Несмотря на бушующую войну на Украине, есть одна страна-член [ЕС], которая в ближайшее время не будет помогать защищать Европу. Ирландия стала абсолютным нахлебником в вопросах обороны

Ирландия абсолютно беззащитна. Я имею в виду полную неспособность защитить критически важную инфраструктуру или даже притвориться, что обеспечивает безопасность своих собственных границ

Деятели страны настолько укоренились в своей формуле беззащитного нейтралитета, что никакой серьезный сдвиг в политике невозможен.

Увы, расходы на безопасность и оборону даже не обсуждаются в контексте того, на что будут потрачены эти деньги

Даже прямое нападение России на страны Балтии, Финляндию или Польшу не сможет убедить Ирландию пошевелить пальцем или потянуться за своей чековой книжкой чтобы помочь защитить Европу. Украина продолжит сражаться, а Ирландия продолжит быть нахлебником.

На фоне общеевропейской истерии из стран ЕС лишь Венгрия и Словакия заняли непримиримо антимилитаристскую позицию, призывая не развязывать войну с Россией, а искать мирные пути разрешения украинского конфликта. Вдали от этих страстей пытаются отсидеться власти Ирландии, «не подавая признаков жизни», как пишет американская пресса.- говорится в издании Politico.Как указывается, Дублин отвечает за 16% территориальных вод ЕС, а через морскую акваторию страны проходит 75% трансатлантических подводных кабелей. При этом Ирландия имеет всего 6 патрульных кораблей, из которых функционирует лишь один из-за хронической нехватки личного состава. Страна совершенно не обладает боевыми самолетами и не может контролировать собственное воздушное пространство из-за отсутствия базовых РЛС.- пишет автор.Как он указывает, это вызвано тем, что Дублин тратит лишь 0,2% ВВП на оборону:С его слов, Ирландия стала налоговым прибежищем для целого ряда западных компаний, главным образом американских технологических и фармацевтических фирм, которые в этом году обеспечат профицит бюджета примерно в €50 млрд.- недоволен автор.Подсчитывая средства в чужом «кармане» автор, а вернее, стоящая за ним американская оборонка требует «вложиться в оборону» против РФ: