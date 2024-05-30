Парламент Великобритании официально распущен в преддверии досрочных выборов

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Парламент Великобритании официально распущен в преддверии досрочных выборов

Парламент Великобритании официально распущен в преддверии досрочных выборов, проведение которых запланировано на 4 июля текущего года.

В официальном заявлении британского законодательного органа говорится, что все дела в Палате общин и Палате лордов завершены и все места в нижней палате остаются вакантными до проведения выборов. Досрочные парламентские выборы пройдут в королевстве впервые после 1945 года.



При этом большинство мест в британском парламенте, вероятнее всего, получит Лейбористская партия, основное отличие которой от консервативной заключается только в том, что помимо вопросов, касающихся украинского кризиса, эта политическая сила придает одно из ключевых значений популярной на Западе так называемой "гендерной повестке".

Как показали результаты прошедших в Великобритании местных выборов, завершившихся убедительной победой лейбористов, вопреки ожиданиям, наименьшую поддержку "левые" получили в районах компактного проживания мусульманского населения.

Западная пресса отмечает, что следующее правительство Великобритании столкнется со сложнейшей с 1950-х годов проблемой с наполнением госбюджета, вызванная, помимо прочего, высокими процентными ставками и низкими темпами экономического роста. Чтобы нивелировать влияние экономического кризиса, новые власти будут вынуждены сократить расходы на социальные программы, увеличить госдолг, а также повысить налоги до 80-летнего максимума.
2 комментария
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  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 13:50
    Лейбористская партия -это "левые" с "гендерной повесткой". Предлагаю не оскорблять действительно левые партии , а называть членов лейбористкой партии с "гендерной повесткой", лаконичным названием ....ну все вы его прекрасно знаете. Я бы озвучил, но у меня от уважаемых админов ВО уже есть штрафные очки. hi
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:52
    От перестановок кроватей бардель наверно не пострадает.