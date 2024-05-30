Президент Франции намерен сформировать коалицию военных инструкторов для размещения на Украине
18
Президент Франции Эммануэль Макрон намеревается сформировать европейскую коалицию военных инструкторов, которые будут действовать непосредственно на территории Украины.
Как сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источники, к непосредственному участию в украинском кризисе в качестве инструкторов могут быть привлечены несколько сотен специалистов из нескольких стран Евросоюза. Предполагается, что европейские инструкторы будут заниматься обучением украинских саперов и содействовать формированию новой мотопехотной бригады ВСУ.
Вероятнее всего, консультации по этому вопросу могут ускориться в ближайшие дни, чтобы иметь возможность сделать соответствующее заявление во время запланированного на 6-7 июня визита в Нормандию главы киевского режима Владимира Зеленского.
При этом, как утверждают источники французской газеты, к инициативе Макрона уже готовы присоединиться Литва и Британия, власти которых считают обучение боевиков киевского режима естественным продолжением деятельности стран Евросоюза в направлении военной поддержки Украины.
Ранее сообщалось, что Макрон призвал страны Запада разрешить боевикам киевского режима наносить удары вглубь территории России вооружениями, поставленными Киеву блоком НАТО. В ходе совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции Макрон представил перечень российских объектов, которые, по его мнению, ВСУ следует разрешить атаковать западным оружием.
Wikipedia
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация