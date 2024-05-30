«Всё под контролем»: Умеров отчитался о ситуации на фронте перед главой Пентагона Остином Ллойдом

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«Всё под контролем»: Умеров отчитался о ситуации на фронте перед главой Пентагона Остином Ллойдом

Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался о ситуации на фронте перед своим куратором из США, проведя телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщают украинские ресурсы.

Умеров вместе с главкомом ВСУ Сырским побывали на Харьковском направлении, где ознакомились с текущей ситуацией, после чего прибыли в Киев и доложились своим хозяевам в США. Как пишет украинская пресса, Умеров в докладе заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения находится «под контролем», наступление российских войск «остановлено». Кроме того, он также рассказал о темпах мобилизации и формировании новых бригад, что больше интересует американцев, чем потери личного состава ВСУ.



Главнокомандующий Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя. Я отдельно проинформировал своего американского коллегу о процессе мобилизации и восстановления наших боевых бригад

— заявил министр обороны Украины.

Как пояснил Умеров, сейчас на Украине сложилась «положительная тенденция» мобилизации, что сказывается на темпах восстановления боеспособности бригад украинской армии. А вот по данным некоторых украинских ресурсов, несмотря на принятый закон, мобилизация идет теми же темпами, т. е. фактически провалена. В этом же ключе высказываются и западные эксперты, внимательно наблюдающие за Украиной. Так что «бодрый» доклад Умерова не отражает реальной ситуации в стране, но необходим для выделения дополнительной военной помощи от США.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:23
    «Всё под контролем» —

    — Под чьим? ...
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 15:25
    Что у них, что у нас - на бодрые доклады не скупятся.
    У них - всё под контролем...
    У нас - всё по плану...
    what
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 15:31
    Всё хорошо,прекрасная маркиза, за исключением пустяка...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:44
    «Всё под контролем»: Умеров отчитался о ситуации на фронте перед главой Пентагона Остином Ллойдом
    . "все хорошо, прекрасная маркиза.
    Всё хорошо как никогда!!! wink
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:46
    А что вы хотите ,что бы Умеров сказал Остину правду ? Так дом в Майями не купишь
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:46
    Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался о ситуации на фронте перед своим куратором из США, проведя телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином
  7. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +1
    Сегодня, 15:53
    Надеюсь строевую стойку перед большим черным господином принял, когда докладывал или он как гражданский это в поклоне делал. Не рабы, самостийщики и незалежники...
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 15:54
    Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался о ситуации на фронте перед своим куратором из США, проведя телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщают украинские ресурсы.
    а почему живой ише ?????? умеров
  9. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    0
    Сегодня, 16:20
    Все хорошо. Все в полном порядке.