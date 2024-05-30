Показаны кадры задержания ФСБ РФ одного из террористов, готовивших подрывы железных дорог в Крыму

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Показаны кадры задержания ФСБ РФ одного из террористов, готовивших подрывы железных дорог в Крыму

По мере ухудшения положения ВСУ на фронте спецслужбы преступного киевского режима, возглавляемого «просроченным» президентом, прилагают все больше усилий для дестабилизации ситуации в России и нанесения ущерба, причем не столько военным, сколько гражданским объектам путем проведения диверсий. Увеличивается количество попыток завербовать для проведения терактов на территории РФ российских граждан, которые при этом точно осознают последствия для себя от совершения таких деяний.

Впрочем, не дремлют и наши спецслужбы, причем чаще всего задержания происходят в ходе оперативной работы еще до совершения диверсий. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России сообщает о предотвращении серии терактов в Крыму. В российском силовом ведомстве уточнили, что диверсии на железнодорожном транспорте планировали осуществить пять жителей Крыма, которых ранее завербовала и подготовила к совершению данных действий военная разведка Украины. Фактически перед ними была поставлена задача полностью парализовать железнодорожное сообщение на полуострове.



Именно ГУР Минобороны Украины чаще всего и бывает причастно к совершению диверсионно-террористических акций на территории РФ. Недаром глава этого ведомства Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов в России.

ФСБ предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами. Для осуществления терактов Главным управлением разведки Министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима

— сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Судя по подробностям задержания террористов, подготовились они к диверсиям весьма безграмотно. Для подрывов путей планировалось использовать самодельные взрывные устройства (СВУ). Как сообщили в ФСБ, главарь диверсантов, 1970 года рождения, имеющий российское гражданство, погиб при подрыве СВУ, когда преступники извлекали взрывчатку из схрона. Именно он и завербовал остальных участников группировки, причем брал с них расписки о «добровольном сотрудничестве» с киевской спецслужбой.



Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд — и после будет нанесен ракетный удар

— рассказал один из задержанных в ходе допроса.

Выяснилось, что завербованные ГУР МО Украины агенты собирали и передавали противнику информацию о местах дислокации и передвижениях российских военных, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данные об организации охраны и обороны Крымского моста. Теракты с подрывом железнодорожных путей планировалось провести в разных частях Крыма с целью парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.



При обыске в местах проживания диверсантов обнаружены еще четыре самодельных взрывных устройства, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое СВУ массой около килограмма. Кроме того, оперативники изъяли автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие контакты диверсантов со спецслужбами Украины.



Все другие фигуранты задержаны и уже дают признательные показания, они признали свою вину. По статьям УК РФ только за подготовку терактов виновным грозят длительные сроки заключения до 20 лет. К этим обвинениям еще добавятся незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ. В сети показаны кадры задержания террориста оперативниками ФСБ, обыск на квартире одного из них и признательные показания в ходе допроса.

7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 13:52
    Ну умно получается, если текст правда. Тормознуть диверсантом состав и добить ракетами.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 13:53
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Все другие фигуранты задержаны и уже дают признательные показания, они признали свою вину. По статьям УК РФ только за подготовку терактов виновным грозят длительные сроки заключения до 20 лет.

    Таким надо давать пожизненное ,они несут горе и смерть .
  4. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 13:53
    пулемет Дегтярева
    Зачем он им?
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 13:59
      пулемет Дегтярева
      Зачем он им?

      Хобби наверное. Чёрные копатели... Там ТТ ещё есть.
  5. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 13:55
    3-й год сво....что этими людьми движет?
  6. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 13:57
    Как сообщили в ФСБ, главарь диверсантов, 1970 года рождения, имеющий российское гражданство, погиб при подрыве СВУ, когда преступники извлекали взрывчатку из схрона.

    Как правильно ФСБ сработало...и за прокуратуру, и за суд good
  7. Павленко Валерий Звание
    Павленко Валерий
    0
    Сегодня, 14:01
    Выхухоль террористы, у нас в Крыму большая Ялта , выходец с украины-сумы, бывший афганец. Только за то что было оружие и подготовка, имел жительство, построил дом и гостинку не большую, получил 17ь лет. Одумайтесь, что вас ждет, после подготовок терактов и прочего. Живите тихо и мирно.