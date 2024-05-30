МВД Польши вводит 90-дневный запрет на приближение к белорусской границе

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МВД Польши вводит 90-дневный запрет на приближение к белорусской границе

В 27 населенных пунктах приграничных Хайновского и Белостокского районов МВД Польши вводит 90-дневный запрет на приближение к белорусской границе. Документ вступит в силу 4 июня.

Об этом говорится в проекте постановления польского министерства внутренних дел.

Почти одновременно с вводимым в Польше порядком начнут действовать и ограничения в Литве. В этой прибалтийской стране решили запретить ввоз примерно трех тысяч наименований российских и белорусских товаров.

Ранее глава правительства Польши Дональд Туск сообщил о намерении привлечь значительное количество полицейских в помощь пограничной службе, а также отправить им партию специальной техники. Помимо этого, на польско-белорусской границе Варшава намерена создать «буферную зону» шириной двести метров.

Рекомендовали нам ваши сослуживцы, чтобы мы вернули как можно скорее буферную зону 200 м на границе с Белоруссией, там, где это необходимо

- говорил Туск на встрече с военнослужащими и сотрудниками погранслужбы во время посещения белорусской границы.

Он пообещал принять данное решение на следующей неделе после консультаций с руководством.

Ранее руководитель российской погранслужбы генерал ФСБ Владимир Кулишов в беседе с журналистами РИА Новости говорил, что власти Польши и прибалтийских государств активно развивают инфраструктуру Североатлантического альянса в непосредственной близости от границ России. Речь идет о строительстве и расширении военных городков, складов и полигонов в приграничных районах.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:31
    «Рекомендовали нам ваши сослуживцы, чтобы мы вернули как можно скорее буферную зону 200 м на границе с Белоруссией» —

    — Да лучше на 200 километров отодвиньтесь ...
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 14:39
      До Германии чтоль? laughing..........
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 14:57
        А куда еще???
        Только на запад, а не на восток!
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:40
      В этой прибалтийской стране решили запретить ввоз примерно трех тысяч наименований российских и белорусских товаров.
      Мне жаль трибалтов....Жизнь у них наступит беспросветная. crying
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 14:56
        Вам уже жалко шпротов???
        Ну возьмите их на содержание на свой счет. Вот и будет им просвет, а вам полный геморрой.
        Вы этого желаете???
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 15:02
          Цитата: Joker62
          Ну возьмите их на содержание

          Я похож на мецената ?
  2. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 14:46
    Ребята готовятся к низкому старту?
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 15:00
    Да...ВС РФ будет воевать с группировкой НАТО, а кто-то будет получать барыши от торговли с ними...
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 15:52
      Да...ВС РФ будет воевать с группировкой НАТО, а кто-то будет получать барыши от торговли с ними...

      Да...ВС РФ будет гибнуть в войне с группировкой НАТО, а кто-то будет получать барыши от торговли с ними...
  4. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 16:21
    А запрет будет относиться и к расквартированным у них в Польше натовским военным? wassat
    Если нет, то этот закон нас не устраивает.