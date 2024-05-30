Показаны кадры задержания ФСБ РФ одного из террористов, готовивших подрывы железных дорог в Крыму
По мере ухудшения положения ВСУ на фронте спецслужбы преступного киевского режима, возглавляемого «просроченным» президентом, прилагают все больше усилий для дестабилизации ситуации в России и нанесения ущерба, причем не столько военным, сколько гражданским объектам путем проведения диверсий. Увеличивается количество попыток завербовать для проведения терактов на территории РФ российских граждан, которые при этом точно осознают последствия для себя от совершения таких деяний.
Впрочем, не дремлют и наши спецслужбы, причем чаще всего задержания происходят в ходе оперативной работы еще до совершения диверсий. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России сообщает о предотвращении серии терактов в Крыму. В российском силовом ведомстве уточнили, что диверсии на железнодорожном транспорте планировали осуществить пять жителей Крыма, которых ранее завербовала и подготовила к совершению данных действий военная разведка Украины. Фактически перед ними была поставлена задача полностью парализовать железнодорожное сообщение на полуострове.
Именно ГУР Минобороны Украины чаще всего и бывает причастно к совершению диверсионно-террористических акций на территории РФ. Недаром глава этого ведомства Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов в России.
— сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Судя по подробностям задержания террористов, подготовились они к диверсиям весьма безграмотно. Для подрывов путей планировалось использовать самодельные взрывные устройства (СВУ). Как сообщили в ФСБ, главарь диверсантов, 1970 года рождения, имеющий российское гражданство, погиб при подрыве СВУ, когда преступники извлекали взрывчатку из схрона. Именно он и завербовал остальных участников группировки, причем брал с них расписки о «добровольном сотрудничестве» с киевской спецслужбой.
— рассказал один из задержанных в ходе допроса.
Выяснилось, что завербованные ГУР МО Украины агенты собирали и передавали противнику информацию о местах дислокации и передвижениях российских военных, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данные об организации охраны и обороны Крымского моста. Теракты с подрывом железнодорожных путей планировалось провести в разных частях Крыма с целью парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.
При обыске в местах проживания диверсантов обнаружены еще четыре самодельных взрывных устройства, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое СВУ массой около килограмма. Кроме того, оперативники изъяли автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие контакты диверсантов со спецслужбами Украины.
Все другие фигуранты задержаны и уже дают признательные показания, они признали свою вину. По статьям УК РФ только за подготовку терактов виновным грозят длительные сроки заключения до 20 лет. К этим обвинениям еще добавятся незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ. В сети показаны кадры задержания террориста оперативниками ФСБ, обыск на квартире одного из них и признательные показания в ходе допроса.
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