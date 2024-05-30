«Балтика не является озером НАТО»: Минобороны Швеции назвало якобы исходящие от России угрозы
Швеция, отбросив мнимый нейтралитет, активно готовится к противостоянию с Россией, выступая уже как член Североатлантического альянса.
- заявил министр обороны Пол Юнсон.
Хотя Швеция имеет собственную военно-промышленную базу, ее постоянные вооруженные силы невелики по сравнению с другими членами НАТО, насчитывая 25 тыс. человек, в то время как в ВМС служат около 2500 моряков.
- отмечают местные эксперты, слова которых приводит издание USNI News.
После того, как Финляндия официально вступила в НАТО в прошлом году, в Европе начали называть Балтийское море озером НАТО, окруженным Финляндией, Швецией, Данией, Германией, Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. По сравнению с альянсом Россия имеет «крошечную береговую линию» на Балтийском побережье к югу от Финляндии и в Калининградском эксклаве.
- заявил заместитель начальника штаба обороны Швеции контр-адмирал Йенс Нюквист.
Главком вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Бюден считает, что президент России Владимир Путин настроен на контроль над Балтикой:
Военно-морское присутствие России на Балтике подкрепляется флотом торговых судов, которые, как утверждают шведские официальные лица, являются частью кампании гибридной войны. «Теневой флот» якобы оснащен коммуникационным оборудованием, которое не требуется коммерческим судам.
По словам Нюквиста, помимо ВМФ РФ и «теневого флота», плотное судоходство (одномоментное присутствие до 4 тыс. судов) и подводная инфраструктура, такая как кабели связи и трубопроводы, усложняют проведение операций в Балтийском море.
Среди «настораживающих факторов» Нюквист называет возрастание в регионе угрозы радиоэлектронной борьбы. С его слов, на юге Балтийского моря, недалеко от Калининграда, усилились помехи GPS-связи кораблей и самолетов.
- заявил Бюден.
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