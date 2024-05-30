«Всё под контролем»: Умеров отчитался о ситуации на фронте перед главой Пентагона Остином Ллойдом
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Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался о ситуации на фронте перед своим куратором из США, проведя телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщают украинские ресурсы.
Умеров вместе с главкомом ВСУ Сырским побывали на Харьковском направлении, где ознакомились с текущей ситуацией, после чего прибыли в Киев и доложились своим хозяевам в США. Как пишет украинская пресса, Умеров в докладе заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения находится «под контролем», наступление российских войск «остановлено». Кроме того, он также рассказал о темпах мобилизации и формировании новых бригад, что больше интересует американцев, чем потери личного состава ВСУ.
Главнокомандующий Сырский подробно доложил о ситуации на поле боя. Я отдельно проинформировал своего американского коллегу о процессе мобилизации и восстановления наших боевых бригад
— заявил министр обороны Украины.
Как пояснил Умеров, сейчас на Украине сложилась «положительная тенденция» мобилизации, что сказывается на темпах восстановления боеспособности бригад украинской армии. А вот по данным некоторых украинских ресурсов, несмотря на принятый закон, мобилизация идет теми же темпами, т. е. фактически провалена. В этом же ключе высказываются и западные эксперты, внимательно наблюдающие за Украиной. Так что «бодрый» доклад Умерова не отражает реальной ситуации в стране, но необходим для выделения дополнительной военной помощи от США.
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