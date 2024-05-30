WP: США разрешили ВСУ сбивать американскими ЗРК «представляющие угрозу Украине» цели над РФ

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WP: США разрешили ВСУ сбивать американскими ЗРК «представляющие угрозу Украине» цели над РФ

Уже одиннадцать западных государств вняли настойчивым призывам киевского режима, а скорее глядя на все более ухудшающееся положение ВСУ на фронте, и позволили украинским военным применять поставленное ими оружие для нанесения ударов по «традиционным» территориям РФ.

До последнего от этого воздерживался Вашингтон, президент США Джо Байден открыто заявлял, что такое решение может втянуть НАТО в прямое военное противостояние с Россией. В администрации Байдена главу государства сильно уговаривал госсекретарь Энтони Блинкен, впечатленный общением с Зеленским в ходе недавнего посещения Киева.



И вот, похоже, Белый дом, как там наверное считают, принял «компромиссное» решение. Американская газета The Washington Post (WP) сообщает со ссылкой на свои источники, что США разрешили ВСУ использовать переданные Штатами системы ПВО для перехвата военных самолетов, беспилотников и ракет непосредственно в небе над РФ. Уточняется, что сбивать воздушные цели над Россией украинские зенитчики могут лишь в случае, «если они представляют угрозу для Украины».

Исходя из нынешнего отчаянного положения террористического киевского режима, «законными целями» украинские военные теперь будут считать любые объекты в небе над Россией, оказавшиеся в досягаемости наличествующих у ВСУ средств ПВО. Ведь ничто не помешало им еще до получения формального разрешения Вашингтона в конце января этого года сбить из американского ЗРК Patriot над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ, причем с собственными военнопленными на борту.

Правда, утверждалось, что данная система ПВО хоть и американского производства, но была предоставлена Киеву Германией. Впрочем, спорное оправдание. Ведь поставка воюющей стране оружия, произведенного в США, другим государство, даже его купившем, допустима только с одобрения Вашингтона. Так что к этому теракту причастны все — Украина, США и ФРГ.

Теперь подобные атаки украинские националисты могут совершать, как бы случайно, и по гражданским воздушным судам в небе над РФ, используя американские (и не только) системы ПВО. При этом особо оправдываться Киев и не собирается. Так в случае с Ил-76 было заявлено, что борт якобы перевозил вовсе не украинских военнопленных, а якобы ракеты к ЗРК С-300. Таким образом можно оправдать любую атаку.

При этом, как пишет американская газета, в Белом доме вроде как высказывают недовольство ударами ВСУ по российским НПЗ, а в особенности по радиолокационным станциям Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) ВС РФ. Вашингтон заявил Киеву, что атаки на российские Системы раннего предупреждения о ракетных запусках со стороны Запада могут иметь «дестабилизирующий эффект», говорят источники издания. Российское военно-политическое руководство атаки ВСУ на РЛС СПРН не подтверждало.

