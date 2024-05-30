Китай опубликовал доклад о нарушениях прав человека в США в 2023 году

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Китай опубликовал доклад о нарушениях прав человека в США в 2023 году

Ситуация с правами человека в США продолжала ухудшаться в 2023 году и становилась все более поляризованной, пишет китайское издание Global Times со ссылкой на доклад, опубликованный Государственным советом Китая в среду.

Ежегодный доклад, озаглавленный как «Доклад о нарушениях прав человека в США за 2023 год», полностью раскрывает ситуацию с правами человека в США, включая эрозию гражданских и политических прав, глубоко укоренившийся вред расизма, растущее экономическое и социальное неравенство, продолжающееся нарушение прав женщин и детей, а также душераздирающее положение нелегальных иммигрантов.



Полное соблюдение прав человека – это привилегия, предоставляемая лишь немногим, кто обладает политической, экономической и социальной властью. В то же время права большинства людей ущемляются

- сказал директор исследовательского центра по правам человека при Нанькайском университете в Тяньцзине Чанг Цзянь, принимавший участие в составлении доклада.

Эксперт отметил, что утверждения властей США, что они являются маяком демократии – это всего лишь лозунг.

В отчете говорится, что в течение 2023 года в США произошло по меньшей мере 654 крупных инцидента со стрельбой, а всего в результате подобных инцидентов погибло около 43 000 человек, что составляет в среднем 117 смертей в день.

Правительство злоупотребляет своими полномочиями по контролю за неприкосновенностью частной жизни граждан, подавляя свободу слова и самовыражения. Согласно отчету, число преподавателей, наказанных или уволенных за свои убеждения в университетских городках США, достигло 20-летнего максимума.

Число смертей в результате жестокого обращения со стороны полиции достигло рекордно высокого уровня. Жестокость полиции сохранялась, и по меньшей мере 1247 смертей были связаны с насилием со стороны полиции, то есть в среднем сотрудники полиции убивали примерно три человека в день.

В докладе также отмечается, что растущее экономическое и социальное неравенство чрезвычайно осложняет жизнь бедных, а число бездомных в США превышает 650 000 человек, что является самым высоким показателем с 2007 года. Злоупотребление наркотиками и психотропными веществами продолжает расти. Уровень самоубийств продолжает расти.

Global Times напоминает, что в последние недели в кампусах многих колледжей произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов, администрацией университетов и пропалестинскими демонстрантами. Это привело к арестам студентов, демонтажу палаточных городков и предупреждениям о возможных последствиях. По данным New York Times, более 2900 человек были арестованы или задержаны в кампусах по всей стране.

В докладе также затрагивается военное вмешательство США в дела других странах. Подчеркивается, что в войнах, развязанных США в последние десятилетия, общее число погибших составило 4,5-4,7 миллиона человек.

По словам экспертов, занимавшихся подготовкой доклада, все данные, включенные в него, взяты из американских СМИ и публикаций.

Остальному миру стоит знать о лицемерии и двойных стандартах американских правозащитников

- отмечают китайские эксперты.
14 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 12:33
    Штаты доклад о нарушениях на Китай, Китай на Штаты... Интересно, а есть в этом мире страны где права человека не нарушаются...??? Ну кроме России... lol
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 12:49
      Интересно, а есть в этом мире страны где права человека не нарушаются...???
      Скорее всего - есть. Это те страны, где людям плевать на права человека по американски, по китайски... У них свои понятия по этому вопросу, и чихать им на мнение других стран. smile
    2. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Сегодня, 12:55
      Интересно, а есть в этом мире страны где права человека не нарушаются..

      Так права человека это фикция, инструмент используемый для политического давления на соперника.
      По другому и быть не может.
      Вот возьмите два (с точки зрения запада) основных права : право на жизнь и право на свободу слова.
      Они закреплены в американском законодательстве. я даже не буду рассматривать случай когда это касается НЕ гражданина США. Пусть есть два законопослушных гражданина. Один агент под прикрытием, второй работает админом в полиции.
      Второй берет и реализует свое право на свободу слова и раскрывает агента.
      Первый лишается жизни и своего права на жизнь laughing

      Если посмотреть на нашу Конституцию и Конституцию СССР, то совершенно очевидно, что писалась она так, что закрепленные в ней права нереализуемы.

      Ну я уж не говорю, что некоторые "права" на мой взгяд бред.
      Это самое пресловутое право на свободу слова вообще не должно существовать, разве только в рамках психдиспансера.
      А вот что должно быть так это право на получение достоверной информации.
      Чувствуете разницу?
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 13:09
        Согласен с Вами насчёт нереализуемости... Пример конечно интересный, вот только любая свобода слова, как и любая другая свобода имеет всё таки свои государственные, служебные и корпоративные ограничения диктуемые правилами безопасности для страны, корпорации и конкретной личности... Тот кто нарушит эти рамки будет наказан, так как ничего абсолютно свободного в этом мире не бывает, ибо полная свобода действий кого то одного всегда нарушает право на свободу действий другого... Впрочем, вы и сами это дописали в комментарии... Только сейчас увидел... hi
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:06
      Поднебесная, - молодец...

      А вот Россия, точнее, её Госдума, ТАКИЕ доклады, РАНЕЕ бывшие ЕЖЕГОДНЫМИ (в течение ряда лет...), отчего-то публиковать прекратила.

      От "большой занятости", всякими "другими" важными делами, надо полагать... А этот вопрос, - "так себе". Вроде как, - "пропагандистская трескотня"... "Пустая", разумеется...
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 13:48
        Цитата: ABC-schütze
        Поднебесная, - молодец...

        Да, знатно потроллили Штаты, в их стиле. Надо этот доклад им поэнергичней на многих языках в Паутину высыпать !
    4. Mister X Звание
      Mister X
      0
      Сегодня, 13:54
      кроме России... lol

      В Беларуси и Молдове wink
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:34
    Байдену ссы в глаза ,он утрётся и скажет что это было.А на телесуфлёре будет написано : Божья роса.
  3. Камалов Звание
    Камалов
    0
    Сегодня, 12:35
    как говорится: в чужом глазу соринку видят, а в своём - бревна не замечают
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Камалов
      как говорится: в чужом глазу соринку видят, а в своём - бревна не замечают

      На том англосаксы и создавали США.
  4. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 12:43
    Бы РФ не мешало тоже ежегодно публиковать нечто аналогичное и распространять по линии Мида в СБ ООН и ООНовских структурах, по линии посольств, торгпредств и имеющихся других возможностей, а всего лучше не токмо от лица РФ но и от т.н. дружественных объединений типа Снг, Евразэс, Союзного гособразования, шёлковой дороги и т.п. - бы весомее было.
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:08
      А несколько лет назад и публиковали. Да, видать "притомились" быстро...
  5. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:46
    Злоупотребление наркотиками и психотропными веществами продолжает расти. Уровень самоубийств продолжает расти.

    Надо бы "помочь" марафетиком, полосатым братьям.
  6. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 12:48
    душераздирающее положение нелегальных иммигрантов.
    А каково положение нелегальных иммигрантов в Китае? Что им там раздирают?