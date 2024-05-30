Эксперты выяснили, каким западным оружием ВСУ могут наносить «разрешённые» удары по РФ

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Эксперты выяснили, каким западным оружием ВСУ могут наносить «разрешённые» удары по РФ

Возможная дальнейшая эскалация конфликта на Украине и его расширение за пределы одной страны (правильнее, двух, ведь часть новых территорий РФ все еще оккупированы ВСУ), вопреки довольно жестким предупреждениям Москвы, все меньше пугает западных союзников Киева. Связано это, в первую очередь, с опасениями полного разгрома ВСУ, которые нарастают по мере все больших успехов российской армии.

Уже одиннадцать западных союзников Киева сняли очередное табу на нанесение ударов поставленным ими оружием по признаваемым Западом «законными» территориям в глубине РФ. Одними из последних этот список вслед за прибалтами и Польшей буквально на днях пополнили Франция, Великобритания, Канада и Финляндия. По неофициальным данным, Белый дом пока что в размышлениях, но вполне может в ближайшее время дать отмашку Киеву на использование своих средств поражения малой дальности.



Есть среди «разрешантов» и Германия, хотя канцлер Шольц все еще противится поставке ВСУ самых дальнобойных (как заявлено, до 500 км) из арсенала стран НАТО ракет воздушного базирования KEPD-150/350 TAURUS. Впрочем, нечто подобное было и с отправкой на Украину немецких танков «Леопард». Скорее всего, Берлин, как и в январе прошлого года, дожидается окончательного решения Вашингтона по этому поводу.



Российские военные эксперты решили проанализировать, какое западное вооружение уже есть у ВСУ для нанесения ударов по РФ, как далеко могут бить эти средства поражения и что может противопоставить очередному расширению террористических атак киевского режима ВС РФ. Соответствующие данные опубликовал телеграм-канал «RT на русском».

Так французские управляемые авиабомбы HAMMER и противорадиолокационные ракеты AGM-88B способны поражать цели на расстоянии до 60 и 80 километров. Соответственно, под ударом могут оказаться приграничные населенные пункты РФ, включая Рыльск и Суджу в Курской области, Новый Оскол в Белгородчине и сам многострадальный Белгород.

При размещении на огневых позициях в 30 км от российской границы американских РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS, украинские националисты смогут применять 227-мм двухступенчатые реактивные снаряды GLSDB, а также оперативно-тактические ракеты ATACMS Block I на глубину до 135 километров. Это позволит ВСУ обстреливать Брянск, Курск, Старый Оскол и Россошь, Таганрог и другие н. п. в этом радиусе поражения.

Более дальнобойные ракеты наземного базирования ATACMS Block IA и QRU, причем с кассетной боевой частью, достигают целей на расстоянии до 300 километров. А это означает, что под ударами могут оказаться населенные пункты и административные центры Орловской, Воронежской и Липецкой областей. Также в зоне действия данных ракет находятся Ростов-на-Дону, Таганрог, Каменск-Шахтинский, Шахты, другие города и села.

Аналогичная дальность в 300 км у франко-британских малозаметных крылатых ракет воздушного базирования SCALP-EG/Storm Shadow. Напомним, Париж и Лондон уже разрешили Киеву использовать свое оружие для ударов вглубь России.

Хотя Португалии пока что нет в списке «разрешантов», разработанный и производимый в этой стране дрон-камикадзе Tekever AR3 уже поставляется на Украину другими странами. Дальность его полета достигает 1000 километров, в зону его действия подпадают Москва и Санкт-Петербург. Правда, в этом и уязвимость данного БПЛА. У российских расчетов систем ПВО, таких как ЗРК «Панцирь-С1» и «Тор-М2», есть время на обнаружение и перехват беспилотника. Сложнее сбить высокоскоростные британские дроны-камикадзе Banshee Jet-80+, скорость которых может доходить до 650 км/ч, а дальность — до 400 километров.

Конечно, опыт СВО показал, что ВС РФ есть что противопоставить в том числе новым угрозам со стороны киевского режима и его западных покровителей. Противодействовать снарядам GLSDB способны большинство современных отечественных ЗРК, в то время как для отражения массированных ударов ATACMS необходимо развертывание нескольких батарей С-400, С-300В4 или «Бук-М3» под предполагаемыми траекториями их полета, а также в 10—30 км от перекрываемых объектов.

В то же время создать стопроцентную защиту новым угрозам невозможно, кроме как устранением ее источника. Стоит ждать, что решит российское руководство, дабы защитить мирных граждан и важные объекты, помимо рисования очередных «красных линий» и пока что начала создания санитарной зоны на всем протяжении границы с террористическим государством Украина.

Как только что стало известно, Вашингтон принял решение разрешить ВСУ сбивать поставленными США системами ПВО цели в небе над «историческими» территориями РФ, о чем со ссылкой на свои источники сообщает американская газета The Washington Post. Об этом подробнее читайте в следующем материале.

