Financial Times: Центральная и Восточная Европа защищены от угроз с воздуха лишь на пять процентов

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Financial Times: Центральная и Восточная Европа защищены от угроз с воздуха лишь на пять процентов

Центральная и Восточная Европа защищены от угроз с воздуха в случае полномасштабного удара по данному региону лишь на пять процентов. Североатлантический альянс не располагает здесь достаточным количеством средств ПВО.

Так утверждают журналисты британской газеты The Financial Times, ссылаясь на источники, осведомленные о последних секретных планах НАТО по укреплению обороны, которые были разработаны в 2023 году.

По словам одного из них, представляющего дипломатию Североатлантического альянса, защита от атак с воздуха является важной составляющей оборонной стратегии в Восточной Европе. Но на данный момент предоставить такую защиту НАТО не в состоянии.

ПВО – одна из самых больших дыр, которые у нас есть

- отметил еще один собеседник СМИ.

Этот факт, утверждает он, вполне осознает руководство государств альянса. Поэтому страны НАТО вкладывают большие средства в развитие средств ПВО и ПРО, а также усиливают свою истребительную авиацию.

Согласно данным, поступившим в распоряжении издания, в правительства Британии считают проблему нехватки средств противовоздушной обороны наиболее острой за последние три десятилетия. Отмечается, что на шести эсминцах ПВО Королевских ВМС были обнаружены дефекты конструкции. А из шести современных британских комплексов ПВО Sky Sabre два находятся за рубежом, причем их радиус действия составляет всего лишь 40 километров.

Ранее представители Польши и Греции выступили с инициативой создания общеевропейской системы противовоздушной обороны на средства ЕС.
13 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 11:40
    Странно.Какие у них могут угрозы.Тем более с воздуха.Кто им угрожает?ДАМ?Так этот может только плеваться с трибуны..
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 11:44
      Как, какие угрозы? А падение метеоритов?
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 13:30
      Их главная угроза это хуситы.
    3. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 13:53
      Странно.Какие у них могут угрозы.Тем более с воздуха.Кто им угрожает?ДАМ?

      Это они так уводят внимание своих избирателей накануне выборов от выдуманной ими страшилки. Сами же в это время поднакопили изрядно сил на этом самом восточном фланге. Но этого народу знать не обязательно или же им скажут, что просто учения идут. Как обычно.
      ДАМ просто на их мельницу льет свой ручеек воды...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 11:42
    Как вы предсказуемы .Сейчас срочно понадобится закупать ЗРК Patriot — MIM-104 в количестве шт 200 и американский Raytheon, Hughes, RCA обеспечен работой лет на 30
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 11:42
    Центральная и Восточная Европа защищены от угроз с воздуха лишь на пять процентов
    И, что примечательно... это им ещё никто не грозил. bully
  4. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 11:48
    Интересно как проценты считали ? Американский ВПК потирает руки и продолжает заказывать статейки для нагоняния жути
  5. Мореход Звание
    Мореход
    0
    Сегодня, 11:50
    "Оборонительный" союз НАТО не имеет достаточно средств обороны, а только достаточно оружия наподения!
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 11:51
    Сами голые , а хохлоте пожалуйста.
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 12:02
    И заметьте, никто на Эуропу не нападает!
    Так может не надо нацистам Украины помогать и понять, что зло то с друго стороны?
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:06
    Центральная и Восточная Европа защищены от угроз с воздуха в случае полномасштабного удара по данному региону лишь на пять процентов.
    При этом Восточная Европа громче всех кричит об угрозе со стороны России. Значит англичане намекают на то, что Центральной и Восточной Европе необходимо срочно восполнять отсутствующие 95%. Готовьте денежки господа европейцы для американского ВПК.
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 12:40
    Защититься можно не вякая на соседа.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:49
    Титанический труд глобальных печатных помоек направлен на создание ложной картины в пустой обывательской голове и взбадривании членов банды: прочь сомнения, чубатые ещё не кончились, время есть - ракет наделаем и вдарим по ослабшему врагу. Затягивание войны идет банде на пользу.