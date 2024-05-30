Почти половина закупленных по чешской инициативе в Африке и Азии снарядов для Киева оказались некачественными
Инициатива Чехии по сбору средств и закупке боеприпасов для Украины столкнулась с очередными непредвиденными проблемами.
Согласно информации от издания Financial Times, которое ссылается на данные от оборонной компании CSG, уже приобретенные в странах Африки и Азии снаряды для войск киевского режима оказались с дефектами.
В материале говорится, что в более чем половине вышеупомянутых боеприпасов были обнаружены разной степени изъяны, которые не позволяют передать их ВСУ и требуют доработки, которая займет некоторое время и потребует дополнительных средств.
Стоит напомнить, что ранее премьер Чехии Петр Фиала обещал Киеву поставку десятков тысяч боеприпасов уже в июне. Вполне вероятно, что речь шла о товаре из Африки и Азии, который теперь придется приводить в надлежащий вид.
Кроме того, буквально вчера сообщалось, что глава чешского военного ведомства Яна Чернохова посетовала на «пассивность» стран, подписавших меморандум о сборе средств для закупки снарядов, предназначенных для ВСУ. С ее слов, на данный момент соответствующие переводы поступили только от Канады, Дании, Норвегии и Португалии.
Напомним, что Чехия приняла решение о сборе средств на закупку снарядов для Киева на фоне затягивания с выделением помощи Украине со стороны США и образовавшегося острого дефицита боеприпасов в ВСУ.
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