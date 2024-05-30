Большая партия FPV-дронов «Гортензия 7» поступила на вооружение российских военных в зоне СВО
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Российские компании, производящие FPV-дроны, наращивают поставки беспилотников в зону спецоперации. Большую партию беспилотников в зону СВО поставило КБ «Гортензия».
Санкт-Петербургское КБ «Гортензия» отправило российским военным 2 тыс. FPV-дронов «Гортензия 7», показавших высокую эффективность при поражении живой силы и укреплений противника. Данный беспилотник способен нести 2 кг полезной нагрузки и действовать на дальности до 8–10 км.
Для военнослужащих в зоне СВО закуплена большая партия дронов «Гортензия 7», размер партии составляет 2 тыс. аппаратов. Они направлены в зону спецоперации.
Беспилотники «Гортензия» поставляются в зону СВО с 2022 года, на сегодняшний день в линейке КБ три беспилотника с аналогичным названием: «Гортензия 7», «Гортензия 10» и «Гортензия 10» с тепловизором и увеличенной нагрузкой. Данные беспилотники могут работать и в ночное время, нанося удары по противнику. Цифра в названии говорит о размере рамы в 7 и 10 дюймов.
Аппараты применяются для поражения живой силы, укрытий, блиндажей и бронированной техники. «Гортензия 7» может использоваться для разведки, дистанционного минирования и высокоточного бомбометания.
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