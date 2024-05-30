В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной патрульный корабль 2-го ранга для Береговой охраны Пограничной службы

В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной пограничный патрульный корабль 2-го ранга «Сахалин» для береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. Об этом сообщают российские ресурсы.Судостроительная фирма «Алмаз» без лишней помпы спустила на воду одиннадцатый патрульный корабль проекта 22120, построенный для Береговой охраны Пограничной службы. Информации о корабле нет, о его закладке фирма не сообщала, как, впрочем, и о других кораблях, построенных ей и переданных заказчику.Патрульный корабль 2-го ранга «Сахалин» стал одиннадцатым кораблем проекта 22120, построенным на «Алмазе» для пограничников, и третьим после «Подольска» и «Уфы», получившим вооружение. На корабле установили 30-мм шестиствольную артиллерийскую установку АК-630. Первые восемь кораблей проекта вооружения не имели.Патрульный корабль проекта 22120 шифр «Пурга» — многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса, способный нести вахту во льдах. Корпус корабля оснащён ледовым подкреплением, позволяющим преодолевать льды толщиной более полуметра. Длина корабля — 71 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3,6 м. Скорость максимальная — 24 уз., экономическим ходом — 14 уз., автономность — 30 суток, дальность плавания — 6000 миль. Численность экипажа составляет 16–25 человек + до 14 человек в качестве пассажиров. Имеется площадка для базирования вертолета типа Ка-226.

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