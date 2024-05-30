На Украине будут считаться автоматически врученными повестки, отправленные на любой известный ТЦК адрес
С 16 июля текущего года на Украине все повестки, отправленные гражданам на любой известный ТЦК (военкоматам) адрес, будут считаться автоматически врученными. Таким образом, человек, по каким-либо причинам не проживающий по адресу прописки, по которому была отправлена повестка, автоматически будет объявлен в розыск.
После вступления на Украине в силу закона об ужесточении мобилизационных мероприятий все имеющие украинское гражданство мужчины и военнообязанные женщины обязаны обновить свои данные в ТЦК, явившись туда лично или воспользовавшись специально созданным для этого приложением. Это касается также тех обладателей украинского паспорта, которым каким-либо образом удалось покинуть подконтрольную киевскому режиму территорию. В противном случае человек будет автоматически считаться уклонистом и объявлен в розыск. Кроме того, на проигнорировавших положения нового закона граждан будут накладываться крупные штрафы, их банковские счета будут заблокированы, а водительские права аннулированы.
Для противодействия массовым побегам из самого большого в истории человечества концлагеря, в который превратил свою страну узурпировавший на Украине власть глава киевского режима Владимир Зеленский, значительно усилены силы пограничной охраны, которые, помимо наращивания численности личного состава, оснащаются новейшим оборудованием, включая беспилотники с тепловизорами.
Кроме того, по данным украинских источников, в украинской армии с каждым днем увеличивается количество дезертиров. Это обусловлено тем, что в результате беспредельной мобилизация в ВСУ против своей воли попали люди, которые любыми способами пытаются избежать этой незавидной участи и не попасть в зону активных боевых действий.
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