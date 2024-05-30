Президент Франции намерен сформировать коалицию военных инструкторов для размещения на Украине

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Президент Франции намерен сформировать коалицию военных инструкторов для размещения на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон намеревается сформировать европейскую коалицию военных инструкторов, которые будут действовать непосредственно на территории Украины.

Как сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источники, к непосредственному участию в украинском кризисе в качестве инструкторов могут быть привлечены несколько сотен специалистов из нескольких стран Евросоюза. Предполагается, что европейские инструкторы будут заниматься обучением украинских саперов и содействовать формированию новой мотопехотной бригады ВСУ.



Вероятнее всего, консультации по этому вопросу могут ускориться в ближайшие дни, чтобы иметь возможность сделать соответствующее заявление во время запланированного на 6-7 июня визита в Нормандию главы киевского режима Владимира Зеленского.

При этом, как утверждают источники французской газеты, к инициативе Макрона уже готовы присоединиться Литва и Британия, власти которых считают обучение боевиков киевского режима естественным продолжением деятельности стран Евросоюза в направлении военной поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что Макрон призвал страны Запада разрешить боевикам киевского режима наносить удары вглубь территории России вооружениями, поставленными Киеву блоком НАТО. В ходе совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции Макрон представил перечень российских объектов, которые, по его мнению, ВСУ следует разрешить атаковать западным оружием.
18 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 15:33
    Чего ж так неймётся этому гальскому недомерку Микрону? Не может успокоиться, что мы его Лягушатию из Африки попёрли?
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +2
      Сегодня, 15:44
      Президент Франции намерен сформировать коалицию военных инструкторов для размещения на Украине
      Ну да... Прямо сам Макрон сформирует? laughing Он только озвучивает, а то вообще и на родине свергнут, а так пока чирикает то , что говорят, еще под защитой какой то.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 15:59
        Цитата: НИКНН
        Президент Франции намерен сформировать коалицию военных инструкторов для размещения на Украине
        Ну да... Прямо сам Макрон сформирует? Он только озвучивает

        Тут дело явно в другом. Советники и инструкторы из НАТО в укрорейхе давно находятся в большом количестве, и это ни для кого не секрет. Речь идет об официальной эскалации присутствия иностранного воинского контингента, то есть, ещё один шаг на пути наращивания противостояния РФ и НАТО. Несомненно, что истинным дирижёром политических телодвижений Макрона выступает Вашингтон, ему не жалко подставить своих европейских вассалов в ходе этого эксперимента.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +2
          Сегодня, 16:02
          Цитата: Монтесума
          Речь идет об официальной эскалации присутствия иностранного воинского контингента, то есть, ещё один шаг на пути наращивания противостояния РФ и НАТО.

          Именно об этом и я, А макрон, да его судьба бар "золотая устрица" из фильма "полицейская академия". smile
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +1
            Сегодня, 16:07
            Цитата: НИКНН
            его судьба бар "золотая устрица" из фильма "полицейская академия"

            Маленькая поправочка. В его случае - бар "Просроченная устрица". smile
            1. НИКНН Звание
              НИКНН
              +1
              Сегодня, 16:08
              Цитата: Монтесума
              Маленькая поправочка, В его случае - бар "Просроченная устрица".

              Как вариант. Я тоже лоханулся, там бар назывался "Голубая устрица" Это толковая поправка.
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                +1
                Сегодня, 16:11
                Кстати, в кино фигурирует бар "Голубая устрица". Что суть дела не сильно меняет. yes
                1. НИКНН Звание
                  НИКНН
                  +1
                  Сегодня, 16:13
                  Я поправился в комменте спасибо. Просто русский как то не так относится к ихним ценностям уже даже по произношению.
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 16:02
      Цитата: pudelartemon
      Чего ж так неймётся этому гальскому недомерку Микрону?

      Всё от безнаказанности, мы им на все их провокации ещё никак не отвечали.
  2. Грица Звание
    Грица
    +3
    Сегодня, 15:34
    Нафига хох-лам какие то западные инструкторы? Они сейчас со свои боевым опытом матерые волки против любого французского инструктора. Не говоря уже про эстонского или шведского
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 15:40
      Управление и связь. Само собой никто из них на штурмы опорников не поедет.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 15:52
        Цитата: Копчёный
        Само собой никто из них на штурмы опорников не поедет.

        Это только прикрытие, а на деле в окопы погонят, но во втором эшелоне, а впереди "мобики семидневные".
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 15:39
    Страна плесени, мусора, крыс и клопов и прочей разноцветной нечести - решила выйти на мировую арену.... lol Плохо дружить с зелекоксом negative заразно
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:40
    Кого собрались обучать ? Тех что из маршруток вытаскивают ТЦКашники
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:42
    Президент Франции намерен сформировать коалицию военных инструкторов для размещения на Украине
    . Своих трупешников не хватает, надо разбавить, чужих добавить...
    Микрон, то он микрон, но такой же хитрованчик, как и его/их подопечные...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:44
    Сначала пойдёт в расход французский легион ,у него огромный опыт охранять посольства Франции и космодром в Гвиане.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 15:47
    Мал клоп да вонюч , хочет напоследок по полной нам нагадить.
  8. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 16:00
    Этот голубой гальский петух все неуймется, постоянно какие-то коалиции собирает, уж объявил бы войну и шел со всем курятником своих друзей бандеровцев защищать и прибалтийских собаченок с собой бы взял