Немецкий министр по делам Европы считает, что Украина готова к переговорам о вступлении в ЕС
Желание Запада поддержать Украину, чтобы тем самым насолить России, порой доходит до абсурда. С момента получения Киевом статуса кандидата на вступление в ЕС прошло всего два года, а некоторые европейские чиновники уже заявляют о готовности нашей «западной соседки» к следующему шагу.
В частности, как пишет немецкая пресса, министр по делам Европы Анна Люрман выразила мнение, что Украина готова к переговорам о вступлении в ЕС, которые можно начать уже в июне. Как выразилась чиновница, Киев выполняет все соответствующие требования.
Напоследок Люрман призвала другие страны содружества приложить максимум усилий, чтобы быстро согласовать рамки предстоящих переговоров.
Стоит отметить, что подобные заявления не вызывают ничего, кроме недоумения. О каких «выполненных» условиях говорит немецкий министр по делам Европы?
Например, для вступления в ЕС в стране-кандидате должны неукоснительно соблюдаться права человека, а также принципы демократии. При этом «отлов» военнообязанных мужчин на улицах украинских городов, нередко сопровождающийся избиением последних, а также узурпация власти в стране киевским режимом выглядят не очень «демократично».
Еще у страны, претендующей на вступление в Евросоюз, должна быть рыночная экономика конкурентоспособного образца. Но современная Украина не способна предложить ничего, кроме своей земли, которая, скорее всего, уже давно принадлежит западным партнерам.
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