«Балтика не является озером НАТО»: Минобороны Швеции назвало якобы исходящие от России угрозы

Мы собираемся защищать Швецию не только изнутри страны, но и за ее пределами. Мы намерены делать это как верный союзник по НАТО

Самым важным вкладом Швеции в альянс будет ее территория для целей сдерживания и обороны. Швеция может сыграть важную роль как база и плацдарм для сил США и союзников

Корвет типа Visby ВМС Швеции

Некоторые люди пытались сказать, что Балтийское море стало похожим на озеро НАТО. Я бы сказал, что это не так, потому что у нас перед глазами имеются российские базы

Я уверен, что Путин положил оба глаза на Готланд.

Если Россия возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это окажет огромное влияние на нашу жизнь. Мы не можем этого допустить