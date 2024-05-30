Большая партия FPV-дронов «Гортензия 7» поступила на вооружение российских военных в зоне СВО

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Большая партия FPV-дронов «Гортензия 7» поступила на вооружение российских военных в зоне СВО

Российские компании, производящие FPV-дроны, наращивают поставки беспилотников в зону спецоперации. Большую партию беспилотников в зону СВО поставило КБ «Гортензия».

Санкт-Петербургское КБ «Гортензия» отправило российским военным 2 тыс. FPV-дронов «Гортензия 7», показавших высокую эффективность при поражении живой силы и укреплений противника. Данный беспилотник способен нести 2 кг полезной нагрузки и действовать на дальности до 8–10 км.



Для военнослужащих в зоне СВО закуплена большая партия дронов «Гортензия 7», размер партии составляет 2 тыс. аппаратов. Они направлены в зону спецоперации.

— приводит ТАСС сообщение КБ.

Беспилотники «Гортензия» поставляются в зону СВО с 2022 года, на сегодняшний день в линейке КБ три беспилотника с аналогичным названием: «Гортензия 7», «Гортензия 10» и «Гортензия 10» с тепловизором и увеличенной нагрузкой. Данные беспилотники могут работать и в ночное время, нанося удары по противнику. Цифра в названии говорит о размере рамы в 7 и 10 дюймов.

Аппараты применяются для поражения живой силы, укрытий, блиндажей и бронированной техники. «Гортензия 7» может использоваться для разведки, дистанционного минирования и высокоточного бомбометания.
11 комментариев
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  1. SanichSan Звание
    SanichSan
    +3
    Сегодня, 15:54
    отличная новость!
    у меня вопрос, а почему размер в дюймах?
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 16:00
      Цитата: SanichSan
      а почему размер в дюймах?

      Во во тоже самое в голову пришло.
    2. nobody75 Звание
      nobody75
      +2
      Сегодня, 16:05
      Платформа стандартная. Метрические размеры не поймет полетный контроллер.
      С Уважением
      1. SanichSan Звание
        SanichSan
        0
        Сегодня, 16:06
        Цитата: nobody75
        Метрические размеры не поймет полетный контроллер.

        благодарю за пояснения. soldier
    3. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 16:14
      нужно попросить в линии перевести wink
      1. SanichSan Звание
        SanichSan
        0
        Сегодня, 16:20
        Цитата: владимир 290
        нужно попросить в линии перевести

        вы что? belay только в духоскрепные аршины и локти! soldier
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:54
    Большая партия FPV-дронов «Гортензия 7» поступила на вооружение российских военных в зоне СВО
    . Так то излишние разнообразие, это не всегда хорошо, зачастую вредно...
    Хотя, такие виды техники/оборудования, не сильно влияют на наксплуатацию таких же, подобных...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 16:04
      Главное чтобы это разнообразие помогало.
      У операторов БПЛА группы Амура из спецназа «Ахмат» появились FPV-дроны на оптоволокне. Об этом военному корреспонденту RT Владу Андрице рассказал командир с позывным Амур.
      По словам российского бойца, одним из таких дронов уже добит танк ВСУ. Он отметил, что БПЛА на оптоволокне обходят все имеющиеся у ВСУ средства РЭБ.

      Бойцы используют также новые FPV-дроны с регулятором частот.

      «Мы взлетаем на одной частоте, нас задавили — мы переходим на следующую. И так — пока не выявляем, на какой частоте у нас открыто небо», — объяснил собеседник.

      Отмечается, что при этом БПЛА Supercam, которые недавно появились у группы, и вовсе практически неуязвимы: операторы залетают в тыл врага и бьют по целям.
      Амур сказал, что лес, в котором работает группа, военные ВСУ называют проклятым.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 16:20
        Данный беспилотник способен нести 2 кг полезной нагрузки и действовать на дальности до 8–10 км
        . " баба яга" покруче будет... так себе достижение. на "велес" наши больше подвешивают.до 6 кг...работать в общем.
  3. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 16:15
    Что понял из комментов.
    Дрон импортный.
    Контроллер дрона каким-то образом знает, как мы его называем.
    Связь и управление дрона не используют даже тех возможностей, что есть у армейских раций: автоматический непрерывный перескок частоты.
    .
    Выводы: привлечения профильных КБ и организующей роли государства нет. Чисто рефлекторная самодеятельность.
    .
    Что делать? Изучать опыт применения и давать профильным КБ задания на разработку ПО и электроники управления и связи. Даже из комментов ясно, что можно заказать и сделают за пару недель...
  4. Egor-dis Звание
    Egor-dis
    0
    Сегодня, 16:22
    Санкт-Петербургское КБ «Гортензия» отправило российским военным 2 тыс. FPV-дронов

    Мда..., лишний раз убеждаюсь насколько понятие "большой" субъективно. Не, ну, на обывателя, цифра 2к должна произвести впечатление. Даже на меня она произведет впечатление, если скажут что эти 2к дронов поступили в одну бригаду а не размазаны по всему фронту. Ладно, пусть по всему фронту, но хотя бы по 2к в сутки. Ну, просто, чтобы с укропами на паритет выйти. Но,... нет, скорее всего нет.