WP: США разрешили ВСУ сбивать американскими ЗРК «представляющие угрозу Украине» цели над РФ
Уже одиннадцать западных государств вняли настойчивым призывам киевского режима, а скорее глядя на все более ухудшающееся положение ВСУ на фронте, и позволили украинским военным применять поставленное ими оружие для нанесения ударов по «традиционным» территориям РФ.
До последнего от этого воздерживался Вашингтон, президент США Джо Байден открыто заявлял, что такое решение может втянуть НАТО в прямое военное противостояние с Россией. В администрации Байдена главу государства сильно уговаривал госсекретарь Энтони Блинкен, впечатленный общением с Зеленским в ходе недавнего посещения Киева.
И вот, похоже, Белый дом, как там наверное считают, принял «компромиссное» решение. Американская газета The Washington Post (WP) сообщает со ссылкой на свои источники, что США разрешили ВСУ использовать переданные Штатами системы ПВО для перехвата военных самолетов, беспилотников и ракет непосредственно в небе над РФ. Уточняется, что сбивать воздушные цели над Россией украинские зенитчики могут лишь в случае, «если они представляют угрозу для Украины».
Исходя из нынешнего отчаянного положения террористического киевского режима, «законными целями» украинские военные теперь будут считать любые объекты в небе над Россией, оказавшиеся в досягаемости наличествующих у ВСУ средств ПВО. Ведь ничто не помешало им еще до получения формального разрешения Вашингтона в конце января этого года сбить из американского ЗРК Patriot над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ, причем с собственными военнопленными на борту.
Правда, утверждалось, что данная система ПВО хоть и американского производства, но была предоставлена Киеву Германией. Впрочем, спорное оправдание. Ведь поставка воюющей стране оружия, произведенного в США, другим государство, даже его купившем, допустима только с одобрения Вашингтона. Так что к этому теракту причастны все — Украина, США и ФРГ.
Теперь подобные атаки украинские националисты могут совершать, как бы случайно, и по гражданским воздушным судам в небе над РФ, используя американские (и не только) системы ПВО. При этом особо оправдываться Киев и не собирается. Так в случае с Ил-76 было заявлено, что борт якобы перевозил вовсе не украинских военнопленных, а якобы ракеты к ЗРК С-300. Таким образом можно оправдать любую атаку.
При этом, как пишет американская газета, в Белом доме вроде как высказывают недовольство ударами ВСУ по российским НПЗ, а в особенности по радиолокационным станциям Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) ВС РФ. Вашингтон заявил Киеву, что атаки на российские Системы раннего предупреждения о ракетных запусках со стороны Запада могут иметь «дестабилизирующий эффект», говорят источники издания. Российское военно-политическое руководство атаки ВСУ на РЛС СПРН не подтверждало.
Касательно американских систем ПВО, сейчас Украине в принципе сильно не хватает ЗРК даже для прикрытия стратегических объектов в тылу, что бы ни говорил Генштаб ВСУ о сбитии всех ракет и дронов ВС РФ. Но не стоит забывать, что вскоре у Киева могут появиться как минимум несколько десятков американских истребителей F-16. В преддверии этого Швеция уже объявила об отправке на Украину самолетов ДРЛО Saab 340 AEW&C и поставке как раз американских ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, которые могут применяться для поражения самолетов ВКС РФ, получается, и в небе над Россией.
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