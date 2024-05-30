Глава МИД Венгрии: мы в ужасе от заявлений, грозящих эскалацией войны

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Глава МИД Венгрии: мы в ужасе от заявлений, грозящих эскалацией войны

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником раскритиковал воинственные высказывания Запада на фоне украинского конфликта.

С его слов, венгерские власти в ужасе от заявлений, грозящих эскалацией войны. В частности, Сийярто резко осудил обсуждения возможности отправки военных стран-членов ЕС и НАТО на Украину.



В одном каждый может быть уверен: пока мы управляем Венгрией, мы не позволим ни одному венгру быть взятым на украинско-российский фронт

- заявил дипломат.

Также глава МИД Венгрии добавил, что его ужасают заявления Запада о вероятности применения ядерного оружия и разговоры о необходимости возвращения воинской повинности.

Как выразился Сийярто, его страна выступает против введения обязательной воинской службы в Европе, а также в целом выступает за снижение градуса эскалации. Дипломат подчеркнул, что единственным вариантом, который приведет к миру, является немедленное прекращение огня. Поэтому, с его слов, он попросил своего белорусского коллегу максимально содействовать завершению украинского конфликта.

Стоит отметить, что на Западе в последнее время действительно звучат крайне враждебные по отношению к России заявления. Более того, они подкрепляются действиями, которые в любой момент могут привести к резкой эскалации текущего конфликта с перерастанием его в глобальный.

Напомним, что власти уже целого ряда западных стран высказались за снятие ограничений на применение ВСУ дальнобойного оружия по российской территории.
19 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 15:07
    Глава МИД Венгрии: мы в ужасе от заявлений, грозящих эскалацией войны
    Один здравый голос из всей Европы....
    1. barclay Звание
      barclay
      +1
      Сегодня, 15:15
      В одном каждый может быть уверен: пока мы управляем Венгрией, мы не позволим ни одному венгру быть взятым на украинско-российский фронт
      Над этой проблемой наверняка уже работают в глубинах США.
      Ой, беречь себя надо руководству Венгрии.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 15:10
    «Я объявляю вам войну» - перестаёт быть названием фильма...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 15:11
    Не смотря на грозные заявления запада ,у нас нет ни малейшего шанса остановиться.У запада пока есть.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 15:25
      Цитата: tralflot1832
      Не смотря на грозные заявления запада ,у нас нет ни малейшего шанса остановиться.У запада пока есть.

      Проблема в другом: я уже не годен а единственный сын пойдёт, и род может пресечься... Я всё таки сторонник иных действий - бить надо так, чтобы в пыль, чтобы наши парни лишь фиксировали отсутствие противника на обработанных позициях. Хватит уже цвет нации хоронить да и голубятне в ЕС пора показать что то, что происходит вна - только цветочки, ягодки для них припасены... hi
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 15:39
        isv 000 .Да уж не лучший вариант с третьей мировой ,но и нам нельзя ни сантиметра Украины западу оставить. hi
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 15:46
          Цитата: tralflot1832
          isv 000 .Да уж не лучший вариант с третьей мировой ,но и нам нельзя ни сантиметра Украины западу оставить. hi

          Ну вот как это объяснить тем, что в Кремле?! Вот *опой чую что мутят там создание протектората "Новая Украина", не зря в Минск Яныка высвистывали, ох не зря, опять же Азаров что то замелькал в ящике...
          Оставим кусок - Запад орать станет про долги и что всё продано/куплено, сказочка про белого бычка начнётся, пока снова не объявят СВО и мобилизацию...
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 15:49
            Бывших от Украины не в коем случае нельзя во власть .Пока потихонечку мы градус поднимаем ,а дальше посмотрим.Запад весь изоворался ,в своём параллельном вакууме.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:13
    «На Западе в последнее время действительно звучат крайне враждебные по отношению к России заявления» —

    — Последние лет пятьсот ...
  5. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +2
    Сегодня, 15:17
    Учитывая недавно сделанные заявления и последние события, можно сделать вывод о том, что мы стоим на пороге применения тактического ядерного оружия по аэродромам Украины.
    Были недавние заявления о самолетах F-16 как потенциальных носителях ядерного оружия. Состоялась атака на РЛС систем предупреждения о ракетном нападении. И если принять во внимание недавние заявления в ходе визита в Узбекистан. То шутки кончились, Украине следует приготовиться принять заслуженное.
    По крайней мере, вероятность такого развития событий сейчас очень велика.
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 15:44
      Цитата: СергейАлександрович
      Были недавние заявления о самолетах F-16

      Первая партия F-16 переброшенная на Украину ,так и не взлетев уничтожена.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 15:44
        Хотелось бы такого же продолжения, но увы..
  6. krops777 Звание
    krops777
    0
    Сегодня, 15:20
    У венгров память слава Богу не отшибло, помнят.
  7. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 15:40
    страна выступает против введения обязательной воинской службы в Европе, а также в целом выступает за снижение градуса эскалации

    Пока не поздно надо делать Exit, Венграм и Словакам, а за ними глядишь и другие потянутся.
  8. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 15:42
    вот так вот братишки находятся в самых неожиданных местах
    1. Lptsk Звание
      Lptsk
      +1
      Сегодня, 15:46
      Так венгры с Урала. Знают и помнят откуда корни.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:46
    Глава МИД Венгрии: мы в ужасе от заявлений, грозящих эскалацией войны
    . Хоть кто то понимает, чем это всем им грозит...
    Увы, этого мало.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:47
    Что случилось с венграми ,даже не верю ? Там здраво мыслят только они
  11. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 15:54
    Венгров ужасают воинственные заявления, а русских смешат. Опыт показывает, что не легко обгорелые труппы заявителей по зубным коронкам идентифицировать.