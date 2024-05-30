Источник назвал предварительные сроки перехода на ТОФ четвёртой серийной ДЭПЛ «Можайск»
Четвертая серийная дизель-электрическая подводная лодка «Можайск», построенная для Тихоокеанского флота, готовится к переходу на Дальний Восток. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
Находящаяся на данный момент на Балтике ДЭПЛ «Можайск» готовится к межфлотскому переходу, который запланирован после Главного военно-морского парада, намеченного на 28 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Предварительно, подлодка пойдет по южному маршруту через Средиземное море и Индийский океан. На данный момент рассматриваются два варианта: при первом «Можайск» присоединится к третьей серийной подлодке «Уфа», выполняющей задачи в Средиземном море, после чего они вдвоем совершат переход на ТОФ. При втором варианте «Можайск» сменит «Уфу» в составе постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, пробудет там некоторое время, после чего продолжит переход.
«Можайск» является четвертой серийной подлодкой, построенной в интересах ТОФ, после головной «Петропавловск-Камчатский» и серийных «Волхов», «Магадан» и «Уфа». Субмарину заложили 23 августа 2021 года, спустили на воду 27 апреля 2023 года, приняли в состав флота в конце ноября 2023-го.
В настоящее время три «Варшавянки» уже находятся на Дальнем Востоке и несут службу в составе Тихоокеанского флота. Это «Петропавловск-Камчатский», «Волхов» и «Магадан». Всего для Тихоокеанского флота строят шесть «Варшавянок», серия завершится на ДЭПЛ «Якутск».
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