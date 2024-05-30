Украинское издание: Доверие украинцев к Верховной Раде упало почти вдвое

8
Украинское издание: Доверие украинцев к Верховной Раде упало почти вдвое

На Украине все больше людей возмущаются не только исполнительной властью, но и законодательной в лице Верховной Рады.

Доверие украинских граждан к парламенту с момента начала конфликта значительно снизилось. Как пишет украинский ресурс «Политика страны» со ссылкой на данные опроса «Международного республиканского института», доверие украинцев к Верховной Раде упало почти вдвое.



Издание отмечает, что в 2022 году 56% украинцев поддерживали парламент. К слову сказать, это тоже не особо высокий показатель. Однако на сегодня только 29% опрошенных граждан заявили, что «полностью» или «скорее» доверяют Раде.

Кроме того, почти 90 процентов жителей Украины назвали среди основных направлений, которыми должна заниматься Верховная Рада сегодня, вопросы окончания войны и в целом вопросы обороны.

Верховная Рада Украины с 1991 года является высшим законодательным органом страны. Это однопалатный парламент, состоящий из 450 депутатов.

Последние выборы в Раду состоялись летом 2019 года. В прошлом году должны были пройти очередные выборы, но из-за военного положения в стране их отложили на неопределённый срок.
Абсолютным большинством с 2019 года в Раде обладает пропрезидентская партия «Слуга народа».
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 15:36
    «Доверие украинцев к Верховной Раде упало почти вдвое» —

    — Да им теперь пофигу - выборы отменены,будут без доверия сидеть бессрочно ...
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 15:38
    А как можно доверять безграмотному сброду, который по путёвке нарика Зеленского просунули в эту раду?
    Если бы люди не боялись местного гестапо, то процент недовольных был бы ещё выше.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 16:18
      Интересно,а это "недоверие" трансформируется в ситуацию на фронте?И таки начнут массово поднимать лапки?А вот это вряд ли..
  3. Роман_ Звание
    Роман_
    +1
    Сегодня, 15:38
    В статье заменить ухраину на другое государство, раду к примеру на думу и изменить пару слов. Преобразуем в уравнение где X это ухраина, а Y это другое государство. Получаем Х=Y.
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 15:40
    А что даёт это доверие, кроме смертей. Такие сладкие печеньки были.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:43
    Украинское издание: Доверие украинцев к Верховной Раде упало почти вдвое
    . Правда что ли?
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:43
    Опять какие то сказания ? Какое доверие к Раде после закона о принудительной утилизации ...............
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 16:00
    Неужели украинцы- поумнели?.. Не верю. Погибло всего лишь,миллион. А " кавы с булоЧками у ПарыжУ- нема"..