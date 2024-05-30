На Украине будут считаться автоматически врученными повестки, отправленные на любой известный ТЦК адрес

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На Украине будут считаться автоматически врученными повестки, отправленные на любой известный ТЦК адрес

С 16 июля текущего года на Украине все повестки, отправленные гражданам на любой известный ТЦК (военкоматам) адрес, будут считаться автоматически врученными. Таким образом, человек, по каким-либо причинам не проживающий по адресу прописки, по которому была отправлена повестка, автоматически будет объявлен в розыск.

После вступления на Украине в силу закона об ужесточении мобилизационных мероприятий все имеющие украинское гражданство мужчины и военнообязанные женщины обязаны обновить свои данные в ТЦК, явившись туда лично или воспользовавшись специально созданным для этого приложением. Это касается также тех обладателей украинского паспорта, которым каким-либо образом удалось покинуть подконтрольную киевскому режиму территорию. В противном случае человек будет автоматически считаться уклонистом и объявлен в розыск. Кроме того, на проигнорировавших положения нового закона граждан будут накладываться крупные штрафы, их банковские счета будут заблокированы, а водительские права аннулированы.



Для противодействия массовым побегам из самого большого в истории человечества концлагеря, в который превратил свою страну узурпировавший на Украине власть глава киевского режима Владимир Зеленский, значительно усилены силы пограничной охраны, которые, помимо наращивания численности личного состава, оснащаются новейшим оборудованием, включая беспилотники с тепловизорами.

Кроме того, по данным украинских источников, в украинской армии с каждым днем увеличивается количество дезертиров. Это обусловлено тем, что в результате беспредельной мобилизация в ВСУ против своей воли попали люди, которые любыми способами пытаются избежать этой незавидной участи и не попасть в зону активных боевых действий.
18 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 12:10
    Ещё раз предлагаю, вручать повестки прямо в роддоме... Вместо бирок к пальчикам привязывать... Ну или на выпускном в школе вместе с аттестатом... Ну на крайняк в институте вместе с дипломом...
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 12:41
      Проще тогда прямо из роддома в укровермахт забирать... what
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 12:11
    На Украине будут считаться автоматически врученными повестки, отправленные на любой известный ТЦК адрес
    На украине нет портала по типу Гос Услуг?
    1. Tenebrosi Звание
      Tenebrosi
      0
      Сегодня, 12:24
      Есть "ДержавнаПовинность".
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 12:26
        Спасибо hi , видимо будут дублировать на случай отсутствия аккаунта.
        1. Tenebrosi Звание
          Tenebrosi
          0
          Сегодня, 12:28
          Наличие или отсутствия аккаунта на отмаз от службы не влияет. Да и какая покойнику разница, есть акк или нет.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 12:30
            Наличие или отсутствия аккаунта на отмаз от службы не влияет.
            Смысл как проще назначить человека получившим повестку, что бы объявить в розыск.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:11
    «На Украине будут считаться автоматически врученными повестки, отправленные на любой известный ТЦК адрес» —

    — Ванька Жуков отдыхает ...
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 12:20
    А как же безвиз, попить кофе вечером в Европе , сходить в Венскую оперу ?
    Заманили украинцев халявой ,а она оказалась смертью в окопах
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 12:24
      Заманили украинцев халявой ,а она оказалась смертью в окопах
      Могу предположить, что с их сегодняшней точки зрения опять москоли все обломали.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 12:28
        Цитата: Trapp1st
        с их сегодняшней точки зрения опять москоли все обломали.

        Парадокс в том ,что они убеждены что именно Путин им выписывает повестки на войну ,а не клоун .Именно Путин их расстреливать пытается, при отступлении с фронта ,а не заград отряд из украинских националистов .
        Прозрение народа всегда очень тяжелое
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 12:34
          Прозрение народа всегда очень тяжелое
          И то не у всех, некоторые до конца уверены "это Байден в лифте кнопки жжет".
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:12
      Цитата: APASUS
      Заманили украинцев халявой ,а она оказалась смертью в окопах

      Любой рыболов об этом знает, насаживая наживку на крючок, Перевелись на Украине рыболовы.
  5. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 12:34
    А чего не пойти дальше и не считать повестки уже вырученными всем находящимся за на территории Окраины и за ее пределами,к чему эти формальности?!
  6. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    0
    Сегодня, 12:45
    уже банковские карты позакрывали сами и продали то что можно было продать
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:49
    На Украине будут считаться автоматически врученными повестки, отправленные на любой известный ТЦК адрес
    Я бы... убрал это... "известный ТЦК".
    ТЦК не обязана всё знать!
  8. Сергей Куликов_3 Звание
    Сергей Куликов_3
    +1
    Сегодня, 13:08
    В сети говорят выложили списки военнообязанных ВСУ, а не разослать ли повестки во всем этим адресам? Будет грандиозный шухер!
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:16
    по каким-либо причинам не проживающий по адресу прописки, по которому была отправлена повестка, автоматически будет объявлен в розыск.

    Даже гитлеровское Гестапо до такого не додумалось. Вот что получается, когда иудей стоит у власти.