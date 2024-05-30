Пресечена попытка атаки ВСУ с помощью БПЛА гражданских объектов в Краснодарском крае

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Пресечена попытка атаки ВСУ с помощью БПЛА гражданских объектов в Краснодарском крае

Утром 30 мая боевиками киевского режима была предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе Краснодарского края. Силами ПВО беспилотные летательные аппараты противника были уничтожены.

В станице Вышестеблиевской обломки одного из сбитых украинских беспилотников упали в районе трансформаторной подстанции, в результате чего объект гражданской инфраструктуры получил незначительные повреждения. На месте падения обломков БПЛА работают специальные службы, идет оценка нанесенного оборудованию подстанции ущерба. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.



Еще один сбитый силами ПВО запущенный украинскими боевиками БПЛА упал в районе поселка Волна. При этом какие-либо данные о пострадавших и повреждениях инфраструктуры отсутствуют. На месте работают специальные службы. В общей сложности, сообщается о пяти украинских БПЛА, сбитых средствами ПВО над территорией Краснодарского края.

Также сообщается, что минувшей ночью Крымский полуостров подвергся ракетной атаке ВСУ, в результате чего обломками сбитых ракет повреждены два парома в Керчи. По данным местных властей, жертв среди моряков и гражданских нет. В общей сложности, средствами ПВО было сбито восемь запущенных по Крыму украинских ракет.

Кроме того, силами Морской авиации Черноморского флота были уничтожены два украинских безэкипажных катера, пытавшиеся атаковать объекты в Крыму.
18 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 11:47
    Пресечена попытка атаки ВСУ
    Когда БПЛА долетели аж до "гражданских объектов в Темрюкском районе Краснодарского края" - это не "пресечена".
    "Пресечена" - это когда по расчёту рогулей, который только СОБИРАЛСЯ запустить БПЛА, прилетело.
    А когда прилетело аж в Темрюкский район Краснодарского края!...
    Это называется - "пролюбили".
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:54
      "Пресечена" - это когда по расчёту, который только СОБИРАЛСЯ запустить БПЛА, прилетело.

      А такое возможно или это благие пожелания... Наши как могут охотятся на операторов БПЛА, но за всем и всеми не уследишь... Это просто нереально... Китайские воздушные шары запросто залетают в Штаты, а шары КНДР в Южную Корею... Это никто ещё европейскую систему ПВО не проверял, но вряд ли там дела обстоят лучше...
      1. BAI Звание
        BAI
        +1
        Сегодня, 12:37
        Это никто ещё европейскую систему ПВО не проверял, но вряд ли там дела обстоят лучше...

        Проверяли. Хо.хлы же запустили в их сторону беспилотник. Ту-121 что ли или какие там цифры. Летел пока топливо не кончилось
        1. военком Котёнок Звание
          военком Котёнок
          +1
          Сегодня, 12:52
          в результате чего обломками сбитых ракет повреждены два парома в Керчи
          Всё понятно.
    2. Русфанер Звание
      Русфанер
      +1
      Сегодня, 12:22
      Конечно "пролюбили"! "Птички" пролетели под триста километров, в том числе и над Азовским морем, а сбил (одну из них) сторож у подстанции. А может и не сторож, а сама подстанция, собой "сбила"...
  2. тлауикол Звание
    тлауикол
    +1
    Сегодня, 11:51
    К мосту подбираются. И катерами и Атакамс. Ещё месяц-другой, и ПВО захлебнется. Слишком много их стало
  3. Бускан
    Бускан
    +1
    Сегодня, 11:52
    "Вражьи голоса" пишут:

    Украинская военная разведка атаковала два российских катера в Крыму, утверждают в ГУР

    Как сообщают источники «Украинской правды», в ночь на 30 мая в результате спецоперации главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) были поражены два российских катера, предположительно — типа КС-701 «Тунец» — в Крыму.

    По данным источников издания, два российских катера были поражены в районе поселка Черноморское Евпаторийского района украинскими морскими дронами «Магура V5». Об этом же пишет «РБК-Украина», также ссылаясь на источник.

    «Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, впрочем — безрезультатно», — сказал источник «Украинской правды».

    Позже об уничтожении двух российских катеров официально заявили в ГУР.

    Минобороны России не комментировало это заявление.
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +1
      Сегодня, 12:04
      Пишут, что два парома в Керчи повреждены.
    2. Gpn27 Звание
      Gpn27
      +1
      Сегодня, 12:10
      Чем им прогулочные катера интересно помешали. Стоят они недорого, для военных целей не используются.
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        +1
        Сегодня, 12:41
        Бохр используется. И для десантов на Днепре применяли.
        Цель, конечно, так себе, но они проходят. Так и до моста доберутся. Ракеты американские тоже проходят. Это тревожит
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:21
      Катер типа Тунец- разъездной,прогулочный .Экипаж один человек.Короче мини яхтой даже не назовёшь.Не смертельно ,но неприятно.
    4. Анатолий_П Звание
      Анатолий_П
      -1
      Сегодня, 13:29
      А зачем вы здесь распространяете "вражьи голоса"? Вы - ЦИПСОшник скрытый? Вы проверили достоверность того, что лепят в 404?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:53
    Меня удивляет власти ,верьте официальной информации.Ага верим ,через три - четыре часа.Почемуто власти молчат.
  5. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +3
    Сегодня, 12:03
    Вообще вся подробная информация больше в комментах нежели в самих новостых ресурсах.
  6. Kolt27 Звание
    Kolt27
    +2
    Сегодня, 12:19
    Вот почему обломки всегда в аккурат падают на трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры? А мы ещё смеёмся над салорейхом по этому поводу, а в своём глазу бревна не замечаем.
  7. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 12:33
    Хуситы правильно советуют, не играть от обороны
  8. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 12:33
    Это они пролетели над новыии территориями и Азовское море пересекли. Конечно, нашему ПВО легче сбить свой самолет ДЛРО, чем вражеский БПЛА
  9. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 13:01
    Ну целенаправленные атаки по гражданским целям это уже терроризм, но мы как всегда гуманны и ведем себя по джентельменски . Тфу блин аж противно от этой гуманности.