Генсек НАТО заявил, что океан уже в недостаточной степени гарантирует безопасность США

В мире атомных подводных лодок, кибератак и межконтинентальных ракет одного океана недостаточно, чтобы защитить вас. Вот почему сохранение НАТО полезно для безопасности не только Европы, но и Северной Америки

Соединенные Штаты, десятилетиями разжигая военные конфликты в разных частях планеты, всегда рассчитывали на то, что на их территории боевых действий вестись точно не будет. В этом Вашингтон делает расчет вовсе не на силу своей «лучшей в мире» армии, а на географическое положение, ведь Штаты отгорожены от «остального мира» тысячами километров Мирового океана.Касательно безопасности на суше: на севере расположен «американский штат» Канада, далее вообще своя территория Аляски. С юга можно опасаться разве что наркотрафика да мигрантов, но и последних нынешний президент США Джо Байден считает совсем своими и привечает с распростертыми объятиями. Получается, что на остальных континентах, даже в Европе (разве что кроме подконтрольной Австралии и безлюдной Антарктиды), можно творить всё что вздумается.Но времена меняются, и вот уже сегодня безбрежные воды океанов, омывающих восточное и западное побережья США полуостров Аляска с севера омывается Северным Ледовитым океаном (полуостров Аляска с севера омывается Северным Ледовитым океаном), вовсе не являются безусловной гарантией безопасности этой североамериканской страны. Главное, сообщил об этом не кто другой, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.— озадачил Соединенные Штаты генсек Североатлантического альянса, который был и придуман США исключительно для собственной безопасности.При этом, обращаясь к американцам со столь неожиданным заявлением, Столтенберг выступил от имени европейцев. Он объявил, что НАТО полезно Европе, где вроде как благодаря этому военному блоку, которому в этом году 75 лет, до последнего времени после окончания Второй мировой войны царил мир. Генсек альянса напомнил, что США не стоит забывать о том, что «ни одна другая великая держава не имеет более 30 друзей и союзников». Про то что первый в XXI веке военный конфликт в европейской Украине начался из-за расширения НАТО под управлением США, Столтенберг умолчал.Насчет друзей Столтенберг тоже явно преувеличивает. В Европе среди правящих элит у США есть только вассалы, которые безрассудно разрушают экономики собственных стран в угоду Вашингтону. Недаром в Германии и Франции, являющихся основными экономическими державами Евросоюза, растет популярность оппозиционных правых партий, открыто недовольных политикой действующих властей. Да и НАТО как был всегда, так и остается лишь инструментом для продвижения интересов американского истеблишмента и борьбы со стратегическими противниками США, вначале в лице СССР, а теперь новой «оси зла», в которую, в понимании Вашингтона, входят Китай, Россия, КНДР и Иран.