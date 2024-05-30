Глава ВГА Харьковской области: Уже освобождена половина города Волчанск
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В настоящее время примерно 50% города Волчанск Харьковской области уже освобождено, однако ВСУ постоянно пытаются контратаковать на этом участке линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В городской черте Волчанска продолжаются ожесточенные городские бои. Подразделения ВС РФ достигли центральной части города и штурмуют квартал девятиэтажек. Чтобы затруднить продвижение российской армии, противник традиционно обустроил свои огневые точки в жилой застройке.
Также сообщается, что ВСУ постоянно перебрасывают резервы в район Волчанска и под Липцы. В частности известно, что в Волчанск переброшена 101-я бригада ВСУ. Из информации, полученной от военнопленных, можно сделать вывод, что примерно половина переброшенных Киевом резервов - это элитные боеспособные подразделения, оставшаяся часть собрана из обычных бригад территориальной обороны, отправленных на передовую практически без подготовки и боевого опыта.
Стратегическое значение освобождения Волчанска заключается в расширении плацдарма в направлении Харькова. Исходя из этого, противник бросает значительные силы на удержание этого населенного пункта.
По данным главы региона, подразделения российской армии заняли господствующие высоты в поселке Липцы, что дает возможность наносить удары по резервам боевиков киевского режима. Продвижение в районе этого населенного пункта составляет несколько сотен метров.
Минобороны России
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