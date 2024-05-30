Генсек НАТО заявил, что океан уже в недостаточной степени гарантирует безопасность США

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Генсек НАТО заявил, что океан уже в недостаточной степени гарантирует безопасность США

Соединенные Штаты, десятилетиями разжигая военные конфликты в разных частях планеты, всегда рассчитывали на то, что на их территории боевых действий вестись точно не будет. В этом Вашингтон делает расчет вовсе не на силу своей «лучшей в мире» армии, а на географическое положение, ведь Штаты отгорожены от «остального мира» тысячами километров Мирового океана.

Касательно безопасности на суше: на севере расположен «американский штат» Канада, далее вообще своя территория Аляски. С юга можно опасаться разве что наркотрафика да мигрантов, но и последних нынешний президент США Джо Байден считает совсем своими и привечает с распростертыми объятиями. Получается, что на остальных континентах, даже в Европе (разве что кроме подконтрольной Австралии и безлюдной Антарктиды), можно творить всё что вздумается.



Но времена меняются, и вот уже сегодня безбрежные воды океанов, омывающих восточное и западное побережья США полуостров Аляска с севера омывается Северным Ледовитым океаном (полуостров Аляска с севера омывается Северным Ледовитым океаном), вовсе не являются безусловной гарантией безопасности этой североамериканской страны. Главное, сообщил об этом не кто другой, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В мире атомных подводных лодок, кибератак и межконтинентальных ракет одного океана недостаточно, чтобы защитить вас. Вот почему сохранение НАТО полезно для безопасности не только Европы, но и Северной Америки

— озадачил Соединенные Штаты генсек Североатлантического альянса, который был и придуман США исключительно для собственной безопасности.

При этом, обращаясь к американцам со столь неожиданным заявлением, Столтенберг выступил от имени европейцев. Он объявил, что НАТО полезно Европе, где вроде как благодаря этому военному блоку, которому в этом году 75 лет, до последнего времени после окончания Второй мировой войны царил мир. Генсек альянса напомнил, что США не стоит забывать о том, что «ни одна другая великая держава не имеет более 30 друзей и союзников». Про то что первый в XXI веке военный конфликт в европейской Украине начался из-за расширения НАТО под управлением США, Столтенберг умолчал.

Насчет друзей Столтенберг тоже явно преувеличивает. В Европе среди правящих элит у США есть только вассалы, которые безрассудно разрушают экономики собственных стран в угоду Вашингтону. Недаром в Германии и Франции, являющихся основными экономическими державами Евросоюза, растет популярность оппозиционных правых партий, открыто недовольных политикой действующих властей. Да и НАТО как был всегда, так и остается лишь инструментом для продвижения интересов американского истеблишмента и борьбы со стратегическими противниками США, вначале в лице СССР, а теперь новой «оси зла», в которую, в понимании Вашингтона, входят Китай, Россия, КНДР и Иран.
15 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:33
    Англия не за речкой и США не за лужей( не путать с Залужным).Столтенберг тянет на почётного гражданина Эстонии.Действительно говорящая голова .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 20:16
      Только сейчас к фотографии внимательно присмотрелся,Ура я не эстонец,хотя был уже близок к этому! wassat
  2. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 19:37
    В мире атомных подводных лодок, кибератак и межконтинентальных ракет одного океана недостаточно, чтобы защитить вас

    На Западе посмотрели на глобус и начали... нет, не прозревать, конечно, но хотя бы что-то подозревать?
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 19:43
      Цитата: nik-mazur
      В мире атомных подводных лодок, кибератак и межконтинентальных ракет одного океана недостаточно, чтобы защитить вас

      На Западе посмотрели на глобус и начали... нет, не прозревать, конечно, но хотя бы что-то подозревать?

      А откуда у них глобус взялся ? Они себя ведут, как будто у них всех стоят модели плоского мира в виде "Америка и океаны". Где какие страны находятся они даже на высших постах путают ! А тут им что, подарили глобус и они начали прозревать ? Ну-Ну ...
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 20:02
        Цитата: Starover_Z
        А тут им что, подарили глобус и они начали прозревать

        Ну, мало ли... может, случайно прикупили глобус мира, вместо глобуса Америки и кто-то заметил разницу...
  3. Не_боец Звание
    Не_боец
    +1
    Сегодня, 19:38
    Я всегда против наркоты но может быть оказать гуманитарную помощь детям Мексики? Прислать им несколько контейнеров с игрушками, ака ФПВ дронами. Пусть балуются. Что к игрушкам прикрутить на месте найдут :)
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:48
      Не _Боец.В Мексике всё есть,наркобороны не желеют денег на своих бойцов,вооружены лучше чем войска.Только танков пока нет.
      1. JÜRGEN WEGNER Звание
        JÜRGEN WEGNER
        +1
        Сегодня, 19:56
        Надо дать танки, самолёты, ракеты, ну и там всякие другие забавные штуки.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 19:58
          Эти ребята ушлые сами заберут .У Мексики бяда с этими наркортелями.
          1. Лешак Звание
            Лешак
            +1
            Сегодня, 20:20
            Эти ребята ушлые сами заберут .У Мексики бяда с этими наркортелями.

            О том и речь, чтобы бяда была не у Мексики, а у соседей. wink
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 20:28
      Я за любые средства, но тут как бы самим потом не вернулось. Американцы так талибов против нас взрастили, а в итоге сами же от них получили. Нужно разработать какой-то механизм, который гарантирует, что мексиканская наркомафия не будет рассматривать Россию и вообще Евразию.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:45
    Кажется еврайх превращается в Украину, спасает американцев от всяких ужасных ужасов
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 20:22
      Наоборот - пытаются напужать всякими ужасными ужасами гегемона (мол не отсидится) океан не спасёт.
  5. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 20:09
    Долго же "соображал" старый "перец" - генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, относительно безопасности заокеанских территорий от российского СЯО... Возраст и прогрессирующая деменция дают о себе знать... Вероятно, "не за горами", падения на авиационных трапах, попытки "поздороваться" с пустотой и прочие "радости" деда в "самоходном" исполнении....
  6. Тарелка Звание
    Тарелка
    0
    Сегодня, 20:26
    Он объявил, что НАТО полезно Европе, где вроде как благодаря этому военному блоку, которому в этом году 75 лет, до последнего времени после окончания Второй мировой войны царил мир.

    Не, если рассуждать с позиции именно капиталистической Европы (а есть она вся такая), то для неё этот блок был действительно полезен. Без США соцсистема сдавила бы остальные европейские страны, думаю, ещё в 40-х. Советскому Союзу противостоять трудно. Но вот после его поражения в Холодной войне НАТО для Европы действительно утратило объективный смысл, на мой взгляд. До недавнего времени это не было чем-то обременительным для европейцев, как мне кажется, поэтому никто особо против не был: "Мы же всегда так жили". Но после начала СВО... интересно, европейцам как вообще, нормально быть (второй после Украины: ей всё как с гуся вода) прокладкой в российско-американской разборке? С которой независимая Европа могла бы снять нехилые такие барыши, но из-за американского диктата она вынуждена показывать себя как заинтересованного участника этого конфликта.