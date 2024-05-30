В Китае заявили о намерении создать орбитальную группировку из 10 тысяч спутников

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В Китае заявили о намерении создать орбитальную группировку из 10 тысяч спутников

Похоже, что у Илона Маска уже в обозримом будущем появится серьезный конкурент. Ведь орбитальной группировкой из десятков тысяч спутников планирует обзавестись не только американская компания SpaceX, но и китайская Lanjian Hongqing, также известная как Hongqing Technology.

Последняя недавно уведомила Международный союз электросвязи (МСЭ) о намерении построить спутниковую группировку под названием Honghu-3, которая будет включать в себя 10 тысяч спутников, вращающихся в 160 орбитальных плоскостях.



Что характерно, это уже не первое обращение китайской компании к МСЭ. В 2020 году данный технологический гигант анонсировал создание спутниковой группировки Guowang, а в начале текущего года - G60 Starlink. Обе они, также как и Honghu-3, будут включать в себя по 10 тысяч спутников.

Напомним, что крупнейшей спутниковой группировкой на орбите, насчитывающей более 5 тысяч аппаратов, сегодня располагает компания Илона Маска SpaceX. При этом проект Starlink подразумевает вывод 42 тысяч спутников.

В то же время общее количество орбитальных аппаратов у Lanjian Hongqing после реализации всех трех проектов будет составлять порядка 30 тысяч. Сообщается, что запуски первых китайских спутников состоятся уже в ближайшие месяцы.
30 комментариев
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  1. Читателль 2013 Звание
    Читателль 2013
    +1
    Сегодня, 14:32
    Китайцы, куда не доберутся, все загадят, теперь за космос взялись
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +3
      Сегодня, 14:35
      А американцы нет?!... Вообще скоро орбиту так засрут, что света белого видно не будет! На том и окончится "цивилизация"
      1. dauria Звание
        dauria
        +3
        Сегодня, 14:49
        А американцы нет?!

        Ну, отслужившие срок Маск сводит с орбиты , как и положено . На его аппаратах всё-таки предусмотрены движки коррекции орбиты. А нам бы вместо "возмущения" свои места застолбить и запускать . Но для начала Чубайса с Рогозиным в расписанной под хохлому бочке туда отправить насовсем в назидание потомкам . Одного за нано-электронику , второго за космонавтику .
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +2
      Сегодня, 14:37
      Так самый гадкий на сегодняшний день Маск является и будет гадить ещё больше. А нам надо от колорадского жука противоядие сделать вплоть до антиколорадского жукоеда.
    3. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 15:01
      То ли дело мы, чистюли, 240 спутников всего. И еще 100 грозят запустить в этом году
  2. Болторез Звание
    Болторез
    +2
    Сегодня, 14:36
    После таких экзерсисов на орбиту можно будет только танки выводить.
    1. bars042 Звание
      bars042
      +1
      Сегодня, 14:49
      Тута им кобзда:
      https://stuffin.space/
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:39
    Осталось два места в космосе ,относительно свободных от Маска.А кто регулировщиком будет?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 14:43
      Цитата: tralflot1832
      А кто регулировщиком будет?

      Старое-новое ГАИ ! wink
      1. Bianconeri Звание
        Bianconeri
        0
        Сегодня, 15:09
        Ага, разве что только на вот этом:
        1. Irokez Звание
          Irokez
          0
          Сегодня, 15:15
          Уже одного без прав и с надопустимыми промилями задержали.
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +3
      Сегодня, 14:44
      Цитата: tralflot1832
      А кто регулировщиком будет?

      РОСС. Она будет постоянно по этим районам пролетать. Но правда в будущем когда запустят.
    3. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 15:04
      Эт вы погорячились, выставлять на публичный просмотр такие откровенные фото!
      Западные "правообладатели", ой, а, кто они? Если смотреть на землю со стороны Полярной Звезды?!
  4. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 14:42
    А нам, только завидовать.
    Или хаять Маска с китайцами
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -1
      Сегодня, 14:51
      Цитата: Rom8681
      А нам, только завидовать.

