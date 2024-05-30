«Ирландия стала абсолютным нахлебником»: в прессе США требуют от Дублина «вложиться в оборону» против России

13
«Ирландия стала абсолютным нахлебником»: в прессе США требуют от Дублина «вложиться в оборону» против России

На фоне общеевропейской истерии из стран ЕС лишь Венгрия и Словакия заняли непримиримо антимилитаристскую позицию, призывая не развязывать войну с Россией, а искать мирные пути разрешения украинского конфликта. Вдали от этих страстей пытаются отсидеться власти Ирландии, «не подавая признаков жизни», как пишет американская пресса.

Несмотря на бушующую войну на Украине, есть одна страна-член [ЕС], которая в ближайшее время не будет помогать защищать Европу. Ирландия стала абсолютным нахлебником в вопросах обороны

- говорится в издании Politico.



Как указывается, Дублин отвечает за 16% территориальных вод ЕС, а через морскую акваторию страны проходит 75% трансатлантических подводных кабелей. При этом Ирландия имеет всего 6 патрульных кораблей, из которых функционирует лишь один из-за хронической нехватки личного состава. Страна совершенно не обладает боевыми самолетами и не может контролировать собственное воздушное пространство из-за отсутствия базовых РЛС.

Ирландия абсолютно беззащитна. Я имею в виду полную неспособность защитить критически важную инфраструктуру или даже притвориться, что обеспечивает безопасность своих собственных границ

- пишет автор.

Как он указывает, это вызвано тем, что Дублин тратит лишь 0,2% ВВП на оборону:

Деятели страны настолько укоренились в своей формуле беззащитного нейтралитета, что никакой серьезный сдвиг в политике невозможен.


С его слов, Ирландия стала налоговым прибежищем для целого ряда западных компаний, главным образом американских технологических и фармацевтических фирм, которые в этом году обеспечат профицит бюджета примерно в €50 млрд.

Увы, расходы на безопасность и оборону даже не обсуждаются в контексте того, на что будут потрачены эти деньги

- недоволен автор.

Подсчитывая средства в чужом «кармане» автор, а вернее, стоящая за ним американская оборонка требует «вложиться в оборону» против РФ:

Даже прямое нападение России на страны Балтии, Финляндию или Польшу не сможет убедить Ирландию пошевелить пальцем или потянуться за своей чековой книжкой чтобы помочь защитить Европу. Украина продолжит сражаться, а Ирландия продолжит быть нахлебником.


13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 12:51
    Хватит бухтеть на Ирландию ,между Англией и Ирландией есть пролив ,не пролив а "проходной двор".Пусть Англия оттопыревается.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 13:20
      в прессе США требуют от Дублина «вложиться в оборону» против России

      А какого хрена СМИ(пресса) США могут что-то требовать от Ирландии...??? Совсем обнаглели.... Скоро каждая штатовская дворняга будет требовать, чтобы весь мир её кормил...
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 12:52
    Украина продолжит сражаться, а Ирландия продолжит быть нахлебником.

    Вот американские гниды, и ирландцев хотят заставить вступить в фашистский альянс.
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Сегодня, 13:02
      Айриши красавцы
      Дублин тратит лишь 0,2% ВВП на оборону
      . Во время ВМВ даже английским охотникам за подводными лодками нацистов не позволяли заходить в свои воды.
      Цитата: carpenter
      Вот американские гниды, и ирландцев хотят заставить вступить в фашистский альянс.
      ой, скоро гниды узнают что айриши сокращают пособия с 240€ до 40 в неделю и прикрывают места жительства для бешенцев. Guinness forever drinks
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 12:55
    «Через морскую акваторию страны проходит 75% трансатлантических подводных кабелей. При этом Ирландия имеет всего 6 патрульных кораблей, из которых функционирует лишь один» —

    — Спасибо за информацию,но мы были в курсе ...
    (Провоцируют?)
  4. Woroshilow Звание
    Woroshilow
    +7
    Сегодня, 12:58
    Чё пристали к Ирландии, страна не является членом НАТО, обувайте на бабки новоявленных членов Шведов и Финнов.
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 13:09
      50 лярдов ирландского профицита жгут воображение амерского ВПК . Вот и выбрасываются такие статейки . И ведь кружанут же ирландцев , к гадалке не ходи .
      1. Октиллион Звание
        Октиллион
        0
        Сегодня, 13:31
        Один из главных источников ирландского богатства - офшор для бигтехов, в основном американских. При маленьком населении. Американцы могут легко сделать "а-та-та".
    2. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 13:26
      Да все правильно, нато их защищает от злобных русских варваров бесплатно. Стоит только зазеваться и конец ирландской демократии. А они видишь ли всего шесть патрульных кораблей. Естественно нужно как можно больше оружия в америке заказывать wink
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 13:02
    Даже прямое нападение России на страны Балтии, Финляндию или Польшу не сможет убедить Ирландию ...

    А какое дело Ирландии до польши или эстонии? Правительство Ирландии заботится об ирландцах. Наверное в Ирландии гинекологи занимаются своими прямыми обязанностями, а не командуют денежными потоками, пуская их "на ветер".
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 13:09
      Феминисткам только такое про гинеколога не говорите - это для них святое. laughing Растерзают.
  6. Правдодел Звание
    Правдодел
    -1
    Сегодня, 13:13
    США требуют от Дублина «вложиться в оборону» против России

    Вот интересно, а когда Россия воевала или собиралась воевать с Ирландией?... Может подскажут бравые наглосаксы.
    Ирландии нужно защищаться не от России, а от своего ближайшего соседа - мелкобритании, которая гадит не только России, но вот уже сколько веков гадит и Дублину: истребляла ирландцев, не возвращает Ирландии отторгнутую у нее территорию...
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 13:17
    Никто не уйдёт не обтряхнутым - гегемону постоянно нужна новая кровь и новые жертвы... Без этого - всепланетарный вампир сдохнет на следующий же день..