34 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From Звание
    Alien From
    +7
    Сегодня, 12:14
    Это называется дорисовались красных линий.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 12:21
      каким западным оружием ВСУ могут наносить «разрешённые» удары по РФ

      Легче перечислить каким не смогут... Впрочем, это уже не важно... Будут наносить всем чем только могут и не могут... Они уже давно перестали спрашивать можно или нет и просто втихую эти удары наносят... Хвост уже давно виляет собакой... А у собаки просто нет выбора...
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 12:22
      На них не каплет.Эти не в Таганроге или Брянске..
    3. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 12:23
      Владимир Владимирович просыпайтесь. Пора, пора Тяо применить по полю боя, по украине. Пора повысить градус. И после применения ультиматум Западу. Не услышат. Жешув, Прибалтика и другие. Постепенно эскалация, ради деэскалации...
      1. Victor19 Звание
        Victor19
        +3
        Сегодня, 12:30
        Не сомневайтесь! Владимир Владимирович Воронцов сейчас проснется и оставит комментарий. Так сказать будет "глаголом жечь сердца людей"
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 13:03
          laughing А другой Владимир Владимирович"кремлевский человек в футляре" так же продолжит однозначно молчать..
      2. Практик23354df Звание
        Практик23354df
        -2
        Сегодня, 12:31
        Цитата: Msi
        Владимир Владимирович просыпайтесь.

        А он и не спит. Он работает на врага.
      3. sdivt Звание
        sdivt
        +1
        Сегодня, 12:52
        Цитата: Msi
        пора Тяо применить по полю боя, по украине

        Вам так хочется увидеть поставки натовских ТЯО на Украину?
        С разрешением атаковать любую цель, до какой смогут дотянуться?
        Или святая уверенность, что "они не посмеют"?
        1. Msi Звание
          Msi
          -2
          Сегодня, 12:58
          Вам так хочется увидеть поставки натовских ТЯО на Украину?

          Ох уж эти влажные мечты украинцев... laughing прекращайте... wink
          1. sdivt Звание
            sdivt
            +1
            Сегодня, 13:13
            Когда аргументация хромает, включается последний шанс - о, украинец!
            Вам сколько лет, уважаемый?)
            Когда-то и про присутствие на Украине и натовских танков, и самолетов, и самих натовцев - примерно так же говорили, до хрипоты доказывали, что этого не будет, потому что не будет никогда!
            И каждого, кто этот вопрос поднимал в комментариях, сразу записывали в ципсо
            Не припоминаете?
            А теперь это уже свершившийся факт
            Снимите розовые очки, сударь!
      4. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -1
        Сегодня, 12:58
        Пора, пора Тяо применить по полю боя, по украине.
        Им все равно на Украину. Не услышат. А вот по чехам или полякам - да, желательно так, чтобы радиоактивные осадки не попали ни в Беларусь, ни на Украину. То есть - место удара должно быть поглубже в европе...
        1. Msi Звание
          Msi
          -2
          Сегодня, 13:05
          Им все равно на Украину. Не услышат. А вот по чехам или полякам

          Вы полностью видимо не дочитали. Постепенная эскалация... Если не услышат, то угостить всех... Но... Только после украины... yes где стоит группировка врага, отмобилизованная.
    4. Октиллион Звание
      Октиллион
      +1
      Сегодня, 13:03
      Как раз наоборот, красные линии никто не рисовал. Одни размытые и пустые угрозы. Чётких линий никто не рисовал (Путин) или рисовал, когда уже было поздно (Шойгу).
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 12:22
    Российские военные эксперты решили проанализировать...
    Тут впору уже не анализировать чем и как далеко может наносить удары Киев, а принимать какие-то меры воздействия в отношении полностью оборзевших и потерявших чувство страха европейских стран. И начинать необходимо с Чехии, Польши, Прибалтики из-за которых Сша вряд ли начнут 3 МВ. Чем дольше мы не отвечаем на прямые угрозы, тем наглее становится противоположная сторона.
    1. Msi Звание
      Msi
      -1
      Сегодня, 12:57
      И начинать необходимо с Чехии, Польши, Прибалтики из-за которых Сша вряд ли начнут 3 МВ.