      Пока да, но деньги вливаются в массовое производство спутников от мало до велико. Ну что поделаешь - отстали. Года 2-3 надо подождать.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 14:56
        Ирокез,у нас другие гаджеты сейчас в почёте ,для них спутников гораздо меньше надо.Цели во основном для них совсем мало подвижные, что в Берлине,Париже ,Лондоне и Вашингтоне.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          0
          Сегодня, 14:59
          Цитата: tralflot1832
          у нас другие гаджеты сейчас в почёте

          Так мы идём широким фронтом по всем направлениям от космоса до импортозамещения во всех областях. Представляешь когда СВО закончится, то сколько у нас дорог будет открытых и свободных для развития и главное мало кто мешать будет, вот и попрём. Главное щас не споткнуться и заднюю не включить.
          По неподвижным целям уже давно дубинка есть, да и в космосе можно по площадям бить особо размножившихся темито-сатов.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +2
            Сегодня, 15:05
            Путин сегодня сказал очень коротко по этому вопросу.Но ёмко,западу это явно не понравилось.Вот за что я уважаю Путина,пару слов и напряг снимает.
            1. Irokez Звание
              Irokez
              +1
              Сегодня, 15:09
              Говорить загадками - это его стиль. Пусть паразиты напрягаются, что он имел в виду, как или где им прилетит, а пока пусть памперсы закупают. lol
          2. Goto Звание
            Goto
            0
            Сегодня, 15:24
            Как только СВО закончится, все постарается опять вернуться в прежнее русло и снова закупать все за рубежом. Только потому вернется, что люди которые до СВО управляли, будут управлять после. Если за 30 лет ничего не изменилось, то почему должно поменяться ?
            1. Irokez Звание
              Irokez
              +1
              Сегодня, 15:33
              Цитата: Goto
              Если за 30 лет ничего не изменилось, то почему должно поменяться ?

              А почему не должно поменяться?
              Когда речка становится озером, то от стоячей воды (признак застоя) всё затухает и гниёт превращаясь в болото. А в бурной реке всё в движении и развитии да и вода там чище. Посему времена застоя (типа развитый социализм) довёл до развала плотины в озере и началась движение которое поначалу всё сметает со своего пути, а потом русло промывается и начинается нормальное движение и развитие с очищением и движением вперёд.
              Должен быть баланс между движением и застоем ибо и то и другое - это крайности, а держаться надо золотой середины.
              По моему мнению (это чисто моё видение) мы сей час в стадии когда формируется русло реки от озера или болота, ну а дальше только в путь, да и президент у нас как раз в созвучии с путём (путный так сказать). good
        2. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 15:40
          Цитата: tralflot1832
          Ирокез,у нас другие гаджеты сейчас в почёте

          Ну да, у Медведева айфон, чем не гаджет? wink (сарказм, ну сам лезет)....
  5. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 14:47
    Все жду , когда уже начнутся лобовые столкновения , подрезания и появятся диспетчеры . Реально резкий скачок - на два порядка - с сотен аппаратов до десятков тысяч . Хоть бы кто ведро гаек на орбите потерял , что ли ? Хоть поржать .
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 14:51
    В Китае заявили о намерении создать орбитальную группировку из 10 тысяч спутников

    Не хотел бы, но приходится верить.
    Напомним, что крупнейшей спутниковой группировкой на орбите, насчитывающей более 5 тысяч аппаратов, сегодня располагает компания Илона Маска SpaceX. При этом проект Starlink подразумевает вывод 42 тысяч спутников.

    Россия планирует довести группировку...раздающих обещания, до сотни тысяч... yes
  7. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 14:53
    Цитата: Irokez
    Пока да, но деньги вливаются в массовое производство спутников от мало до велико

    А раньше не вливались.
    Это не только про космос
  8. алабурга Звание
    алабурга
    -1
    Сегодня, 14:57
    Россия, наверное, ждет когда они там все разместятся, и тогда пошлет своего регулировщика.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 15:01
      Российский Регулировщик - сепаратор ,должен быть защищён международным законом, лоббизм это называется.
  9. U-58 Звание
    U-58
    0
    Сегодня, 15:14
    Прогноз: в ближайшее десятилетие на околоземных орбитах ожидаются пробки, заторы, возможны внезапные столкновения транспортных средств.
    Новичкам и любителям рекомендуется оставить свои пепелацы в гараже и использовать иные способы передвижения.
  10. Goto Звание
    Goto
    0
    Сегодня, 15:15
    Наши наверное 9 дай бог выведут за это время
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:51
    Оно понятно, мировые лидеры готовы бодатся везде, во всех сферах и средах!