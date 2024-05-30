Глава ВГА Харьковской области: Уже освобождена половина города Волчанск

В настоящее время примерно 50% города Волчанск Харьковской области уже освобождено, однако ВСУ постоянно пытаются контратаковать на этом участке линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Виталий Ганчев.В городской черте Волчанска продолжаются ожесточенные городские бои. Подразделения ВС РФ достигли центральной части города и штурмуют квартал девятиэтажек. Чтобы затруднить продвижение российской армии, противник традиционно обустроил свои огневые точки в жилой застройке.Также сообщается, что ВСУ постоянно перебрасывают резервы в район Волчанска и под Липцы. В частности известно, что в Волчанск переброшена 101-я бригада ВСУ. Из информации, полученной от военнопленных, можно сделать вывод, что примерно половина переброшенных Киевом резервов - это элитные боеспособные подразделения, оставшаяся часть собрана из обычных бригад территориальной обороны, отправленных на передовую практически без подготовки и боевого опыта.Стратегическое значение освобождения Волчанска заключается в расширении плацдарма в направлении Харькова. Исходя из этого, противник бросает значительные силы на удержание этого населенного пункта.По данным главы региона, подразделения российской армии заняли господствующие высоты в поселке Липцы, что дает возможность наносить удары по резервам боевиков киевского режима. Продвижение в районе этого населенного пункта составляет несколько сотен метров.

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