Касательно американских систем ПВО, сейчас Украине в принципе сильно не хватает ЗРК даже для прикрытия стратегических объектов в тылу, что бы ни говорил Генштаб ВСУ о сбитии всех ракет и дронов ВС РФ. Но не стоит забывать, что вскоре у Киева могут появиться как минимум несколько десятков американских истребителей F-16. В преддверии этого Швеция уже объявила об отправке на Украину самолетов ДРЛО Saab 340 AEW&C и поставке как раз американских ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, которые могут применяться для поражения самолетов ВКС РФ, получается, и в небе над Россией.
41 комментарий
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  1. al3x Звание
    al3x
    +19
    Сегодня, 14:49
    А кто будет цели подсвечивать? Правильно - америкосы. Пока цели сбивать, а потом и бить по всей России. Походу, пока кассетниками по Красной площади, не дай Бог, не влупят, так и будут в застенках Кремля сопли перекатывать из одной ноздри в другую, периодически пожевывая.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +8
      Сегодня, 14:56
      Натовский пбл летает над чёрным морем с враждебными целями и наведения ударов по России. Вот пусть Кремль и ответить сбитием, хотя не до ответов, а сразу надо наносить удары первыми.
      1. al3x Звание
        al3x
        +11
        Сегодня, 14:58
        Было бы желание завалить их разведчик - давно бы сделали. Возможности есть, нет политической воли. На западе ВВП давно воспринимают, как терпилу.
        1. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          +3
          Сегодня, 15:03
          В первый раз обоссали только, а надо было сразу и жёстко мочить, вот тогда бы и не летали. На силу только силой отвечать, а лучше вдвойне чтобы до печёнок дошло.
          1. военком Котёнок Звание
            военком Котёнок
            -3
            Сегодня, 15:12
            Цитата: Олеся Леся
            В первый раз обоссали только, а надо было сразу и жёстко мочить
            Надо же, как резко всё поменялось, уже даже урякалки не верят, что американский беспилотник приземлили потому что хотели жёстко замочить, а не по случайной ошибке.
            1. WIS
              WIS
              +1
              Сегодня, 15:21
              Цитата: военком Котёнок
              Надо же, как резко всё поменялось, уже даже урякалки не верят,

              А что в этом хорошего, или Вы так..., для прогулки "спустились". (не поссать - извиняюсь)
    2. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 15:12
      Цитата: al3x
      А кто будет цели подсвечивать? Правильно - америкосы. Пока цели сбивать, а потом и бить по всей России. Походу, пока кассетниками по Красной площади, не дай Бог, не влупят, так и будут в застенках Кремля сопли перекатывать из одной ноздри в другую, периодически пожевывая.

      Удара по кумполу Дома правительства мало?
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 14:50
    Когда укро ПВО уронит очередной гражданский самолёт это будет на совести Штатов... Впрочем её (совести) там никогда не было и никогда не будет...
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 14:52
      это будет на совести Штатов...
      О чем Вы? Какая совесть?
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 14:58
        Цитата: Trapp1st
        О чем Вы? Какая совесть?

        Где была совесть, там выросла статуя Свободы...
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 15:13
      это будет на совести Штатов..

      Вопрос о том, на чьей совести будет самолет, сбитый над территорией РФ -совсем не очевидный.
      Лучшая ПВО - это танки на аэродромах врага
      (Доказано тацинским рейдом корпуса генерала Баданова в декабре 1942 года)
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:39
      Цитата: Lev_Russia
      это будет на совести Штатов

      На совести Штатов много чего висит, начиная с геноцида индейцев, но им на это плевать. Устанавливая ограничительные рамки для других, себе они разрешают всё. Единственное, что их может вразумить - прямая угроза прилёта "Сармата" по Вашингтону или Лондону, когда сработает инстинкт самосохранения.
  3. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +12
    Сегодня, 14:52
    Так уже сбивали наш транспортник над белгородской областью. И натовские ракеты летают над российской территорией.
    Так и американскее оружие представляют угрозу России, значит можем и их долбасить на их территорией. Натовские базы стоят в Польше и в других странах - они явная угроза нам. Долбить и не стыдиться.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:00
      Цитата: Олеся Леся
      Долбить и не стыдиться.

      Им стыдно обидеть "партнеров"... feel
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      +2
      Сегодня, 15:11
      Сейчас они открыто сказали на весь мир, чтобы мир не удивлялся, почему над РФ сбивают самолеты и бомбят РФ ракетами! Я всё же жду ответного хода РФ ! без ответа такое проста оставлять нельзя !
      1. Aaandr Звание
        Aaandr
        0
        Сегодня, 15:30
        Да никакого ответа не будет, давайте честно уже скажем, побаиваются наши руководители, это не Сталин или Хрущев, которые без раздумий бы нанесли ответный удар, так что никто самолёты разведчики на Черным морем сбивать не будет, если уж за Кремль реакции не было никакой, то уже тогла все поняли, что модно накалять сколько угодно дальше, все стерпят, вот и ПРО уже повредили, а в ядерной доктрине, четко прописано, что это угроза национальной безопасности, а даже реакции на словах не последовало, так что будем терпеть бомбардировки не только Белгорода, но и Москвы, похоже, скоро(((
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          +1
          Сегодня, 15:43
          Цитата: Aaandr
          так что будем терпеть бомбардировки не только Белгорода, но и Москвы, похоже, скоро(((