      По украине Тяо у думаю хватит. Пошлём чёткий сигнал. yes мы ведь не хотим большой ядерной войны.
      Не услышат, можно и дальше углубляться...
      1. Октиллион Звание
        Октиллион
        0
        Сегодня, 13:12
        Применение ЯО врагов сплотит, а друзей отвратит. Не уверен, что Индии и Китаю, имеющим ЯО и территориальные споры, понравится снижение порога применения. Почему обязательно сразу ЯО? В истории напряженных отношений в 20 веке полно было примеров обмена ударами обычным вооружением, в т. ч. между ядерным державами.
  3. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 12:24
    Всего лишь один удар по "маленькой стране с плотным населением"решил бы проблему,но.......проблема в другом,тогда лучше молчать.......а у хуситов нет таких проблем..
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:24
    Наши Герани уже должны были пару раз сбиться с курса .Где нибудь по военным базам в Польше.Бывает
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 12:24
    Пичалька, да. Наглядный такой пример того, что бывает когда нету достижимой конечной цели для военных действий.
  6. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 12:26
    эта дрянь идёт по мостикам западного бандерлянда . которые целы целёхоньки.... а генштаб предпочитает бить по сараям с наркоманами...позорище
  7. Жнец Звание
    Жнец
    -1
    Сегодня, 12:27
    Не позавидуешь жителям европейской части России, как 80 лет назад под бомбёжками жить снова. Так потихоньку инфраструктуру и жилые комплексы и будут выносить, не говоря о людских жертвах.
    Наша очередь в бомбоубежища прятаться и от ракет спасаться. Этого ли добивался гарант, когда сво начинал?
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      -1
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Жнец
      Этого ли добивался гарант, когда сво начинал?

      По видимому, именно этого и добивался.
  8. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 12:28
    Противодействовать снарядам GLSDB способны большинство современных отечественных ЗРК, в то время как для отражения массированных ударов ATACMS необходимо развертывание нескольких батарей С-400, С-300В4 или «Бук-М3» под предполагаемыми траекториями их полета, а также в 10—30 км от перекрываемых объектов.

    Противодействовать этим средствам могут только удары по обьектам стран-разрешантов.
    Причем с Чехией давно была пора разобраться за Вампиры.
    Тут большой плюс - США за Чехию воевать не будут, а другим - урок
  9. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    0
    Сегодня, 12:29
    Путин разрешает. Почему нет? Наносите. Ничего же не будет.
  10. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 12:39
    Уже одиннадцать западных союзников Киева сняли очередное табу на нанесение ударов поставленным ими оружием по признаваемым Западом «законными» территориям в глубине РФ

    Самой первой страной в этом списке должна идти Россия, потому что путин своим бездействием и отсутствием ответа на террористические атаки негласно разрешил наносить удары
  11. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:46
    Не думаю, что удары по нашей территории как-то изменят баланс сил. Даже, возможно, произойдет такое, что, расходуя ценные боеприпасы по далеким от ЛБС объектам противник истощит раньше свои ресурсы.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -2
      Сегодня, 12:48
      Да тут расчёт не на военный успех, его в этом конфликте тупо нет ни для одной из сторон. Шатать настроения внутри будут, а если началась грызня внутри, то вот тогда можно вводить "миротворцев". У нас было это в смутное время и в 1917 году.
      1. С.З. Звание
        С.З.
        0
        Сегодня, 13:31
        "Да тут расчёт не на военный успех, его в этом конфликте тупо нет ни для одной из сторон. Шатать настроения внутри будут, а если началась грызня внутри, то вот тогда можно вводить "миротворцев". У нас было это в смутное время и в 1917 году."

        Вряд ли жители стеклянного дома должны бросаться камнями.
    2. Октиллион Звание
      Октиллион
      -1
      Сегодня, 13:16
      Для начала будут бить по позициям, потом по базам, а потом и за ВПК возьмутся. Чтобы вынести цех, достаточно одного попадания. А они не истощатся, по крайней мере, у них надёжный тыл, а у нас его уже нет.
  12. мазута Звание
    мазута
    +2
    Сегодня, 12:53
    Ждём одобрения применения ТЯО по регионам России откуда исходит угроза Украине по мнению "партнеров" бывших и прочих "подхрюкивающих".Идем к финишной черте ударными во всех смыслах темпами.
  13. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 12:53
    В то же время создать стопроцентную защиту новым угрозам невозможно, кроме как устранением ее источника.
    То есть - стран, поставляющих данные виды вооружений Украине.
  14. Victor19 Звание
    Victor19
    -1
    Сегодня, 13:39
    Как насчёт подогнать что-то убойное борцам за свободу Йемена. При всем уважении к Ирану, у него близко таких ПЗРК и дронов (ланцет) как у нас нет.
  15. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 13:43
    При размещении на огневых позициях в 30 км от российской границы американских РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS, украинские националисты смогут применять 227-мм двухступенчатые реактивные снаряды
    GLSDB, а также оперативно-тактические ракеты ATACMS Block I на глубину до 135 километров. Это позволит ВСУ обстреливать Брянск, Курск, Старый Оскол и Россошь, Таганрог и другие н. п. в этом радиусе поражения.

    Но "гегемона", как и положено, нет ни в одном списке. А ведь его Хаймарсы применяют давно и без никакой оглядки на пресловутые "красные линии" Кремля. Он только "финт ушами" сделал и увел все разговоры в поле обсуждения дальности и нельзя, но можно, если...
  16. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 13:46
    Вот нашли тему! Вовсю лупят по т.н."старым" территориямуже давно,и тут вдруг какие -то разрешения. Смешно