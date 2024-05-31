Польша подписала контракт на поставку 800 крылатых ракет

2
Польша подписала контракт на поставку 800 крылатых ракет

Новое правительство Польши продолжает курс на милитаризацию страны, который был начат предыдущим составом правительства.

Сегодня вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал важный документ — контракт на закупку у США более 800 авиационных крылатых ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER. Стоимость контракта составляет 735 миллионов долларов США.



Эти ракеты обладают дальностью около 1000 километров и будут поставлены в период с 2026 по 2030 год.

- Это покупка стратегического характера, меняющая нашу позицию и возможности польской армии в плане сдерживания и обороны, - заявил сегодня вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш после подписания контракта на закупку дальнобойных JASSM-ER. воздушные ракеты из США

В ходе конференции в штаб-квартире Департамента военных иностранных дел Министерства обороны глава ведомства подчеркнул, что Войско Польское уже использует ракеты JASSM. Он отметил, что это пока самая крупная закупка данного типа вооружения.

Вице-премьер, выступая на конференции, напомнил, что на прошлой неделе он подписал соглашение о приобретении четырёх разведывательных аэростатов из США в рамках программы «Барбара». По его словам, эти аэростаты позволят повысить разведывательные возможности армии. С их помощью можно будет обнаруживать, в частности, ракеты JASSM-ER.

Вооружение планируется установить на самолёты F-16, а в перспективе — и на F-35.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 04:31
    «Новое правительство Польши продолжает курс на милитаризацию страны» —

    _͟П͟о͟л͟ь͟с͟к͟и͟й͟ ͟г͟о͟н͟о͟р͟ — сложное массовое и индивидуальное психопатологическое явление присущее полякам, и характеризующее внешнюю политику Польши.
    ---
    _͟Р͟͟͟͟͟͟͟а͟͟͟͟͟͟͟з͟͟͟͟͟͟͟д͟͟͟͟͟͟͟е͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ы͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟͟П͟͟͟͟͟͟͟о͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ь͟͟͟͟͟͟͟ш͟͟͟͟͟͟͟и͟͟͟͟͟͟͟:͟͟͟͟͟͟͟
    — Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,
    — Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,
    —Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;
    — Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;
    — Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши ...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 04:33
    Плотно готовятся поляки. Жаждут реванша...
    Да хрен им!