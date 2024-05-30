Глава МИД Венгрии: мы в ужасе от заявлений, грозящих эскалацией войны
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником раскритиковал воинственные высказывания Запада на фоне украинского конфликта.
С его слов, венгерские власти в ужасе от заявлений, грозящих эскалацией войны. В частности, Сийярто резко осудил обсуждения возможности отправки военных стран-членов ЕС и НАТО на Украину.
- заявил дипломат.
Также глава МИД Венгрии добавил, что его ужасают заявления Запада о вероятности применения ядерного оружия и разговоры о необходимости возвращения воинской повинности.
Как выразился Сийярто, его страна выступает против введения обязательной воинской службы в Европе, а также в целом выступает за снижение градуса эскалации. Дипломат подчеркнул, что единственным вариантом, который приведет к миру, является немедленное прекращение огня. Поэтому, с его слов, он попросил своего белорусского коллегу максимально содействовать завершению украинского конфликта.
Стоит отметить, что на Западе в последнее время действительно звучат крайне враждебные по отношению к России заявления. Более того, они подкрепляются действиями, которые в любой момент могут привести к резкой эскалации текущего конфликта с перерастанием его в глобальный.
Напомним, что власти уже целого ряда западных стран высказались за снятие ограничений на применение ВСУ дальнобойного оружия по российской территории.
Информация