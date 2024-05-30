Российская ПВО сбила очередной истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ - Минобороны
Российские войска продолжают наступление по всей линии фронта, за исключением Херсонской области. Основными направлениями по-прежнему являются Харьковское, ЧасовЯрское и Покровское, где более активно действуют российские войска. Несмотря на продолжающиеся бои, на линии фронта отмечается некоторое затишье. Высказываются предположения, что в начале июня может начаться новое масштабное наступление. Но про направление ничего не слышно, предположения разные.
Между тем, российские войска продолжают давить на противника. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах Тихое, Константиновка, Гранов, отразив контратаки ВСУ в районах Глубокое и Старица Харьковской области. Противник за сутки потерял: до 225 военнослужащих, танк, две бронемашины, два автомобиля, две гаубицы Д-20 и три Д-30.
Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера. Средствами ПВО сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах Стельмаховка и Загоруйковка. Отражены три контратаки. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах Константиновка и Новый. В районе Красное отражена контратака.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах Семеновка и Новгородское. Отражено шесть контратак. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайное, отразив атаку в районе Владимировка.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии в районе Марьевка Днепропетровской области.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме северного: по личному составу — 1295 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два танка, пять БМП, в том числе одна Bradley, 17 единиц автотранспорта; по артиллерии — четыре САУ Krab, две гаубицы Д-20, по одной Д-30 и «Мста-Б», орудие L119, РСЗО «Град». Четыре полевых склада боеприпасов, станция РЭБ. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ Paladin, гаубица М777, САУ «Акация», две гаубицы Д-20, две САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, РСЗО «Град», противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», два орудия М198 производства США и гаубица «Мста-Б».
За сутки уничтожено: 24 беспилотника, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и противорадиолокационная ракета HARM.
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