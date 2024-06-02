Переулками столицы. За старыми московскими монетами

Шестеро сбоку

Вглубь от Садового

Где теперь живёт Обломов?

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Уже не в первый раз наша прогулка не ограничится только одним переулком, этого было бы явно мало. Перебор возможен, но небольшой, как в случаях с Лаврами и походом от Пушки до Старого Арбата. И все семь переулков, о которых пойдёт речь в моих двух очередных очерках, исторически связаны с Монетным двором в Кадашёве.На сегодня все они уже расстались со своим вообще-то славным прошлым. Однако настоящее у них тоже вполне себе светлое, даже с учётом жизни в промзоне и обретённого кое-где не так давно – лет восемьдесят назад, атомного профиля. Но это – уже о Старомонетном.Начнём же с шести Монетчиковских, которые почти примкнули к Садовому кольцу, здесь это Валовая улица. По-московски их лучше было бы называть Монетчиковыми, и хотя сути дела это не меняет, но лично мне мешает – язык спотыкается.Великолепная шестёрка, получившая свои одинаковые имена от Монетной слободы в Кадашах, сегодня весьма пригодна для прогулок, и приторный паточный запах от знаменитой кондитерской фабрики «Рот Фронт» уже не такой сильный, как когда-то.А как в Москве сохранились сразу шесть переулков со старыми названиями – это уже вопрос к тем, кто всё и вся торопится переименовать.На карте их расположение – вообще тот ещё квест. К примеру, на нашей первого и второго вообще нет – но они слева от третьего. Однако теперь это уже не так важно – и пусть никто их больше и не трогает.Главное, чтобы под реновацию не попали и человейниками их не застроили. Тем более что публика в Монетчиковские заходит редко – все спешат на Новокузнецкую или же к Павелецкому вокзалу и ультрановому торговому центру на привокзальной площади.Приличный проход к Монетчиковским есть с Садового кольца – в шестой по счёту переулок, и с той же Новокузнецкой улицы – в пятый. Пятый я бы назвал самым невзрачным, если бы не три неплохо отреставрированных архитектурных жемчужины (см. фото), в том числе отданная Скорой помощи, и храм, которым открывается вход в переулок.Храм – это кафедральный собор старообрядцев из так называемой Древлеправославной церкви. Сам храм не слишком старый – 1908 года постройки. В этот собор в 2000 году из Новозыбкова, что практически на границе России, Белоруссии и Украины, была перенесена кафедра предстоятеля Церкви.Шестой Монетчиковский куда живее пятого, хотя самыми симпатичными на нём кажутся три дворика у трёх уже брежневских девятиэтажек с убогими крохотными квартирками. Где кухни по четыре с половиной метра, почти у всех совмещённые санузлы, проходные комнаты и прихожие, в которых не развернуться.Но эти строки – не более чем запрос от друзей и знакомых на основательную реконструкцию, но не реновацию. Район уж очень хорош, да и с инфраструктурой всё не так плохо. Даже вроде бы обычная под номером 1259, но по-своему особая школа тут есть – и название-то какое: «Через тернии к звёздам». Впрочем, ученики говорят, что нет там уклона ни в математику, ни в физику с астрономией.Шесть переулков проложены, скажем прямо, абсолютно бессистемно, образуя отдельный замоскворецкий уголок в тылах уже упомянутой фабрики «Рот Фронт», которая работает здесь почти 200 лет.О пятом и шестом сказано, далее – постараюсь не очень длинно о первом и последующих.Первый Монетчиковский уместил на своих 140 метрах пару архитектурных обновок. Одна из них – это бывший купеческий дом, надстроенный и перепрофилированный под банк.Другая – тоже когда-то особняк, а ныне ресторан «Обломовъ», в русском стиле со стопкой водки сразу на входе, как в «Яре», очень популярный у гостей из-за рубежа. На фасаде его здания, вполне достойного – совершенно не старая скульптурная композиция по знаменитому роману И. А. Гончарова.Первый, а также параллельный ему второй Монетчиковский выводят на Пятницкую, и этот маршрут хорошо знают люди, связанные с бальными танцами. Дело в том, что как раз на Пятницкой было когда-то сразу три магазина с платьями, фраками, обувью, специальной косметикой и аксессуарами, и один из них – «Эсте» функционирует до сих пор.Угол 1-го Монетчиковского с Пятницкой занял известный дом с орлом, доходный, выстроенный для одного из сыновей водочного короля Петра Смирнова. Он получил продолжение в 30-е годы, до сих пор числится почти элитным с уютным двором, в который можно попасть прямо из переулка (на фото).Идём, можно сказать, по кругу. Во втором Монетчиковском переулке сохранился только старый продуктовый магазин, уже обновлённый, а также плохо заметные следы прошлого на фундаментах новоделов. Домов с номерами по нему почти нет – два больших с бизнес-центрами числятся по всё той же Пятницкой улице.Зато третий переулок, отсекающий первый и второй от четвёртого и пятого, самый протяжённый среди Монетчиковских. В этом переулке, выводящем, как и шестой – на Валовую улицу Садового кольца, бесспорно, солирует дом номер 4 (на фото выше). В своё время он строился для Пятницкого попечительства о бедных.Благотворительность была в моде на излёте Российской империи – видно, помогала отмывать не самые праведные доходы. Но на бесплатную медицинскую и юридическую помощь, бесплатный обед и одежду, поддержку в трудоустройстве кому-то средств хватало.В председателях Пятницкого попечительства отметился В. А. Бахрушин, чьё имя носит теперь театральный музей – он расположился неподалёку на одноимённой улице в его же особняке. Здание в 3-м Монетчиковском построили в 1905 году в русском стиле, который многие называли «неорусским».Начинался дом как прообраз светлого капиталистического будущего – здесь была и домовая церковь, и общественная столовая, небольшая баня, учебные классы и мастерские, даже ясли, ну и нумера, разумеется. С первых лет после революции всё это, как могло, помогало «Рот Фронту», и сейчас вмещает много чего, начиная с апарт-отелей.В третьем переулке сохранился и даже функционирует как бизнес-центр с амбициозным названием Iton единственный в округе деревянный дом, первым владельцем которого был купец Пётр Фёдоров.Ну а теперь по счёту, никак не упорядоченному, у нас остался только четвёртый Монетчиковский переулок.Это уж точно задворки кондитерского гиганта «Рот Фронт», сами по себе мало кому интересные. Несколько смягчает впечатление только медицинский центр в здании бывшего детского сада, с примитивным забором, плотно заросшим диким виноградом.