«Ирландия стала абсолютным нахлебником»: в прессе США требуют от Дублина «вложиться в оборону» против России
На фоне общеевропейской истерии из стран ЕС лишь Венгрия и Словакия заняли непримиримо антимилитаристскую позицию, призывая не развязывать войну с Россией, а искать мирные пути разрешения украинского конфликта. Вдали от этих страстей пытаются отсидеться власти Ирландии, «не подавая признаков жизни», как пишет американская пресса.
- говорится в издании Politico.
Как указывается, Дублин отвечает за 16% территориальных вод ЕС, а через морскую акваторию страны проходит 75% трансатлантических подводных кабелей. При этом Ирландия имеет всего 6 патрульных кораблей, из которых функционирует лишь один из-за хронической нехватки личного состава. Страна совершенно не обладает боевыми самолетами и не может контролировать собственное воздушное пространство из-за отсутствия базовых РЛС.
- пишет автор.
Как он указывает, это вызвано тем, что Дублин тратит лишь 0,2% ВВП на оборону:
С его слов, Ирландия стала налоговым прибежищем для целого ряда западных компаний, главным образом американских технологических и фармацевтических фирм, которые в этом году обеспечат профицит бюджета примерно в €50 млрд.
- недоволен автор.
Подсчитывая средства в чужом «кармане» автор, а вернее, стоящая за ним американская оборонка требует «вложиться в оборону» против РФ:
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