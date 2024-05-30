Пресечена попытка атаки ВСУ с помощью БПЛА гражданских объектов в Краснодарском крае
18
Утром 30 мая боевиками киевского режима была предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе Краснодарского края. Силами ПВО беспилотные летательные аппараты противника были уничтожены.
В станице Вышестеблиевской обломки одного из сбитых украинских беспилотников упали в районе трансформаторной подстанции, в результате чего объект гражданской инфраструктуры получил незначительные повреждения. На месте падения обломков БПЛА работают специальные службы, идет оценка нанесенного оборудованию подстанции ущерба. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Еще один сбитый силами ПВО запущенный украинскими боевиками БПЛА упал в районе поселка Волна. При этом какие-либо данные о пострадавших и повреждениях инфраструктуры отсутствуют. На месте работают специальные службы. В общей сложности, сообщается о пяти украинских БПЛА, сбитых средствами ПВО над территорией Краснодарского края.
Также сообщается, что минувшей ночью Крымский полуостров подвергся ракетной атаке ВСУ, в результате чего обломками сбитых ракет повреждены два парома в Керчи. По данным местных властей, жертв среди моряков и гражданских нет. В общей сложности, средствами ПВО было сбито восемь запущенных по Крыму украинских ракет.
Кроме того, силами Морской авиации Черноморского флота были уничтожены два украинских безэкипажных катера, пытавшиеся атаковать объекты в Крыму.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация