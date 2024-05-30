Глава Минобороны Словакии: Выздоровление Фицо будет чрезвычайно долгим
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Глава словацкого правительства Роберт Фицо, на которого ранее было совершено покушение, очевидно, ещё не скоро вернётся к выполнению своих обязанностей.
По словам министра обороны страны Роберта Калиняка, хотя состояние здоровья Фицо нормализуется, однако это будет долгий процесс, так как травмы оказались слишком серьёзные.
Выздоровление премьер-министра наконец на правильном пути. Оно будет чрезвычайно долгим, поскольку его травмы очень серьезные
– сказал Калиняк.
Роберт Фицо является основателем и председателем партии «Направление — социальная демократия». После победы его партии на прошлогодних осенних парламентских выборах Фицо возглавил правительство Словакии. К слову сказать, он уже занимал дважды эту должность в 2006—2010 и 2012—2018 годах.
Фицо один из немногих западных политиков и лидеров государств, не поддерживающих общеевропейскую антироссийскую политику и подход к событиям вокруг Украины.
15 мая во время выступления премьера перед людьми в городе Гандлова по нему был открыт огонь. Пули попали Фицо в грудь, конечности и живот. Злоумышленник был задержан на месте. Им оказался 71-летний писатель-антикоммунист, объяснивший свои действия недовольством политикой Фицо, включая его отказ от помощи Украине.
Википедия/Belgian Presidency of the Council of the EU 2024
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