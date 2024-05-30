Почти половина закупленных по чешской инициативе в Африке и Азии снарядов для Киева оказались некачественными

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Почти половина закупленных по чешской инициативе в Африке и Азии снарядов для Киева оказались некачественными

Инициатива Чехии по сбору средств и закупке боеприпасов для Украины столкнулась с очередными непредвиденными проблемами.

Согласно информации от издания Financial Times, которое ссылается на данные от оборонной компании CSG, уже приобретенные в странах Африки и Азии снаряды для войск киевского режима оказались с дефектами.



В материале говорится, что в более чем половине вышеупомянутых боеприпасов были обнаружены разной степени изъяны, которые не позволяют передать их ВСУ и требуют доработки, которая займет некоторое время и потребует дополнительных средств.

Стоит напомнить, что ранее премьер Чехии Петр Фиала обещал Киеву поставку десятков тысяч боеприпасов уже в июне. Вполне вероятно, что речь шла о товаре из Африки и Азии, который теперь придется приводить в надлежащий вид.

Кроме того, буквально вчера сообщалось, что глава чешского военного ведомства Яна Чернохова посетовала на «пассивность» стран, подписавших меморандум о сборе средств для закупки снарядов, предназначенных для ВСУ. С ее слов, на данный момент соответствующие переводы поступили только от Канады, Дании, Норвегии и Португалии.

Напомним, что Чехия приняла решение о сборе средств на закупку снарядов для Киева на фоне затягивания с выделением помощи Украине со стороны США и образовавшегося острого дефицита боеприпасов в ВСУ.
12 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:11
    ....в более чем половине вышеупомянутых боеприпасов были обнаружены разной степени изъяны, которые не позволяют передать их ВСУ и требуют доработки, которая займет некоторое время и потребует дополнительных средств.

    Какелам отдайте - они их сами напильником доработают.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 11:15
      Скорее продадут их обратно в Африку...
      1. Коте пане Коханка Звание
        Коте пане Коханка
        +1
        Сегодня, 11:23
        Шикарный способ отмыть бабло фонда!!! laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 11:28
          Конечно. Осмотр, контроль и дефектовка. Первичная обработка, расходные материалы, финишная обработка, выходной осмотр, контроль и дефектовка.
          Это же всё денег стоит ! laughing
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 11:19
    Чехия как профсоюзная активистка Шурочка (Служебный роман) бегает по кабинетам собирая членские взносы, вместо того что бы заниматься своей работой.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:20
      Чехия и занимается своей работой - шестерит Гегемону, старается.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 11:27
        Это исторически у них сложилось.Хотя и поднимают знамена своих героев средневековья.Хотя те люди,были борцами и независимыми от внешнего влияния
  3. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 11:22
    Желаю xoxлам, чтобы эти снаряды разорвало в казённиках их орудий!
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:25
    в более чем половине вышеупомянутых боеприпасов были обнаружены разной степени изъяны, которые не позволяют передать их ВСУ и требуют доработки
    А так громко и активно начинали, аж дух захватывало. Ну и кто будет исправлять дефекты, опять в складчину или придется это делать Чехии, как инициатору? Даже в этом случае провидение не на стороне "друзей украины".
  5. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 11:25
    Ну может, чешские подарки сдетонируют у тарасиков на складах или в момент выстрела, угробив n-ное количество морекопов.
  6. Peter1First Звание
    Peter1First
    0
    Сегодня, 11:26
    Попахивает очередным распилом бабла! Ну что в изготовленном СССРом снаряде может прийти в негодность? Это же просто чугунок набитый тротилом и опоясанный латунными кольцами!
  7. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 11:29
    Главное здесь "и потребует дополнительных средств". Кто сказал, что Чехия не желает тоже "чуть подзаработать"? Война всё спишет...