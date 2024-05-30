Financial Times: Центральная и Восточная Европа защищены от угроз с воздуха лишь на пять процентов
Центральная и Восточная Европа защищены от угроз с воздуха в случае полномасштабного удара по данному региону лишь на пять процентов. Североатлантический альянс не располагает здесь достаточным количеством средств ПВО.
Так утверждают журналисты британской газеты The Financial Times, ссылаясь на источники, осведомленные о последних секретных планах НАТО по укреплению обороны, которые были разработаны в 2023 году.
По словам одного из них, представляющего дипломатию Североатлантического альянса, защита от атак с воздуха является важной составляющей оборонной стратегии в Восточной Европе. Но на данный момент предоставить такую защиту НАТО не в состоянии.
- отметил еще один собеседник СМИ.
Этот факт, утверждает он, вполне осознает руководство государств альянса. Поэтому страны НАТО вкладывают большие средства в развитие средств ПВО и ПРО, а также усиливают свою истребительную авиацию.
Согласно данным, поступившим в распоряжении издания, в правительства Британии считают проблему нехватки средств противовоздушной обороны наиболее острой за последние три десятилетия. Отмечается, что на шести эсминцах ПВО Королевских ВМС были обнаружены дефекты конструкции. А из шести современных британских комплексов ПВО Sky Sabre два находятся за рубежом, причем их радиус действия составляет всего лишь 40 километров.
Ранее представители Польши и Греции выступили с инициативой создания общеевропейской системы противовоздушной обороны на средства ЕС.
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