В Китае заявили о намерении создать орбитальную группировку из 10 тысяч спутников

Похоже, что у Илона Маска уже в обозримом будущем появится серьезный конкурент. Ведь орбитальной группировкой из десятков тысяч спутников планирует обзавестись не только американская компания SpaceX, но и китайская Lanjian Hongqing, также известная как Hongqing Technology.Последняя недавно уведомила Международный союз электросвязи (МСЭ) о намерении построить спутниковую группировку под названием Honghu-3, которая будет включать в себя 10 тысяч спутников, вращающихся в 160 орбитальных плоскостях.Что характерно, это уже не первое обращение китайской компании к МСЭ. В 2020 году данный технологический гигант анонсировал создание спутниковой группировки Guowang, а в начале текущего года - G60 Starlink. Обе они, также как и Honghu-3, будут включать в себя по 10 тысяч спутников.Напомним, что крупнейшей спутниковой группировкой на орбите, насчитывающей более 5 тысяч аппаратов, сегодня располагает компания Илона Маска SpaceX. При этом проект Starlink подразумевает вывод 42 тысяч спутников.В то же время общее количество орбитальных аппаратов у Lanjian Hongqing после реализации всех трех проектов будет составлять порядка 30 тысяч. Сообщается, что запуски первых китайских спутников состоятся уже в ближайшие месяцы.

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