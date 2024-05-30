Эстонский президент подписал закон, позволяющий отправлять замороженные российские средства Украине

Независимо от того, что можно думать о выбранном в Эстонии решении, нет сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных в нанесении ущерба

Эстония приняла закон, позволяющий использовать замороженные российские активы в пользу Украины, соответствующий документ подписал президент Эстонии. Об этом сообщают эстонские медиа.Как пишет эстонская пресса, в четверг президент Алар Карис подписал закон, позволяющий использовать замороженные в рамках санкций российские активы. Использовать их планируется для компенсации ущерба, причиненного Украине войной. При этом, согласно документу, Таллин планирует конфисковать средства и имущество только тех, кто участвует в «агрессии» против Украины.— заявил Карис.Напомним, что закон, согласно которому российские замороженные средства пойдут на компенсацию ущерба Украине, был принят эстонским парламентом 15 мая. При этом ряд правоведов Эстонии заявляет, что данный закон противоречит конституции республики. Между тем депутаты Рийгикогу (парламента) заморачиваться этим не стали, просто приняв закон. Как заявляется, эти средства должны быть направлены Киеву в качестве предоплаты перед тем, как Россия якобы начнет возмещать ущерб Украине.Создав прецедент, Эстония готова поделиться своими «знаниями» о том, как изымать замороженные средства, с другими странами Европы. По имеющимся данным, в эстонских банках заморожено порядка 30 млн евро российских средств.