Силы ПВО Украины отчитались об «отражении» ударов российских ракет и беспилотников

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Силы ПВО Украины отчитались об «отражении» ударов российских ракет и беспилотников

Сегодняшняя ночная атака ВС России на объекты, расположенные на украинской территории, была комбинированной. В ней участвовали крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

Об этом сообщили в командовании украинских Воздушных сил.



Силы ПВО Украины отчитались об «отражении» ударов российских ракет и беспилотников. Согласно их данным, россияне якобы запустили по Харьковской области восемь зенитных ракет, ни одну из которых украинским военным сбить не удалось.

Помимо этого, по объектам на территории Украины было запущено 11 крылатых ракет Х-101/Х- 555, которые предположительно запускались с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95, и 32 дрона «Герань» (в ВСУ их именуют «иранскими Шахедами»). Из них украинские военные якобы сбили все российские беспилотники и семь ракет.

Системам ПВО ВСУ пришлось поработать в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Запорожской, Херсонской и Винницкой областях.

Как обычно, «бодрый» рапорт украинских военных об «успехах» ПВО мало соответствует действительности. Об этом свидетельствуют сообщения о пораженных россиянами объектах.

В основном «жертвами» российской ночной комбинированной атаки стали украинские военные объекты, в том числе, авиационная база в Староконстантинове Хмельницкой области, а также критическая инфраструктура.

В общей сложности ракетные удары продолжались на протяжении двух часов, а атакующие действия дронов – более пяти часов.
5 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 13:01
    Шведы собираются поставить укронацикам свой самолёт ДРЛО...серьезная штука, в паре с Ф-16 доставит большие проблемы нашим летунам...чую все таки нашим ВКС придётся выходить за рамки СВО для приведения в чувство шведов.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -1
      Сегодня, 13:10
      У нас же есть свои А-50У,А-100 испытывается.Для противостояния F-16 имеются Су-35С, Миг-31БМ,Су-57.F-16 это добротная рабочая лошадка,но не какая то там вундервафля.По слухам часть F-16 уже накрыли на одном из украинских аэродромов совсем недавно атакованных.Су-35С в Сирии видел F-35C,F-22. Другое дело что на F-16 будет современная РЛС и современные ракеты воздух-воздух,будет посложнее чем с советскими Миг-29 и Су-27 ВВС Украины,которые все воздушные бои по объективным причинам слили ВКС РФ.Просто от Р-77-1 с радиусом поражения 110 км уже надо отказаться,заменив её на Р-77М (Изделие 180)с радиусом поражения 200 км.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 13:16
        В продолжении поста.

        . Испытания "Премьера" начались в 2019 году и завершатся в 2024-м. Первый полет с работающим на излучение многофункциональным бортовым радиотехническим комплексом А-100 выполнил накануне СВО, в феврале 2022 года.Российский "Премьер" на базе Ил-76МД-90А способен обнаруживать и сопровождать до 350 воздушных, морских и наземных целей на удалении до 650 км. Для сравнения: Boeing 737AEW&C системы AWACS может сопровождать до 180 целей на удалении до 500 км.
        "Премьер" предназначен также для управления истребительной (ударной) авиацией и беспилотниками при наведении на воздушные, наземные и морские цели, то есть может действовать в качестве многофункционального воздушного штаба. А-100 может быть эффективен во взаимодействии с наземными средствами разведки типа РЛС дальнего обнаружения "Воронеж", это особенно важно в борьбе с высокоточным оружием большой дальности – крылатыми ракетами и другими низколетящими целями. "Премьер" обладает потенциалом контроля космического пространства – создан надежный (защищенный) канал передачи данных "самолет – спутник".


        https://sputnik.by/20231221/samolet-radar-a-100-premer-ispytaniya-prodolzhayutsya-1082264220.html
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 13:26
    В эту ночь ответственным за сбитие был военный аэродром «Староконстантинов» в Хмельницке. Прилет трех «Кинжалов» и нескольких «Калибров» виден в 5 км. от города до сих пор.
  3. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 13:27
    Несколько медиаплощадок выложили заметку об уничтожении сегодняшней ночью одним из таких ударов и прибывшие на Украину F-16. Ссылки на источники не приведены. Верить или нет - каждый решает сам.
    Из изданий, имеющих определенный вес, никто эту новость не опубликовал