы, усложняют проведение операций в Балтийском море.

Среди «настораживающих факторов» Нюквист называет возрастание в регионе угрозы радиоэлектронной борьбы. С его слов, на юге Балтийского моря, недалеко от Калининграда, усилились помехи GPS-связи кораблей и самолетов.

Если Россия возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это окажет огромное влияние на нашу жизнь. Мы не можем этого допустить

- заявил Бюден.

9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:51
    «Самым важным вкладом Швеции в альянс будет ее территория» —

    — Для того и принимали ...
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      -1
      Сегодня, 11:14
      И сдается мне,при определенных обстоятельствах, эта территория будет чистая и пустынная.
      Эти скандинавские пацаны настолько попутали берега Балтийского моря,что сами решают ,что нам думать,чего желать и планировать....Славный Карл сейчас пытается доораться до них с небес со словами : " Не делайте этого,не надаааааа ...!"
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:17
      Если Россия возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это окажет огромное влияние на нашу жизнь. Мы не можем этого допустить

      Ну а мы не можем допустить, чтобы Балтийское море стало "озером НАТО"... Ну и что дальше...??? Война...???
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 10:57
    Я уверен, что Путин положил...
    И тут мысль у ВВП обрывается laughing
  3. Галеон Звание
    Галеон
    0
    Сегодня, 11:09
    Зачем нам шведский Гогланд? У нас на своем-то Готланде нет ни хрена. recourse
    Была сильная страна - сидели в нейтралах шведы с финнами. Как разгулялась власть воров - подались к нам в супротивники. Вот и весь сказ.
    1. Ristleja Звание
      Ristleja
      0
      Сегодня, 11:29
      Гогланд принадлежит России, а вот Готланд Швеции.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:09
    Мы собираемся защищать Швецию не только изнутри страны, но и за ее пределами.
    Хм... Круто! Только...
    Не забудьте Карла 12-го вырыть.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:17
    Мы собираемся защищать Швецию не только изнутри страны, но и за ее пределами
    С 25 тысячной армией и штатом флота в 2,5 тыс. Правильно говорят, что "мал клоп, да вонюч".
    Самым важным вкладом Швеции в альянс будет ее территория
    С этим трудно не согласится.
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:19
    Я уверен, что Путин положил оба глаза на Готланд.

    Болт он положил...