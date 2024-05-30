Полное соблюдение прав человека – это привилегия, предоставляемая лишь немногим, кто обладает политической, экономической и социальной властью. В то же время права большинства людей ущемляются

Остальному миру стоит знать о лицемерии и двойных стандартах американских правозащитников

Ситуация с правами человека в США продолжала ухудшаться в 2023 году и становилась все более поляризованной, пишет китайское издание Global Times со ссылкой на доклад, опубликованный Государственным советом Китая в среду.Ежегодный доклад, озаглавленный как «Доклад о нарушениях прав человека в США за 2023 год», полностью раскрывает ситуацию с правами человека в США, включая эрозию гражданских и политических прав, глубоко укоренившийся вред расизма, растущее экономическое и социальное неравенство, продолжающееся нарушение прав женщин и детей, а также душераздирающее положение нелегальных иммигрантов.- сказал директор исследовательского центра по правам человека при Нанькайском университете в Тяньцзине Чанг Цзянь, принимавший участие в составлении доклада.Эксперт отметил, что утверждения властей США, что они являются маяком демократии – это всего лишь лозунг.В отчете говорится, что в течение 2023 года в США произошло по меньшей мере 654 крупных инцидента со стрельбой, а всего в результате подобных инцидентов погибло около 43 000 человек, что составляет в среднем 117 смертей в день.Правительство злоупотребляет своими полномочиями по контролю за неприкосновенностью частной жизни граждан, подавляя свободу слова и самовыражения. Согласно отчету, число преподавателей, наказанных или уволенных за свои убеждения в университетских городках США, достигло 20-летнего максимума.Число смертей в результате жестокого обращения со стороны полиции достигло рекордно высокого уровня. Жестокость полиции сохранялась, и по меньшей мере 1247 смертей были связаны с насилием со стороны полиции, то есть в среднем сотрудники полиции убивали примерно три человека в день.В докладе также отмечается, что растущее экономическое и социальное неравенство чрезвычайно осложняет жизнь бедных, а число бездомных в США превышает 650 000 человек, что является самым высоким показателем с 2007 года. Злоупотребление наркотиками и психотропными веществами продолжает расти. Уровень самоубийств продолжает расти.Global Times напоминает, что в последние недели в кампусах многих колледжей произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов, администрацией университетов и пропалестинскими демонстрантами. Это привело к арестам студентов, демонтажу палаточных городков и предупреждениям о возможных последствиях. По данным New York Times, более 2900 человек были арестованы или задержаны в кампусах по всей стране.В докладе также затрагивается военное вмешательство США в дела других странах. Подчеркивается, что в войнах, развязанных США в последние десятилетия, общее число погибших составило 4,5-4,7 миллиона человек.По словам экспертов, занимавшихся подготовкой доклада, все данные, включенные в него, взяты из американских СМИ и публикаций.- отмечают китайские эксперты.