МВД Польши вводит 90-дневный запрет на приближение к белорусской границе
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В 27 населенных пунктах приграничных Хайновского и Белостокского районов МВД Польши вводит 90-дневный запрет на приближение к белорусской границе. Документ вступит в силу 4 июня.
Об этом говорится в проекте постановления польского министерства внутренних дел.
Почти одновременно с вводимым в Польше порядком начнут действовать и ограничения в Литве. В этой прибалтийской стране решили запретить ввоз примерно трех тысяч наименований российских и белорусских товаров.
Ранее глава правительства Польши Дональд Туск сообщил о намерении привлечь значительное количество полицейских в помощь пограничной службе, а также отправить им партию специальной техники. Помимо этого, на польско-белорусской границе Варшава намерена создать «буферную зону» шириной двести метров.
Рекомендовали нам ваши сослуживцы, чтобы мы вернули как можно скорее буферную зону 200 м на границе с Белоруссией, там, где это необходимо
- говорил Туск на встрече с военнослужащими и сотрудниками погранслужбы во время посещения белорусской границы.
Он пообещал принять данное решение на следующей неделе после консультаций с руководством.
Ранее руководитель российской погранслужбы генерал ФСБ Владимир Кулишов в беседе с журналистами РИА Новости говорил, что власти Польши и прибалтийских государств активно развивают инфраструктуру Североатлантического альянса в непосредственной близости от границ России. Речь идет о строительстве и расширении военных городков, складов и полигонов в приграничных районах.
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