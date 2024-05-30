Сегодня истекает срок для предоставления американской компанией Boeing плана решения проблем с безопасностью своих самолётов
Сегодня истекает срок, данный федеральным правительством США компании «Боинг» для того, чтобы та представила конкретный план повышения уровня безопасности полётов. Такое требование в адрес компании прозвучало в связи с чередой происшествий с самолётами этой компании. Среди прочего – оторвавшаяся в полёте дверная заглушка, возникновении трещин в крыле и т.п.
Сегодня управленцы компании Boeing должны сообщить федеральным регулирующим органам, как проблемы с безопасностью они собираются решать. При этом они должны предоставить чёткий план мер для снижения потенциальных рисков для авиапассажиров, выбирающих самолёты именно этого производителя.
Ранее в ходе проверки надзорный орган выявил проблемы в контроле производственного процесса компании «Боинг». Причём сразу несколько странных смертей произошло с лицами, которые связаны с компанией и которые прямо указывали на многочисленные нарушения, в том числе при контроле сборки.
В Национальном совете по безопасности на транспорте США заявили о том, что причиной аварии с дверью (авиационным люком) на пассажирском самолёте Boeing 737 MAX 9 стало «отсутствие нескольких болтов». Также были выявлены нарушения в цепочках поставок комплектующих для самолётов компании.
Компания же продолжает оспаривать выдвинутые в её адрес обвинения, понимая, что если начать по-настоящему решать вопросы и проблемы, то это приведёт к многомиллиардным убыткам и задержкам при производстве. Сверхприбыль диктует свои правила для менеджмента «Боинг». Мало того, в самих США не могут однозначно сказать, опубликует ли компания тот самый план повышения безопасности или продолжит спускать всё на тормозах. Ещё более значимый вопрос: есть ли у федерального правительства США инструменты для того, чтобы добиться от мегакорпорации прозрачности в её работе, или нет.
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