Польша подписала контракт на поставку 800 крылатых ракет
Новое правительство Польши продолжает курс на милитаризацию страны, который был начат предыдущим составом правительства.
Сегодня вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал важный документ — контракт на закупку у США более 800 авиационных крылатых ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER. Стоимость контракта составляет 735 миллионов долларов США.
Эти ракеты обладают дальностью около 1000 километров и будут поставлены в период с 2026 по 2030 год.
В ходе конференции в штаб-квартире Департамента военных иностранных дел Министерства обороны глава ведомства подчеркнул, что Войско Польское уже использует ракеты JASSM. Он отметил, что это пока самая крупная закупка данного типа вооружения.
Вице-премьер, выступая на конференции, напомнил, что на прошлой неделе он подписал соглашение о приобретении четырёх разведывательных аэростатов из США в рамках программы «Барбара». По его словам, эти аэростаты позволят повысить разведывательные возможности армии. С их помощью можно будет обнаруживать, в частности, ракеты JASSM-ER.
Вооружение планируется установить на самолёты F-16, а в перспективе — и на F-35.
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