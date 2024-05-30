Российская ПВО сбила очередной истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ - Минобороны

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Российская ПВО сбила очередной истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ - Минобороны

Российские войска продолжают наступление по всей линии фронта, за исключением Херсонской области. Основными направлениями по-прежнему являются Харьковское, ЧасовЯрское и Покровское, где более активно действуют российские войска. Несмотря на продолжающиеся бои, на линии фронта отмечается некоторое затишье. Высказываются предположения, что в начале июня может начаться новое масштабное наступление. Но про направление ничего не слышно, предположения разные.

Между тем, российские войска продолжают давить на противника. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах Тихое, Константиновка, Гранов, отразив контратаки ВСУ в районах Глубокое и Старица Харьковской области. Противник за сутки потерял: до 225 военнослужащих, танк, две бронемашины, два автомобиля, две гаубицы Д-20 и три Д-30.



Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера. Средствами ПВО сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах Стельмаховка и Загоруйковка. Отражены три контратаки. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах Константиновка и Новый. В районе Красное отражена контратака.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах Семеновка и Новгородское. Отражено шесть контратак. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайное, отразив атаку в районе Владимировка.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии в районе Марьевка Днепропетровской области.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме северного: по личному составу — 1295 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два танка, пять БМП, в том числе одна Bradley, 17 единиц автотранспорта; по артиллерии — четыре САУ Krab, две гаубицы Д-20, по одной Д-30 и «Мста-Б», орудие L119, РСЗО «Град». Четыре полевых склада боеприпасов, станция РЭБ. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ Paladin, гаубица М777, САУ «Акация», две гаубицы Д-20, две САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, РСЗО «Град», противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», два орудия М198 производства США и гаубица «Мста-Б».

За сутки уничтожено: 24 беспилотника, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и противорадиолокационная ракета HARM.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:38
    «Российская ПВО сбила очередной истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ» —

    — Это "внеочередной",очередные мы посбивали год назад ...
  2. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +6
    Сегодня, 14:40
    Какой по счёту?
    Что-то не убавляется у них самолётов
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -7
      Сегодня, 14:55
      Счёт по F-16 уже открыт.
      Русские военные уничтожили F-16, как только они оказались на Украине. Противник пытался спасти самолёты, но не вышло. Разведка России мгновенно заметила ошибку ВСУ и отреагировала. "Вишенкой на торте" стали три "Кинжала", которые не оставили шансов западной технике.

      Американские истребители F-16, которые так долго собирали по всей Европе, чтобы передать их Украине, были уничтожены ещё до своего первого боевого задания, если верить сообщениям в Telegram-каналах.

      Украинские военные проявили халатность, разместив западную технику на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) под открытым небом. Русская разведка мгновенно заметила ошибку ВСУ с F-16 и передала сведения куда надо. Вскоре по аэродрому был нанесён массированный удар. Сначала его атаковали около 20 беспилотников "Герань-2", потом накрыло 12 ракетами Х-101/Х-555. А "вишенкой на торте" стали три гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые невозможно сбить. Узнав о ракетной опасности, украинцы пытались спасти самолёты, подняв их в воздух, но было уже слишком поздно.

      Как утверждает военный блогер Юрий Подоляка, уничтоженными оказались не только F-16. На том же аэродроме стояли украинские Су-24М, вооружённые британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow, которыми ВСУ часто бьют по Крыму. Сообщается также о вероятной гибели польских военных специалистов, которые обслуживали самолёты.

      Как утверждает Telegram-канал "Донбасский партизан", в момент удара на аэродроме находились инженеры завода Państwowe Zakłady Lotnicze (Польский государственный авиационный завод) и польские военные инструкторы. Они пытались решить проблему частого "самосхода" ракет Storm Shadow и французских SCALP с самолётов Су-24М. Теперь они пополнили статистику потерь Польши, которая продолжает говорить, что не является стороной конфликта.
      1. Ghost1 Звание
        Ghost1
        +4
        Сегодня, 15:09
        А можно более официальную информацию нежели в телеграмм канале блогеров?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -3
          Сегодня, 15:11
          Официальная информация только от МО РФ.
          Инсайдерский телеграм-канал "Канал визионера" опубликовал информацию о том, что первые украинские F-16 превратились в металлолом.
          "Сегодня ночью был нанесён массированный комбинированный удар по аэродрому "Староконстантинов" Хмельницкой области. Сначала атаковали до 20 БПЛА "Герань-2", затем 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолётов стратегической авиации Ту-95 ТС. И вишенка на торте - три "Кинжала" с самолётов МиГ-31К, которые украинская сторона сбивать не научилась",- передаёт "КВ".

