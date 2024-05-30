Эстонский президент подписал закон, позволяющий отправлять замороженные российские средства Украине

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Эстонский президент подписал закон, позволяющий отправлять замороженные российские средства Украине

Эстония приняла закон, позволяющий использовать замороженные российские активы в пользу Украины, соответствующий документ подписал президент Эстонии. Об этом сообщают эстонские медиа.

Как пишет эстонская пресса, в четверг президент Алар Карис подписал закон, позволяющий использовать замороженные в рамках санкций российские активы. Использовать их планируется для компенсации ущерба, причиненного Украине войной. При этом, согласно документу, Таллин планирует конфисковать средства и имущество только тех, кто участвует в «агрессии» против Украины.



Независимо от того, что можно думать о выбранном в Эстонии решении, нет сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных в нанесении ущерба

— заявил Карис.

Напомним, что закон, согласно которому российские замороженные средства пойдут на компенсацию ущерба Украине, был принят эстонским парламентом 15 мая. При этом ряд правоведов Эстонии заявляет, что данный закон противоречит конституции республики. Между тем депутаты Рийгикогу (парламента) заморачиваться этим не стали, просто приняв закон. Как заявляется, эти средства должны быть направлены Киеву в качестве предоплаты перед тем, как Россия якобы начнет возмещать ущерб Украине.

Создав прецедент, Эстония готова поделиться своими «знаниями» о том, как изымать замороженные средства, с другими странами Европы. По имеющимся данным, в эстонских банках заморожено порядка 30 млн евро российских средств.
8 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 13:43
    В Эстонии сегодня наступило 1 апреля ?
  2. Gado Звание
    Gado
    +2
    Сегодня, 13:45
    Нда, воры они и в Эстонии воры. Потом эти "знания" им боком выдут.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:01
      Цитата: Gado
      , воры они и в Эстонии воры.

      Сейчааас буудееем отпрааавляяять деееньги Украааиииинеее....Ждииитее !!!!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:46
    «Эстония приняла закон, позволяющий использовать замороженные российские активы в пользу Украины» —

    — И много они "наморозили"?...
  4. Tarasios Звание
    Tarasios
    +1
    Сегодня, 13:55
    И не удивительно. Для мелких полунищих стран, не имеющих сильных лидеров - единственный доступный способ остаться на плаву - это безбожно "шестерить" перед сильными. Достаточно всего лишь старательно "лаять" на того, на кого укажет хозяин.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 14:00
      Когда-то... этим хозяином были мы.
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 13:58
    Послу - пинка под зад, пока не позволим пусть не вертается. Шлагбаум опустить, квоты закрыть рубильники и краны - перекрыть! Наших "коммерсантов", кто захочет барыжить с чухонцами, назначить начальниками библиотек, лет на пять...
  6. Мореход Звание
    Мореход
    0
    Сегодня, 13:59
    Так и нам надо создать прецендент жёсткой ответки. Забрать из что можно и нельзя.