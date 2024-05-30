Силы ПВО Украины отчитались об «отражении» ударов российских ракет и беспилотников
Сегодняшняя ночная атака ВС России на объекты, расположенные на украинской территории, была комбинированной. В ней участвовали крылатые ракеты и дроны-камикадзе.
Об этом сообщили в командовании украинских Воздушных сил.
Силы ПВО Украины отчитались об «отражении» ударов российских ракет и беспилотников. Согласно их данным, россияне якобы запустили по Харьковской области восемь зенитных ракет, ни одну из которых украинским военным сбить не удалось.
Помимо этого, по объектам на территории Украины было запущено 11 крылатых ракет Х-101/Х- 555, которые предположительно запускались с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95, и 32 дрона «Герань» (в ВСУ их именуют «иранскими Шахедами»). Из них украинские военные якобы сбили все российские беспилотники и семь ракет.
Системам ПВО ВСУ пришлось поработать в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Запорожской, Херсонской и Винницкой областях.
Как обычно, «бодрый» рапорт украинских военных об «успехах» ПВО мало соответствует действительности. Об этом свидетельствуют сообщения о пораженных россиянами объектах.
В основном «жертвами» российской ночной комбинированной атаки стали украинские военные объекты, в том числе, авиационная база в Староконстантинове Хмельницкой области, а также критическая инфраструктура.
В общей сложности ракетные удары продолжались на протяжении двух часов, а атакующие действия дронов – более пяти часов.
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