          "В пятницу [24 мая.] было официально объявлено о том, что первая группа украинских лётчиков закончила обучение на F-16 в США, без указания когда именно. Но объявление о поставках нового оружия на Украину всегда делается задним числом, то есть фактически было заявлено, что лётчики (как и сами F-16) - уже на Украине <...> И вот сегодня первые F-16, поступившие на Украину, были накрыты массированным ракетным ударом",- передаёт автор.
          1. Fisher Звание
            Fisher
            0
            Сегодня, 15:57
            12 ракетами можно было мост снести. Более зримый и более эффективной вариант. Что по аэродрому если бы мо выложило бы картинку было/стало,ьто не о чем было бы спорить
      2. Велизарий Звание
        Велизарий
        +3
        Сегодня, 15:16
        Цитата: OrangeBigg
        Счёт по F-16 уже открыт.
        Русские военные уничтожили F-16, как только они оказались на Украине. Противник пытался спасти самолёты, но не вышло. Разведка России мгновенно заметила ошибку ВСУ и отреагировала.

        Берите выше, это были F-35. Их хотели секретно перебросить на Украину, но согласно сообщению телеграмм-канала "Путин опять всех провел за нос" у националистов ничего не вышло. Разведка мгновенно все заметила и Шойгу лично оседлав не имеющую аналогов в мире гиперзвуковую ракету Альбатрос нанес нокаутирующий удар. Такого оружия НАТО еще не видело !
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -2
          Сегодня, 15:18
          Ну здесь ведь не смехопанорама Петросяна.
          1. Велизарий Звание
            Велизарий
            +3
            Сегодня, 15:28
            Цитата: OrangeBigg
            Ну здесь ведь не смехопанорама Петросяна.

            Ваше сообщение это и есть клоунада,оно нелепо и фактически и логически. Однако самое печальное,что Вы или этого сами не замечаете, или (что еще хуже) сознательно обманываете.
            Судя по тому,что на своей жизни Вы проверять все уряшные сообщения нашей пропаганды не стремитесь ( что по своему логично,ибо тогда Ваша жизнь скоро закончиться) скорее второе.
  3. spirit Звание
    spirit
    +5
    Сегодня, 14:51
    Средствами ПВО сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

    Меня больше поражает БИ-полярные расстройства особо рьяных"ура-диванов" Которые ,в одной статье радуются как мы боремся с истребителями 4ого поколения(самых ранних модификаций) и бомберами(Ту-22 из прошлого века),на третий год войны против одной из самых насыщенных участков ПВО в мире.В другой статье те же самые люди пишут что самолёты 5 поколения(стелс) ,ПВО будет сбивать как орешки за 200км до линии фронта.Ну это же шизофрения laughing
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 15:04
      Так если Вы давно в теме, то глаз должен был привыкнуть к таким текстам и не обращать на них внимания.
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      -2
      Сегодня, 15:11
      А я по-вашему должна не радоваться успехам наших ребят, а когда у нас случаются потери - то должна пойти и повесится?
      Я не ура-патриотка (не знаю что это такое), я просто патриотка и реально оценивают обстановку. От неуспехов не сижу и не паникую никогда. Сильными надо быть и психологически, а не нытиками "усёпропало"
    3. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 15:13
      Цитата: spirit
      В другой статье те же самые люди пишут что самолёты 5 поколения(стелс) ,ПВО будет сбивать как орешки за 200км до линии фронта.

      С каких пор Ф16 стал самолётом 5 поколения?
    4. agoran Звание
      agoran
      0
      Сегодня, 15:13
      Сударь, а конкретно есть, что сказать?
      Мухи отдельно, кампот отдельно.
  4. TwilightElf Звание
    TwilightElf
    +4
    Сегодня, 15:09
    опять 100500й?)) страно вроде очкастый самоушел а дело его живет..пургоносное.. интересно а что же наше пво не может так же ракеты сбивать там над украинцами..вдалеке......а не над головами в белгороде и в крыму...или то другое?? к чему тогджа все эти сказки проаналогофнет про 200-400км....
  5. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 15:24
    О_о сколько шумеров. Вчера на яваровском полигоне сколько инструкторов замочили?
    А, да, мультики, снято на Мосфильме.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:49
    Резервы, ресурсы, потери... когда это скажется на боеспособности ВСУ???
    Пока не все и не очевидно.