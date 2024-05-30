«Всё под контролем»: Умеров отчитался о ситуации на фронте перед главой Пентагона Остином Ллойдом

Главнокомандующий Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя. Я отдельно проинформировал своего американского коллегу о процессе мобилизации и восстановления наших боевых бригад

Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался о ситуации на фронте перед своим куратором из США, проведя телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщают украинские ресурсы.Умеров вместе с главкомом ВСУ Сырским побывали на Харьковском направлении, где ознакомились с текущей ситуацией, после чего прибыли в Киев и доложились своим хозяевам в США. Как пишет украинская пресса, Умеров в докладе заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения находится «под контролем», наступление российских войск «остановлено». Кроме того, он также рассказал о темпах мобилизации и формировании новых бригад, что больше интересует американцев, чем потери личного состава ВСУ.— заявил министр обороны Украины.Как пояснил Умеров, сейчас на Украине сложилась «положительная тенденция» мобилизации, что сказывается на темпах восстановления боеспособности бригад украинской армии. А вот по данным некоторых украинских ресурсов, несмотря на принятый закон, мобилизация идет теми же темпами, т. е. фактически провалена. В этом же ключе высказываются и западные эксперты, внимательно наблюдающие за Украиной. Так что «бодрый» доклад Умерова не отражает реальной ситуации в стране, но необходим для выделения дополнительной военной помощи от США.