Глава ВГА Харьковской области: Уже освобождена половина города Волчанск

16
Глава ВГА Харьковской области: Уже освобождена половина города Волчанск

В настоящее время примерно 50% города Волчанск Харьковской области уже освобождено, однако ВСУ постоянно пытаются контратаковать на этом участке линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В городской черте Волчанска продолжаются ожесточенные городские бои. Подразделения ВС РФ достигли центральной части города и штурмуют квартал девятиэтажек. Чтобы затруднить продвижение российской армии, противник традиционно обустроил свои огневые точки в жилой застройке.



Также сообщается, что ВСУ постоянно перебрасывают резервы в район Волчанска и под Липцы. В частности известно, что в Волчанск переброшена 101-я бригада ВСУ. Из информации, полученной от военнопленных, можно сделать вывод, что примерно половина переброшенных Киевом резервов - это элитные боеспособные подразделения, оставшаяся часть собрана из обычных бригад территориальной обороны, отправленных на передовую практически без подготовки и боевого опыта.

Стратегическое значение освобождения Волчанска заключается в расширении плацдарма в направлении Харькова. Исходя из этого, противник бросает значительные силы на удержание этого населенного пункта.

По данным главы региона, подразделения российской армии заняли господствующие высоты в поселке Липцы, что дает возможность наносить удары по резервам боевиков киевского режима. Продвижение в районе этого населенного пункта составляет несколько сотен метров.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tarakan Звание
    tarakan
    0
    Сегодня, 14:44
    Я не эксперт, но предположим гипотетически,ценой БОЛЬШИХ потерь и обнуления резервов они остановят наступление (на короткий период) дальше что? Детей и женщин под ружьё? Другие направления кто будет оборонять? 21 век, а украинцы в штыковую на пулемёты
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 14:57
      А потом придут Поляки и прочие соседи. И спокойно займут все что хотят.
  2. Single-n Звание
    Single-n
    +4
    Сегодня, 14:45
    Ну что же. Фронт похоже встал. Ждем теперь контрнаступа 2.0. Судя по новостям с нерабляндии это будет июль.Может конец июня.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:56
      Думаю,что нашим бойцам надо спокойно,без штурмовщины, как в анекдоте " мы спокойно,спустимся и ....". Конечно,ГШ видней но солдат надо беречь.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 15:19
        Без штурмовщины, т.е. в окопной воне мы по итогу теряем больше, давая врагу опомниться.

        Например, возьмем сегодняшний удар по Крыму: два морских беспилотника проникли в бухту Узкую. Один БЭК (увы, видео уже есть в Сети) поразил катер у пирса, а второй был уничтожен неподалёку от ещё одного погранкатера, из-за чего тот получил незначительные повреждения

        В данном случае необходимо обратить внимание на тактику противника: БЭКи держались на удалении от Крыма вплоть до введения ракетной опасности. По этой команде все погранкатера ФСБ России начали заходить обратно в бухту, а боновые заграждения были ненадолго открыты.

        И в этот момент два беспилотника и проникли в бухту, воспользовавшись подъемом сетей, которые прикрывали вход в пункт базирования Черноморского флота и погранслужбы ФСБ России.


        Т.е. довольно изобретательно, хотя логично - ищут дыры и мы даем им время фантазировать. Бесконечное стояние фронта в частности может привести к серьезным потерям на флоте, т.к. ресурс времени у гадов неограничен.
        1. orionvitt Звание
          orionvitt
          0
          Сегодня, 15:42
          Цитата: ИванИванов
          ресурс времени у гадов неограничен

          Как раз
    2. Штааль Звание
      Штааль
      0
      Сегодня, 15:39
      Фронт не встал, силы которые противник прербрасывает под Харьков ославляет группировки войск ВСУ на юге и даши медленно, но верно давят.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:19
    А вражеские элитные части где более боеспособные - в момент переброски или на невесть как оборудованных огневых точках в городе? Кто-нибудь в генштабе не пробовал задействовать мозги при подготовке операции? Или я как-то неправильно понимаю цели ГШ?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:30
      Мне вот тоже интересно, у рук-ва не возникает мысли что нужно менять подход к войне. Если по три месяца брать небольшой город, то даже санитарную зону создать не выйдет.
      1. Штааль Звание
        Штааль
        0
        Сегодня, 15:37
        Думаю что не возникает, потому что это скорее всего вспомогательный удар который призван оттянуть силу всу с других направлений.
        Второе - вдоль границы стоят срочники которые усиливают наши силы.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 16:04
          Хорошо если так, но динамики нигде не видно, ни на юге ни на востоке: "В Часов Яр-е продолжаются тяжелые бои между ВСУ и ВС РФ."
          1. Штааль Звание
            Штааль
            0
            Сегодня, 16:09
            Основным объектом операций должна являться не территория, а армия противника, что конечно верно, если ты разбил армию, то потом можешь занять любую территорию. И наоборот, если занята территория не разбив армию, то она может в любой момент выбить тебя с неё.
            Вот не уверен что Часов Яр это основная цель, скорее всего вытягиваем силы противника в город и перемалываем, похоже что наиболее актуален приоритет уничтожения армии врага, а не символическое водружение флага над городом/посёлком или деревней.
            имхо конечно...
        2. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 16:08
          призван оттянуть силу всу с других направлений
          ну они оттянули и всё, видимо на других направлениях решили меньше воевать, получается. Ну или кто-то планирует без задействования мозга
          1. Штааль Звание
            Штааль
            0
            Сегодня, 16:12
            это не так конечно, старомайорское и урожайное практически взяли....и вообще, есть мысль что основные события будут происходить на южном фронте...посмотрим.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 16:00
        Если смотреть международный фон то выглядит так. Мы смело бросается в атаку, громим врага, на западе начинают грозиться ракетами и вводом своих войск, Зеля говорит что через неделю атака выдохнется, наша атака сразу заканчивается, на западе хотят ограничиться инструкторами, ну и по нашей территории бить можно. В общем хватает разок гавкнуть из-за бугра как в боевых действиях всё ломается. Может часть сил уводят в тыл, может есть специальная команда бездарных генералов, способных слить любую битву, может всякие ланцеты прекращают поставлять. Ну а на бойцов пофиг
      3. ugos Звание
        ugos
        0
        Сегодня, 16:08
        Тяжело воевать когда цели неизвестны, или постоянно меняются: то полная демилитаризация, то зашита ЛДНР, то санитарная зона, то вообще переговоры типа Стамбульских.