В России разработан новый дрон-камикадзе «Стрела»
После того как в ходе нашей спецоперации стало известно, что одним из главных факторов успешного ведения боевых действий в условиях современных конфликтов являются дроны, российский ВПК приступил к разработке и выпуску широкой номенклатуры таких аппаратов.
Сегодня мало кто из наших соотечественников не слышал о дроне-камикадзе «Ланцет», который с филигранной точностью сжигает технику ВСУ, включая западную, на поле боя. Между тем на создании подобных БПЛА сегодня специализируется не только концерн «Калашникова».
Так, недавно стало известно о новом дроне-камикадзе «Стрела», разработанном одноименным НПО.
Со слов разработчика, БПЛА имеет уникальную аэродинамическую схему и современную систему наведения, которая позволяет ему преодолевать сложный рельеф и с высокой точностью поражать заданные цели.
Касательно боевого модуля беспилотника сообщается, что мощности взрывного устройства достаточно для эффективного уничтожения укреплений, ПВО, а также бронированной техники потенциального противника.
Дрон-камикадзе «Стрела» способен идти к цели на низких высотах, будучи практически невидимым для вражеских локаторов.
Наконец, самое важное то, что, со слов разработчика, беспилотник уже прошел все испытания и вскоре может поступить на вооружение ВС РФ.
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