          Надежда всегда умирает последней. Я всё же верю в адекватность и стратегию, кто правит РФ. Я не верю, что им на страну и людей пофиг! Если начнут бомбить, а это большие жертвы! А значит, у врагов тоже должны быть большие жертвы что бы пришли к одному знаменателю ! Чтобы враги поняли, что сделали большую ошибку, давая и применяя такое оружие! Иначе они будут играть только в свою пользу в одни ворота , и в результате Россия может лишиться всего. А они будут делать в России то, что захотят.
          1. Олеся Леся Звание
            Олеся Леся
            0
            Сегодня, 16:22
            Я тоже жду, всегда. Без надежды и веры - не вытянуть. Разум надеемся остался ещё в руководстве, чтобы ограничить влияние наших олигархов с 5-й колонны на решения, а они есть.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 14:53
    «Сбивать воздушные цели над Россией украинские зенитчики могут лишь в случае, "если они представляют угрозу для Украины"» —

    — Как самолёт с украинскими пленными ...
    1. WIS
      WIS
      +1
      Сегодня, 14:59
      drinks
      Помню, ка ВНЕЗАПНО прекратили штаты поставлять оружие "еврею": отругали, пожурили и заново..., причём не передвигая "ЗАнавеса".
    2. Роман_ Звание
      Роман_
      -1
      Сегодня, 15:24
      На пленных сЛать, а летчиков эти твари сбили!
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    +8
    Сегодня, 14:53
    Ждем ответа РФ! Они уже на весь мир сказали, что США — участник конфликта! Если от РФ никаких ответных действий не будет, будут они бомбить РФ всем, чем могут, сперва руками укров по заводам, по стратегической инфраструктуре, потом, когда выведут из строя РЛС ракетного нападения, нанесут сами НАТО глобальный удар по ядерным объектам и шахтам, закроют небо и будут, как папуасов, выносить с воздуха все и вся! Наверное это не точно это лишь теория не более !
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +8
      Сегодня, 15:03
      Цитата: opuonmed
      Ждем ответа РФ!

      Ждите ответа...
      Ждите ответа...
      Ждите ответа...
    2. WIS
      WIS
      +4
      Сегодня, 15:05
      Цитата: opuonmed
      Наверное это не точно это лишь теория не более !

      Конечно, все войны просчитываются, но затем идут - как сложиться.
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 15:45
        Цитата: WIS
        Цитата: opuonmed
        Наверное это не точно это лишь теория не более !

        Конечно, все войны просчитываются, но затем идут - как сложиться.

        Войны выигрываются или проигрываются до того, как начинаются. Все решают подготовка, стратегия и выбор надежных союзников
        1. WIS
          WIS
          +1
          Сегодня, 15:50
          Цитата: opuonmed
          Войны выигрываются или проигрываются до того, как

          мюнхгаузенА всё читаете?
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 14:54
    . в Белом доме вроде как высказывают недовольство ударами ВСУ по российским НПЗ, а в особенности по радиолокационным станциям Системы предупреждения о ракетном нападении

    И чем же недоволен белый дом?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 15:07
      Цитата: igorbrsv
      . в Белом доме вроде как высказывают недовольство ударами ВСУ по российским НПЗ, а в особенности по радиолокационным станциям Системы предупреждения о ракетном нападении

      И чем же недоволен белый дом?

