В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной патрульный корабль 2-го ранга для Береговой охраны Пограничной службы

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В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной патрульный корабль 2-го ранга для Береговой охраны Пограничной службы

В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной пограничный патрульный корабль 2-го ранга «Сахалин» для береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. Об этом сообщают российские ресурсы.

Судостроительная фирма «Алмаз» без лишней помпы спустила на воду одиннадцатый патрульный корабль проекта 22120, построенный для Береговой охраны Пограничной службы. Информации о корабле нет, о его закладке фирма не сообщала, как, впрочем, и о других кораблях, построенных ей и переданных заказчику.



Патрульный корабль 2-го ранга «Сахалин» стал одиннадцатым кораблем проекта 22120, построенным на «Алмазе» для пограничников, и третьим после «Подольска» и «Уфы», получившим вооружение. На корабле установили 30-мм шестиствольную артиллерийскую установку АК-630. Первые восемь кораблей проекта вооружения не имели.

Патрульный корабль проекта 22120 шифр «Пурга» — многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса, способный нести вахту во льдах. Корпус корабля оснащён ледовым подкреплением, позволяющим преодолевать льды толщиной более полуметра. Длина корабля — 71 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3,6 м. Скорость максимальная — 24 уз., экономическим ходом — 14 уз., автономность — 30 суток, дальность плавания — 6000 миль. Численность экипажа составляет 16–25 человек + до 14 человек в качестве пассажиров. Имеется площадка для базирования вертолета типа Ка-226.
12 комментариев
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  1. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 12:58
    Наконец то дошло, что "добрым словом и АК-630 можно успешнее бороться с нарушителями границы, чем просто добрым словом".
  2. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 13:01
    Скорость максимальная — 24 уз., экономическим ходом — 14 уз.

    Зачем эти корыта строить и тратить деньги. Такая скорость конца 19 века крейсеров и эсминцев, У Новика скорость была за 30 узлов, современный английский эсминец типа 45 обладает скоростью около 32 узлов. На рыбалку адмиралов катать со скоростью 14 узлов? Эта посудина даже рыболовный сейнер с трудом догонит.
    1. Guron Звание
      Guron
      -1
      Сегодня, 13:26
      Этот корабль для погранцов, а не для ВМФ. Его задача рыбаков контролировать. Вертолёт сейнер догонит. Ему, если чего и не хватает, так это Ангара для вертолёта.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 13:46
        Понятно, что для погранцов. Только вряд-ли этот корабль догонит рыбаков со своими 24 узлами. Если только АК-630 будет "догонять", но не всегда можно открывать огонь. С вертолетом вообще "непонятка". Сомнительно, что тактико- технические характеристики этого корабля позволяют постоянное базирования вертолета. А если нет постоянной возможности, то это тот ещё геморрой в нужное время посадить вертолет на корабль и срочно выйти в море. "Площадка для базирования вертолета типа Ка-226" на корабле такого водоизмещение - больше для "понтов". Лучше бы вместо "понтов" упор сделали на скорость.
    2. НЕзлобный Звание
      НЕзлобный
      0
      Сегодня, 13:39
      Читайте внимательно.
      "Ледового класса"! Вы - моряк, очевидно, коль скоро так безапеляционно всё понимаете, оцениваете (особенно в части понимания значения "ледовый класс").
  3. ескела Звание
    ескела
    -1
    Сегодня, 13:05
    Первые восемь кораблей проекта вооружения не имели.
    Да как так, они что добрым словом будут пресекать нарушения ? И надо не 30мм а 76мм и ТОР-М2 что бы и не летали кому не надо )
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      -1
      Сегодня, 13:31
      Вопрос поставлен несоразмерно. Есть ЗРАК Палаш как более подходящая система.
  4. Правдодел Звание
    Правдодел
    -1
    Сегодня, 13:07
    Не плохо, что строят корабли 2-ого ранга. Но когда будут строить корабли 1-ого ранга или нам такие корабли не нужны, будем воевать только на суше!?
    1. Почеркушник Звание
      Почеркушник
      0
      Сегодня, 13:13
      Имею возможность купить козу, но не имею желания, имею желание купить машину, но не имею возможность...
      Так выпьем за то...
      Окончание все знают.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        0
        Сегодня, 13:18
        А причем здесь коза и машина.
        Наши верфи строят корабли 1-ого ранга для подводного флота. И такой корабль по стоимости не меньше, а может даже и больше, стоимости надводного корабля 1-ого ранга. Так, что, вопрос не в козе и машине...
        1. Почеркушник Звание
          Почеркушник
          +1
          Сегодня, 13:28
          Суть моей цитаты из классики, вполне понятна. Добавлю, что закладку новых надводных кораблей особенно 1 класса, вообще надо приостановить (переосмыслить) с учётом практики боевых действий, возможно ресурсы необходимы на нечто более технологичное и более устойчивое к поражению. Конечно это ИМХО непрофессионала.
          1. Правдодел Звание
            Правдодел
            -1
            Сегодня, 13:41
            К сведению.
            Построили корабли 1-ого ранга БДК «Иван Грен» и «Петр Моргунов». БДК не хватает флоту.
            Модернизировали корабли 1-ого ранга БПК «Маршал Шапошников» и «Адмирал Виноградов». БПК не хватает флоту.
            И все. Кораблей 1-ого ранга крайне не хватает флоту. Их нужно строить, строить и строить...