      Официально недоволен, а на самом деле сам и спланировал проверку уязвимости стратегических РЛС загоризонтного наблюдения руками укрорейха. В Киеве прекрасно осведомлены, что эти РЛС никак не влияют на ход боевых действий на их территории, а вот для Вашингтона крайне важно оценить устойчивость объектов противоракетной защиты от возможных атак НАТО. Моё личное мнение, возможно ошибочное,
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 15:37
      Низкой результативностью очевидно.
      Вот в связи с передачей F-16 также последует указание атаковать обьекты на территории Российской Федерации.
      Тут этот нафталиновый реликт Лавров и выдаст очередную озабоченность.
  7. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 14:56
    Надо же, ПВО Украины, по заявлением нашего МО уничтоженное в первые дни СВО, уже угрожает нашей авиации над нашей же территорией.
    1. SanichSan Звание
      SanichSan
      +2
      Сегодня, 15:09
      Цитата: С.З.
      Надо же, ПВО Украины, по заявлением нашего МО уничтоженное в первые дни СВО

      неуважаемый, а вас не смущает что это ПВО поставляют на украину последние два года страны НАТО, а от украинского действительно ничего не осталось уже давно?
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 14:57
    WP: США разрешили ВСУ сбивать американскими ЗРК «представляющие угрозу Украине» цели над РФ

    Вот и разрешение (команда) для ВГК на уничтожение представляющих угрозу России целей над Чёрным морем и странами-спонсорами нацизма...
    Тут вам и война, тут может быть и позор, и переход на военное положение...
  9. spirit Звание
    spirit
    +8
    Сегодня, 14:59
    Сложно реально воевать с НАТО , когда ты условно сидишь в резеденцииях и дачах , на дорогой Итальянской мебели и окружён американской элитной техникой, а из российского у тебя только туалет в бытовке для "рабов"рабочих .Очень сложно)))
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 15:27
      В бытовке стоит твой старый итальянский туалет, которому целых 5 лет и надо было поменять. Из российского только электричество в розетке и вода в кране
  10. Electrical Звание
    Electrical
    +6
    Сегодня, 15:05
    Вот подоспел и ответ на коричневые линии после ударов по РЛС СПРН. Следущими будут видимо ф16 бомбящие территорию россии. А в кремле все сопли жуют да коричневые линии рисуют. Детишки и домишки на западе им явно важнее населения россии.
  11. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +7
    Сегодня, 15:05
    Где же в комментах "эксперты" которые нам постоянно пишут что запад вот-вот начнёт сливать киевским режим. Похоже кто-то до сих пор не понял или делает вид что не понимает что англосаксы будут содержать киевский режим и давать оружие пока те будут тараном против РФ.
    1. WIS
      WIS
      0
      Сегодня, 15:11
      Цитата: Ghost1
      Где же в комментах "эксперты" которые нам постоянно пишут что запад вот-вот начнёт сливать киевским режим

      Вот, вот! Тоже (не) вчера об этом размышлял. Все "вливания в окраину" англосаксами и жропой ни каким боком не впишутся в их поражение - от того упёртость не закончиться "любыми попытками", пока не будет соизмеримой "ответки"!
  12. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 15:09
    "Чем дольше тем больше..."
    Думаю понятно что имеется в виду.
  13. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:23
    В преддверии этого Швеция уже объявила об отправке на Украину самолетов ДРЛО Saab 340 AEW&C

    Штаты подготовили себе алиби. Это не они навели ракеты, украинцы сами могут.
    Этим самолетам даже взлетать необязательно, чтобы не сбили. Целеуказание проведут без них, а на них потом свалят
  14. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    -1
    Сегодня, 15:30
    Полосатые террористы обнаглели до предела, или они до сих пор у кремля в партнёрах ходят. Ой, беда от наших либеральных чинуш.
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:47
    Цинизм до крайне степени...
    А так понятно, они враг и отступать не намерены.